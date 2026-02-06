  • Добавить в закладки
6 февраля, 13:18
Илья Гриднев
17

Эксперимент показал, как материя рождается из квантового вакуума

❋ 5.6

Физики экспериментально доказали, что частицы вещества при рождении сохраняют квантовую запутанность виртуальных предшественников. Пары лямбда-гиперонов и антилямбд появлялись на свет с синхронизированными спинами, которые они унаследовали от энергетических флуктуаций пустоты. Закономерность объяснила, как материя переходит из скрытого квантового состояния в физический мир, раскрыв еще один ключ к природе возникновения массы.

Физика
# кварки
# материя
# энергия вакуума
Динамические флуктуации энергетических полей в квантовом вакууме, связанные с кратковременным появлением пар кварков и антикварков с совпадающими спинами. Cтолкновения частиц в RHIC могут давать дополнительный энергетический импульс, который превращает виртуальные частицы в реальные, фиксируемые такими детекторами, как STAR / © Valerie A. Lentz/Brookhaven National Laboratory

Квантовая физика уже более 100 лет утверждает, что вакуум не бывает абсолютно пустым. Пространство заполнено энергетическими полями, которые непрерывно создают пары частиц и их антиподов. Эти объекты называют виртуальными, поскольку они существуют доли секунды и сразу исчезают. В обычном состоянии такие «призрачные» пары не успевают стать частью реального мира и остаются недоступными для наблюдения.

Однако при колоссальных выбросах энергии виртуальные частицы могут получить шанс на материальное существование. В такой момент невидимые флуктуации превращаются в регистрируемые объекты. Этот процесс превращения энергии в материю лежит в основе устройства Вселенной.

Долгое время физики не понимали, сохраняют ли новые частицы свойства невидимых родителей или формируются заново без какой-либо связи с прошлым. Ответ на этот вопрос нашли при анализе данных экспериментов. Результаты работы выпустили в журнале Nature.

Исследование провела коллаборация STAR на Релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) в Брукхейвенской национальной лаборатории. Специалисты сталкивали протоны на околосветовых скоростях, чтобы создать условия для выхода материи из вакуума. В образовавшемся хаосе они искали конкретные элементарные частицы — лямбда-гипероны и их антивещественных двойников.

Анимация имитирует колебания энергетических полей квантового вакуума, которые могут быть связаны с виртуальными кварк-антикварковыми парами / © Centre for the Subatomic Structure of Matter/University of Adelaide

Выбор пал на эти частицы из-за их строения. Лямбда-гипероны содержат так называемые странные кварки. В вакууме виртуальные пары странных кварков и антикварков всегда имеют согласованные спины. Если реальные частицы рождаются напрямую из этих виртуальных пар, их спины тоже должны сохранять изначальное свойство. При этом направление спина лямбда-гиперона легко определить по траектории продуктов его распада.

Команда проанализировала миллионы столкновений и отсеяла лишнее. Анализ показал, что при рождении лямбда-гиперона и антилямбды на близком расстоянии их спины синхронизированы на 100%. Значит, кварки внутри двух разных частиц сохранили связь, возникшую в состоянии вакуумной пустоты. Фактически эксперимент позволил напрямую увидеть «наследственность» материи, переходящей из квантового мира в классический.

Иллюстрация показывает эволюцию спина пары странных кварков и антикварков в рамках квантовой хромодинамики / © Valerie A. Lentz/Brookhaven National Laboratory

Ситуация менялась, когда частицы разлетались на большие расстояния. В таких случаях корреляция исчезала, и вращение становилось хаотичным. На большом удалении частицы успевали провзаимодействовать с окружением и теряли изначальную связь. Однако на малых дистанциях измерения четко показали: реальные частицы ведут себя как связанные «квантовые близнецы», рожденные из одной виртуальной пары.

Результаты подтвердили фундаментальную связь между характеристиками квантового вакуума и свойствами обычной материи. Физики получили новый инструмент для изучения механизма возникновения массы. Сами по себе кварки почти невесомы, однако состоящие из них протоны и нейтроны обладают значительной тяжестью. Основная часть их массы рождается именно в момент перехода из вакуумного состояния в реальное за счет энергии сильного взаимодействия.

Теперь ученые могут использовать обнаруженную спиновую связь для «обратной инженерии» этого процесса. Детальный разбор того, как «призрачные» пары превращаются в осязаемые кирпичики мироздания, поможет объяснить эволюцию Вселенной от субатомных масштабов до уровня звезд и галактик.

Илья Гриднев
132 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Физика
# кварки
# материя
# энергия вакуума
