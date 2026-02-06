Уведомления
Эксперимент показал, как материя рождается из квантового вакуума
Физики экспериментально доказали, что частицы вещества при рождении сохраняют квантовую запутанность виртуальных предшественников. Пары лямбда-гиперонов и антилямбд появлялись на свет с синхронизированными спинами, которые они унаследовали от энергетических флуктуаций пустоты. Закономерность объяснила, как материя переходит из скрытого квантового состояния в физический мир, раскрыв еще один ключ к природе возникновения массы.
Квантовая физика уже более 100 лет утверждает, что вакуум не бывает абсолютно пустым. Пространство заполнено энергетическими полями, которые непрерывно создают пары частиц и их антиподов. Эти объекты называют виртуальными, поскольку они существуют доли секунды и сразу исчезают. В обычном состоянии такие «призрачные» пары не успевают стать частью реального мира и остаются недоступными для наблюдения.
Однако при колоссальных выбросах энергии виртуальные частицы могут получить шанс на материальное существование. В такой момент невидимые флуктуации превращаются в регистрируемые объекты. Этот процесс превращения энергии в материю лежит в основе устройства Вселенной.
Долгое время физики не понимали, сохраняют ли новые частицы свойства невидимых родителей или формируются заново без какой-либо связи с прошлым. Ответ на этот вопрос нашли при анализе данных экспериментов. Результаты работы выпустили в журнале Nature.
Исследование провела коллаборация STAR на Релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) в Брукхейвенской национальной лаборатории. Специалисты сталкивали протоны на околосветовых скоростях, чтобы создать условия для выхода материи из вакуума. В образовавшемся хаосе они искали конкретные элементарные частицы — лямбда-гипероны и их антивещественных двойников.
Выбор пал на эти частицы из-за их строения. Лямбда-гипероны содержат так называемые странные кварки. В вакууме виртуальные пары странных кварков и антикварков всегда имеют согласованные спины. Если реальные частицы рождаются напрямую из этих виртуальных пар, их спины тоже должны сохранять изначальное свойство. При этом направление спина лямбда-гиперона легко определить по траектории продуктов его распада.
Команда проанализировала миллионы столкновений и отсеяла лишнее. Анализ показал, что при рождении лямбда-гиперона и антилямбды на близком расстоянии их спины синхронизированы на 100%. Значит, кварки внутри двух разных частиц сохранили связь, возникшую в состоянии вакуумной пустоты. Фактически эксперимент позволил напрямую увидеть «наследственность» материи, переходящей из квантового мира в классический.
Ситуация менялась, когда частицы разлетались на большие расстояния. В таких случаях корреляция исчезала, и вращение становилось хаотичным. На большом удалении частицы успевали провзаимодействовать с окружением и теряли изначальную связь. Однако на малых дистанциях измерения четко показали: реальные частицы ведут себя как связанные «квантовые близнецы», рожденные из одной виртуальной пары.
Результаты подтвердили фундаментальную связь между характеристиками квантового вакуума и свойствами обычной материи. Физики получили новый инструмент для изучения механизма возникновения массы. Сами по себе кварки почти невесомы, однако состоящие из них протоны и нейтроны обладают значительной тяжестью. Основная часть их массы рождается именно в момент перехода из вакуумного состояния в реальное за счет энергии сильного взаимодействия.
Теперь ученые могут использовать обнаруженную спиновую связь для «обратной инженерии» этого процесса. Детальный разбор того, как «призрачные» пары превращаются в осязаемые кирпичики мироздания, поможет объяснить эволюцию Вселенной от субатомных масштабов до уровня звезд и галактик.
Голоса «детей» викторианской эпохи показали, как индустриализация изменила акценты английского языка
Современные акценты английского языка во многом отражают социально-экономические процессы, происходившие в Великобритании в викторианскую эпоху, то есть с 1837 года по 1901 год. Лингвисты доказали это, проанализировав архивные аудиозаписи разговоров с людьми, которые родились в указанный период и после него.
Когнитивные психологи доказали, что человекообразные обезьяны способны понимать концепт «понарошку». Бонобо Канзи, владевший языком символов, успешно отслеживал перемещения невидимого сока и воображаемого винограда. Это открытие опровергает теорию о том, что способность к фантазии — уникальная черта человека.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
