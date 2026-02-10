Уведомления
Слушатели узнают, для чего нужны нейрочипы, какие наночастицы лечат болезни и как 3D-печать меняет медицину.
О мероприятии
Каким будет человек XXII века? Нейроученый, нанотехнолог и наноинженер из Сколтеха и РХТУ им. Д. И. Менделеева представят свое видение будущего человека. Слушатели узнают, для чего нужны нейрочипы, какие наночастицы лечат болезни и как 3D-печать меняет медицину.
Стажер-исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана (Центр био- и медицинских технологий) Сколтеха Айгуль Насибуллина расскажет, для чего и кому на самом деле нужны нейрочипы;
Ассистент кафедры наноматериалов и нанотехнологии РХТУ им. Д. И. Менделеева Анастасия Широких объяснит, какие наночастицы используют в медицине.
Старший преподаватель кафедры химического и фармацевтического инжиниринга РХТУ им. Д. И. Менделеева Андрей Абрамов продемонстрирует, как природа вдохновляет технологии 3D-печати органов.
