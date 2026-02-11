Уведомления
17 февраля произойдет солнечное затмение
17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».
17 февраля Луна пройдет прямо перед Солнцем. В этот момент люди смогут наблюдать кольцеобразное затмение, которое создаст эффект так называемого «огненного кольца» вокруг спутника Земли. Это явление происходит, когда Луна находится в дальней точке своей эллиптической орбиты, и ее видимый диаметр становится чуть меньше солнечного. Поэтому, даже идеально выстроившись по центру, она не может скрыть светило полностью, оставляя по краям яркую, сияющую кайму.
— Солнечные затмения бывают трех основных типов: кольцеобразное, полное и частное. Вид явления в его высшей точке — максимальной фазе — определяет, к какому типу оно будет отнесено. Первое, которое как раз и произойдет 17 февраля 2026 года, случается, когда спутник нашей планеты оказывается в дальней точке орбиты. Его видимый размер становится меньше солнечного, поэтому он не может полностью закрыть диск, образуя вокруг себя эффект «огненного кольца». В случае полного затмения лунный диск целиком закрывает Солнце, что позволяет наблюдать сияющую корону. Частное — наиболее распространенный тип, при котором от видимой части дневного светила отнимается только кусочек, образуя полумесяц из света, — рассказал Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.
По словам ученого ПНИПУ, ход любого затмения во времени состоит из одних и тех же этапов — фаз. Начало и конец всегда составляют частные фазы: в это время спутник нашей планеты медленно надвигается на солнечный диск, а затем так же плавно сходит с него, частично заслоняя светило. Между ними наступает ключевая максимальная фаза, которая и определяет тип всего явления.
— Кольцеобразные затмения можно назвать достаточно редкими — они происходят примерно 14 раз за сто лет. Однако их уникальность заключается в тонких небесных механизмах. Для наблюдения классического «огненного кольца» необходимо, чтобы в момент явления Луна находилась почти точно в апогее, на максимальном удалении от Земли. Именно тогда ее видимый диаметр становится достаточно малым, чтобы не полностью скрыть Солнце. Любое отклонение от этого точного расположения меняет тип тени, падающей на нашу планету, и зрелище становится обычным полным или частным затмением. Событие 17 февраля — практически эталон подобного красивого и точного небесного выравнивания. В отличие от полного, где на земную поверхность падает темное ядро тени — умбра, при кольцеобразном ее пересекает антумбра — область, где спутник кажется меньше светила и не может скрыть его целиком. Именно внутри этой «неполной» тени и рождается уникальное «огненное кольцо», — пояснил эксперт ПНИПУ.
По словам эксперта в области астрономии, явление 17 февраля входит в цикл Сарос 121, который повторяется раз в 18 лет и 11 дней. За это время расположение Солнца, Земли и Луны повторяется, порождая схожие затмения. Конкретно это событие принадлежит серии под номером 121, который был присвоен данному циклу исторически. Нынешнее событие — одно из центральных и самых зрелищных в этой длинной цепи. Оно следует за затмением 7 февраля 2008 года и становится предшественником аналогичного события 28 февраля 2044 года. Наблюдая за этим редким «огненным кольцом», мы становимся свидетелями многовекового космического цикла, звено которого повторяется раз в сарос.
— Затмение 17 февраля начнется в 12:56 по московскому времени, Луна будет постепенно надвигаться на солнечный диск и затем сходить с него. Основная кольцеобразная фаза произойдет в 15:13 МСК, когда спутник Земли заслонит примерно 96% Солнца, создав сияющий «огненный браслет» на чуть более двух минут. Такая мимолетность кульминации напрямую связана с огромной скоростью, с которой тень Луны движется по поверхности нашей планеты. Она может достигать 3500-4500 километров в час. Фактически, уникальное «световое кольцо» проносится над каждой точкой планеты быстрее, чем истребитель, что и делает его наблюдение столь редким и ценным явлением, — рассказал эксперт ПНИПУ.
По словам ученого Пермского Политеха, февральское событие откроет череду из четырех ярких затмений 2026 года: за ним последует полное солнечное 12 августа, затем произойдет полное лунное — 3 марта, а завершится год частным «скрытием» Луны 28 августа.
— Полоса, где будет видно затмение, пройдет по удаленным районам Антарктиды и акватории Южного океана и будет достигать около 616 километров в ширину. Максимальную фазу затмения можно увидеть с научных антарктических станций, таких как франко-итальянская «Конкордия» и российская «Мирный», где Солнце в этот момент будет находиться очень низко над горизонтом. Частные фазы будут заметны на гораздо большей территории, включая самые южные территории Южной Америки, некоторые районы юга Африки и большую часть Антарктиды. Во время этого явления возможно наблюдать также «эффект затмения» — тень Луны, охлаждая земную поверхность, иногда способствует рассеиванию облаков прямо на пути ее движения. Однако решающим фактором остается погода, — отметил ученый Пермского Политеха.
Эксперт ПНИПУ Евгений Бурмистров напомнил, категорически запрещено смотреть на Солнце невооруженным глазом или через обычные оптические приборы даже в максимальной фазе кольцеобразного затмения. Необходимо использовать специальные солнечные фильтры, сертифицированные очки для наблюдения затмений или методы непрямого проецирования изображения.
