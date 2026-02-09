Участников мероприятия ждут две лекции про внеземной маркетинг и истории о космических котиках.

О мероприятии

Космос — это не только пространство для научных открытий, но и мощный инструмент маркетинга. Ведущий экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Сергей Сергеевич Антонов расскажет, как фирмы используют космическую тематику для создания ярких компаний, укрепления имиджа и роста продаж.

Слушатели узнают:

Как мечты о космических полетах помогают создавать облик бытовой техники, автомобилей и даже косметики;

Какие привычные бренды покоряют космос;

Сколько стоит доставка любимой газировки на орбиту;

Кто стал прообразом Базза Лайтера, знаменитой игрушки.

Старший экскурсовод Центра «Космонавтика и авиация» Анна Антонова расскажет, какие туманности и галактики напоминают кошек. Годятся ли коты в космонавты. Что за суперспособность мешает им в невесомости и к каким космическим исследованиям котики приложили свои лапки.

Расписание ул. Усачева 64 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация