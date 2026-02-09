  • Добавить в закладки
Лекция
6+
Космические лекции в Астрокомплексе

Участников мероприятия ждут две лекции про внеземной маркетинг и истории о космических котиках.

Урания
11 февраля, 19:00 Идет 2 ч 15 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Усачева 64

О мероприятии

Космос — это не только пространство для научных открытий, но и мощный инструмент маркетинга. Ведущий экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Сергей Сергеевич Антонов расскажет, как фирмы используют космическую тематику для создания ярких компаний, укрепления имиджа и роста продаж.

Слушатели узнают:

  • Как мечты о космических полетах помогают создавать облик бытовой техники, автомобилей и даже косметики;
  • Какие привычные бренды покоряют космос;
  • Сколько стоит доставка любимой газировки на орбиту;
  • Кто стал прообразом Базза Лайтера, знаменитой игрушки.

Старший экскурсовод Центра «Космонавтика и авиация» Анна Антонова расскажет, какие туманности и галактики напоминают кошек. Годятся ли коты в космонавты. Что за суперспособность мешает им в невесомости и к каким космическим исследованиям котики приложили свои лапки.

Расписание
11
Среда
Февраль 2026
ул. Усачева 64 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Усачева 64

9 февраля, 07:38
Александр Речкин
3
# астрономия
# история
# космос
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
6 февраля, 12:57
Андрей Серегин

В Испании нашли кость боевого слона из армии Ганнибала

Легенды об использовании слонов армией Ганнибала давно известны, но ранее не находили материальных подтверждений. Теперь на юге Испании археологи обнаружили первое прямое свидетельство участия этих животных во Второй Пунической войне.

Антропология
# Ганнибал
# кости
# реконструкция
# слон
8 февраля, 10:30
Любовь С.

В окруженной газом галактике, вопреки ожиданиям, не формируются звезды

В узле «космической паутины» MQN01, который астрономы видят таким, каким он был примерно 11 миллиардов лет назад, обнаружили массивную галактику, окруженную облаком холодного газа, но практически не формирующую звезды. Открытие ставит под вопрос устоявшиеся представления о формировании и эволюции галактик в ранней Вселенной.

Астрономия
# Джеймс Уэбб
# джет
# звездообразование
# космическая паутина
# ранняя вселенная
# филаменты
2 февраля, 16:13
Губкинский университет

Экспресс-анализ позволил определить качество природного газа за несколько секунд вместо 20-40 минут

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.

Губкинский университет
# газотранспортные системы
# искусственный интеллект
# нейросеть
# природный газ
# технологии
6 февраля, 16:16
Александр Березин

Астрофизики попытались «закрыть» черную дыру в центре нашей Галактики с помощью темной материи

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Астрономия
# галактики
# космос
# Стрелец A
# темная материя
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
Комментарии

Написать комментарий

  1. В окруженной газом галактике, вопреки ожиданиям, не формируются звезды

    8 февраля, 10:30

  2. Древние христиане в Судане приобрели устойчивость к малярии в ходе естественного отбора

    8 февраля, 09:33

  3. Ученые Саратовского медуниверситета изучили роль медитации в борьбе с депрессией

    7 февраля, 14:49

  4. Люди научились эхолокации

    7 февраля, 12:57
Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Olala Hannah
9 минут назад
Reconstruire l’avion géant Antonov AN-225 Mriya, détruit pendant la guerre, et suscite des commentaires variés allant du scepticisme technique au soutien patriotique https://geometrydash-lite.io/

Украина уже строит новый самолет «Мрия»

Sam Dowson
21 минута назад
Скворец докукарекался...

Победители SINWP 2025: представлены лучшие снимки птиц со всего мира

Никита Артёменко
47 минут назад
Детроит: стать человеком. Близко ")

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

miller chaney
58 минут назад
The Baikal looks like a big step forward for Russian civil aviation. Lightweight, versatile, and with a 3,000 km range, it’s perfect for short to medium flights. Can’t wait to see it in commercial service! https://spacewaves.io

Опытный образец российского самолета «Байкал» поднялся воздух 

miller chaney
60 минут назад
Wow, 60 km/s and a comet that’s 7 billion years old is mind-blowing 😮 It’s like looking at a piece of the galaxy’s history! Space really never ceases to amaze. If you want to take a break from all this cosmic mind-bending, check out this game:

Межзвёздный объект 3I/ATLAS впервые сняли на видео – и оно впечатляет

miller chaney
1 час назад
Japan’s railgun tech on the JS Asuka looks way ahead of its time. Can’t wait to see how the upcoming tests go—definitely something to keep an eye on! After all that tech news, if you want a bit of fun and relaxation, try this game: https://dinosaurgame2.com

Опубликованы новые снимки японского рельсотрона

miller chaney
1 час назад
Лунный модуль Argonaut от ESA и Thales Alenia Space будет ключевым для доставки грузов на Луну. Очень интересно наблюдать, как технологии развиваются и делают

Европа построит свой первый лунный модуль

Егор Штербен
2 часа назад
В последний раз я брал книги в школу в 7-ом классе, дальше не носил вообще ничего в портфеле.Нужно что то прочитать–читаю на телефоне, записываю в

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

klim
8 часов назад
Павел, тампакс сороса, ты хлебало прикрой, а то трусы байдена видать

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Iulius Caesar
9 часов назад
Александр, можете посмотреть истребитель мандолорцев, 1 в 1

Stavatti Aerospace представила свое видение истребителя шестого поколения

Игорь Коняшов
9 часов назад
Сергей, Если вы имели в виду силу гравитационного поля земли, от она отнюдь не микро. На высоте 300-400 км оно всего на 10-12% меньше, чем на поверхности.

Китайские исследователи впервые добились полноценного развития бабочки в условиях орбитального полета

Любовь С.
9 часов назад
Окопы, Спасибо за комментарий! Вы правы, само взаимодействие джетов активных галактик с окружающей средой известно и наблюдалось ранее. Моя

В окруженной газом галактике, вопреки ожиданиям, не формируются звезды

Лазат Атабаева
9 часов назад
Денис, ты дебил что ли?? Одно и тоже,хрюкаешь,ппц. Или за мзду голос подаешь?!! Угомонись ,свинтус.

10 крупнейших исключительных экономических зон мира

Александр Дубинка
10 часов назад
Александр, может потому, что это робот-ГУМАНОИД 🥴

Китай представил самого быстрого в мире человекоподобного робота

Гена Пастухов
10 часов назад
Иосиф, на скотч успели прилепить.

Трещина грозит отколоть от Антарктиды колоссальный ледник

Violet Writer
12 часов назад
Иван, як это нэт? Ты що, нэ бачишь? Уся Сэверна Омэрика жовто-блокытна на маме нарисована!

10 крупнейших исключительных экономических зон мира

Сергей Беляк
12 часов назад
Тимур, на орбите земли и так есть микрогравитация, иначе бы это не была бы орбита земли

Китайские исследователи впервые добились полноценного развития бабочки в условиях орбитального полета

Иосиф Хайфа
12 часов назад
Так 10 лет прошло Откололся ?

Трещина грозит отколоть от Антарктиды колоссальный ледник

Окопы ПМВ
13 часов назад
Механизм не ранее неизвестный, а специфический и очень редкий. Есть более близкий пример, где чётко видно как джет активной галактики ударяется в

В окруженной газом галактике, вопреки ожиданиям, не формируются звезды

Павел Штелле
13 часов назад
klim, ахахахах типичная тупая вата не разбирающаяся в истории, у таких долбаёбов тейки только в стиле: а в сша… ди наху ватник

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

