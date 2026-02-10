  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 февраля, 10:21
Игорь Байдов
192

В Нидерландах, возможно, нашли настольную игру времен Древнего Рима

❋ 4.2

В одном из нидерландских музейных запасников десятилетиями пылился ничем не примечательный камень с вырезанными линиями. Его считали архитектурным элементом или просто обломком с неясным назначением. Так было, пока один из археологов не присмотрелся к стертостям на его поверхности и не запустил тысячи цифровых симуляций. Теперь выяснилось, что этот камень может оказаться древнеримской игровой доской.

Археология
# Древний Рим
# настольные игры
# римляне
настольные игры
Вероятное игровое поле, созданное в Древнем Риме / © Het Romeins Museum

Древние римляне любили настольные игры. Археологи и историки знают об этом благодаря письменным источникам и находкам. Настольные игры сопровождали солдат в походах, а горожане играли в них на улицах, в банях и даже в тавернах.

Игровые доски и фишки находят при раскопках в местах римских военных укреплений. В банях, на улицах и во дворах можно было увидеть линии и сетки, нанесенные на каменные плиты, ступени либо стены. Иногда такие поля встраивали в пол заранее, выкладывая узор из камней или мозаики, чтобы на нем можно было играть.

Историки знают о Ludus latrunculorum, стратегической «игре солдат», основанной на захвате фигур противника. Известен и Ludus duodecim scriptorum — сложный предшественник нард. Некоторые римляне коротали время за играми, отдаленно напоминающими современные крестики-нолики

Эти развлечения не были просто забавой. Античные авторы и археологические данные указывают, что некоторые игры имели явно стратегический характер, они тренировали мышление, логику, а порой использовались римлянами для ставок.

Римляне не делали игровые доски «навеки». Они просто выцарапывали линии ножом, рисовали углем или мелом, а иногда размечали поле прямо там, где сидели — на камне, плитке или полу. Со временем такие «рисунки» стирались, разрушались, исчезали. Поэтому до наших дней дошло мало игровых полей, и почти все они сохранились лишь частично. 

Главная проблема для археологов — отличить случайные царапины либо строительную разметку от преднамеренно созданной игровой доски. Если рисунок не похож ни на один известный узор — задача становится почти неразрешимой. Именно с такой загадкой столкнулись ученые в Музее римской археологии города Херлен в Нидерландах. Там долгое время хранился каменный фрагмент с неясной разметкой, предназначение которого без современных технологий было сложно выяснить. 

Несколько лет назад нидерландский археолог Уолтер Крист (Walter Crist) из Лейденского университета приехал в музей изучать коллекцию. Его внимание привлекла плоская известняковая плита с вырезанным геометрическим узором. Ее размеры — 212 на 125 миллиметров. Узор представлял собой прямые линии, образующие необычную схему. Артефакт нашли на месте древнеримского поселения Кориоваллум, который сегодня скрыт под современным Херленом. 

Такой тип известняка римляне привозили из Франции для отделки зданий в период с 250 по 476 год, что дает основания полагать: камень с узором создали в этот промежуток времени. 

По словам Криста, сперва он отнесся к предмету скептически. Подобный узор ему ранее не встречался и не присутствовал ни на одной известной римской игровой доске. Ученый попросил сотрудников музея провести более тщательный осмотр камня. 

В результате на его поверхности обнаружили следы износа. Вдоль вырезанных канавок виднелись следы, будто по ним много раз двигали твердые предметы. Это типичный признак игровой доски, по которой столетиями скользили фишки из камня, стекла или керамики. Но одна особенность смущала — износ распределился неравномерно. Сильнее всего стерлась одна конкретная диагональная линия. Почему? 

римский город
Реконструкция одной из главных дорог в центре Кориоваллума / © Mikko Kriek, BCL Archaeological Support Amsterdam

Традиционные археологические методы не помогли ответить на этот вопрос. Тогда Крист и его коллеги привлекли к исследованию необычного помощника — систему искусственного интеллекта Ludii. Ее разработали специально для моделирования, изучения и классификации исторических настольных игр.

Ученые поставили перед ИИ сложную задачу. Они загрузили в систему точную цифровую модель узора с камня. Затем запустили тысячи симуляций.

В каждой виртуальной партии два алгоритма-агента, играющие роль древних игроков, сражались друг с другом по разным правилам. Исследователи перебрали 130 вариантов правил, почерпнутых из известных древних игр Европы — от скандинавской hnefatafl до итальянской gioco dell’orso. Они меняли количество стартовых фишек, их возможные ходы и условия победы.

Цель состояла в одной простой вещи — узнать, при каких правилах фишки чаще всего стирали линии в одних и тех же местах на камне. То есть необходимо было найти такую комбинацию правил, которая в процессе множества партий привела бы к точно такому же рисунку износа, какой виден на настоящем камне. Особенно важно было объяснить, почему одна диагональ оказалась стерта больше других.

После колоссального объема вычислений программа Ludii выдала девять моделей поведения (наборов правил), которые могли приводить к похожему рисунку износа.

Иными словами, характерный износ на камне из Херлена совместим с девятью разными, но схожими по принципу настольными играми. Все они относились к категории так называемых игр с элементами блокировки.

В играх такого типа у соперников чаще всего разное количество фишек. Задача игрока, у которого фишек больше — окружить и запереть на поле единственную фишку противника, лишив ее ходов. Именно в процессе таких маневров — постоянного перемещения группы фишек по ограниченным линиям — одна диагональ могла стереться больше остальных. Это была идеальная траектория для маневра или ключевая линия обороны. Исследователи предположили, что игра была стратегической и включала механики блокировки ходов оппонента.

Возможной игре дали предварительное название — Ludus Coriovalli, что в переводе с латыни значит «игра из Кориоваллума». Самое интригующее в этом открытии — хронология. До сих пор самые ранние свидетельства существования игр с элементами блокировки в Европе относились только к Средневековью. Если интерпретация Криста и его команды верна, то историю этого семейства игр на континенте специалисты удревнят сразу на несколько сотен лет.

Научная работа опубликована в журнале Antiquity.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
485 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Археология
# Древний Рим
# настольные игры
# римляне
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Фев
Бесплатно
Онтогения минералов: как рождаются, живут и умирают кристаллы
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
10 Фев
1000
Загадки Афротерий: морские коровы, даманы и рогатые арсинотерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
600
Экстремальная Вселенная с обсерваторией Спектр-РГ
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Фев
1000
Зачем систематизировать природу? Эволюция идей от Аристотеля до кладистики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Атомграды и их модели будущего
Ельцин Центр
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Космические лекции в Астрокомплексе
Урания
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Нейрочипы, наночастицы и 3D-печать органов
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Что обеспечивает комфорт вне Земли?
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Фев
1100
Споры о языке: правильное и неправильное, свое и чужое
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 февраля, 13:50
Андрей Серегин

Физические упражнения перезагрузили ответ мозга на страх

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Медицина
# Бразилия
# одышка
# паника
# тренировки
10 февраля, 08:00
Татьяна Зайцева

Ученые нашли новые подтверждения связи вируса Эпштейна — Барр с рассеянным склерозом

В нервной системе пациентов с этим заболеванием обнаружили значительные скопления иммунных клеток, нацеленных на вирус. Это может свидетельствовать о том, что вирус Эпштейна — Барр способен активно провоцировать иммунную систему.

Медицина
# аутоиммунные заболевания
# вирус
# рассеянный склероз
7 февраля, 12:57
Редакция Naked Science

Люди научились эхолокации

Подобно летучим мышам, ориентирующимся в темноте, человек тоже может полагаться на эхо от звуковых сигналов, например щелчков языком, чтобы оценить расстояние до объектов. Как показало новое исследование, эхолокация — это навык, которому можно научиться.

Биология
# восприятие пространства
# нарушение зрения
# сенсорное восприятие
# слепота
# эхолокация
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
9 февраля, 13:50
Андрей Серегин

Физические упражнения перезагрузили ответ мозга на страх

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Медицина
# Бразилия
# одышка
# паника
# тренировки
6 февраля, 16:16
Александр Березин

Астрофизики попытались «закрыть» черную дыру в центре нашей Галактики с помощью темной материи

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Астрономия
# галактики
# космос
# Стрелец A
# темная материя
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

    10 февраля, 11:01

  2. В Нидерландах, возможно, нашли настольную игру времен Древнего Рима

    10 февраля, 10:21

  3. Аминокислоты астероида Бенну образовались прямо во льду

    10 февраля, 10:20

  4. Жуки в муравейниках отказались от своего запаха, чтобы паразитировать

    10 февраля, 09:00
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Никита
2 минуты назад
Сергей, я так понимаю что тут нет, просто цены на жизнь относительно Нью Йорка. Интереснее было бы конечно, действительно, по смотреть на оценку

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Evgeni Minchev
13 минут назад
Ну а что ни хотят? Когда моя дочь пошла в школу ей было 4 с половиной года, да она была самостоятельная, но это редкость, и главное что дети вообще не

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

оля лукина
31 минута назад
Это, наверное, тупой вопрос, но зачем ему колонизировать Луну? Для чего строить там какой-то город? Что он собрался там делать?

SpaceX построит город на Луне, заявил Маск

Александр Березин
2 часа назад
Питон, "Сама идея - полный бред. Поселения создаются не просто так, а или по необходимости для выживания, или для экономики (торговля и

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Sam Dowson
2 часа назад
Юрий, проблема в том, что нет единой статьи про переход газового облака сразу в ЧД. Он описан в разных статьях поэтапно. Да, получается "ссылка на

«Маленькие красные точки» оказались черными дырами прямого коллапса

Сергей Механик
3 часа назад
А всегда ли соблюдается пропорциональная зависимость уровня жизни от уровня зарплат и потребительских цен на товары и услуги?

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Пётр Столыпин
3 часа назад
Все страны такие: кишки Также Чили: 😎😎😎

Рейтинг: ведущие производители меди в мире 

Пётр Столыпин
3 часа назад
Евгений, сильно)

Рейтинг: ведущие производители меди в мире 

Питон Удав
4 часа назад
Сама идея - полный бред. Поселения создаются не просто так, а или по необходимости для выживания, или для экономики (торговля и производство).

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Dmitry Malikov
4 часа назад
В Шестидесятые годы сказки про освоение иных планет довольно неплохо шли на фоне отсутствия реальных знаний об этих планетах .В Наше время наглая

SpaceX приостановила полеты ракеты Falcon 9 из-за проблемы с верхней ступенью

Евгений Слепов
4 часа назад
Какие молодцы перуанцы! Смогли отобрать у Индонезии не только 3-е место, но и флаг!

Рейтинг: ведущие производители меди в мире 

RestorationRuines
6 часов назад
Alex, вот именно для скорости , для этого конвертопланы созданы, а тут намного проще и все задачи сразу вертолёта и самолёта.

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

RestorationRuines
6 часов назад
СВЯТАЯ ПРОСТОТА !!! Это самая крутая замена сложному , дорогому конвертоплану.

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

Иван Колупаев
8 часов назад
Имя, с тех пор много воды утекло и Япония тоже успела утратить лидерство в нанометрах. И на данный момент имеют собственное производство на 40 нм

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Имя Фамилия
9 часов назад
Иван, В 80-е годы прошлого века ходил такой анекдот. Приезжает японская делегация в СССР и смотрит наши передовые электронные производства. И после

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Иван Колупаев
10 часов назад
Artem, ну да мнение беглой выруси очень важно для нас.

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

WoodVenture
11 часов назад
Александр, Вы сказали, что «Вещество при ускорении превращается в энергию». Похоже Вы не верно трактуете формулу Е = mc2. Е здесь, это энергия ПОКОЯ

Эксперимент показал, как материя рождается из квантового вакуума

Artem Suleymanov
11 часов назад
Иван, Об этом и говорю - нацик ты, да еще и дурак )

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Artem Suleymanov
11 часов назад
Александр, А ты? Ты просил "нацисткую группировку" а не "движение", а в примерах у тебя смешалось вообще все что ты краем уха слышал ) А тут тебе "ЧВК"

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Николай Полушкин
11 часов назад
Иван, возможно Вы правы, и я не сильно в эту тему погружен, но это не первый рейтинг от NS который я просматривал. Были рейтинги которые были в

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно