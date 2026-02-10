В Нидерландах, возможно, нашли настольную игру времен Древнего Рима

В одном из нидерландских музейных запасников десятилетиями пылился ничем не примечательный камень с вырезанными линиями. Его считали архитектурным элементом или просто обломком с неясным назначением. Так было, пока один из археологов не присмотрелся к стертостям на его поверхности и не запустил тысячи цифровых симуляций. Теперь выяснилось, что этот камень может оказаться древнеримской игровой доской.

Древние римляне любили настольные игры. Археологи и историки знают об этом благодаря письменным источникам и находкам. Настольные игры сопровождали солдат в походах, а горожане играли в них на улицах, в банях и даже в тавернах.

Игровые доски и фишки находят при раскопках в местах римских военных укреплений. В банях, на улицах и во дворах можно было увидеть линии и сетки, нанесенные на каменные плиты, ступени либо стены. Иногда такие поля встраивали в пол заранее, выкладывая узор из камней или мозаики, чтобы на нем можно было играть.

Историки знают о Ludus latrunculorum, стратегической «игре солдат», основанной на захвате фигур противника. Известен и Ludus duodecim scriptorum — сложный предшественник нард. Некоторые римляне коротали время за играми, отдаленно напоминающими современные крестики-нолики.

Эти развлечения не были просто забавой. Античные авторы и археологические данные указывают, что некоторые игры имели явно стратегический характер, они тренировали мышление, логику, а порой использовались римлянами для ставок.

Римляне не делали игровые доски «навеки». Они просто выцарапывали линии ножом, рисовали углем или мелом, а иногда размечали поле прямо там, где сидели — на камне, плитке или полу. Со временем такие «рисунки» стирались, разрушались, исчезали. Поэтому до наших дней дошло мало игровых полей, и почти все они сохранились лишь частично.

Главная проблема для археологов — отличить случайные царапины либо строительную разметку от преднамеренно созданной игровой доски. Если рисунок не похож ни на один известный узор — задача становится почти неразрешимой. Именно с такой загадкой столкнулись ученые в Музее римской археологии города Херлен в Нидерландах. Там долгое время хранился каменный фрагмент с неясной разметкой, предназначение которого без современных технологий было сложно выяснить.

Несколько лет назад нидерландский археолог Уолтер Крист (Walter Crist) из Лейденского университета приехал в музей изучать коллекцию. Его внимание привлекла плоская известняковая плита с вырезанным геометрическим узором. Ее размеры — 212 на 125 миллиметров. Узор представлял собой прямые линии, образующие необычную схему. Артефакт нашли на месте древнеримского поселения Кориоваллум, который сегодня скрыт под современным Херленом.

Такой тип известняка римляне привозили из Франции для отделки зданий в период с 250 по 476 год, что дает основания полагать: камень с узором создали в этот промежуток времени.

По словам Криста, сперва он отнесся к предмету скептически. Подобный узор ему ранее не встречался и не присутствовал ни на одной известной римской игровой доске. Ученый попросил сотрудников музея провести более тщательный осмотр камня.

В результате на его поверхности обнаружили следы износа. Вдоль вырезанных канавок виднелись следы, будто по ним много раз двигали твердые предметы. Это типичный признак игровой доски, по которой столетиями скользили фишки из камня, стекла или керамики. Но одна особенность смущала — износ распределился неравномерно. Сильнее всего стерлась одна конкретная диагональная линия. Почему?

Реконструкция одной из главных дорог в центре Кориоваллума / © Mikko Kriek, BCL Archaeological Support Amsterdam

Традиционные археологические методы не помогли ответить на этот вопрос. Тогда Крист и его коллеги привлекли к исследованию необычного помощника — систему искусственного интеллекта Ludii. Ее разработали специально для моделирования, изучения и классификации исторических настольных игр.

Ученые поставили перед ИИ сложную задачу. Они загрузили в систему точную цифровую модель узора с камня. Затем запустили тысячи симуляций.

В каждой виртуальной партии два алгоритма-агента, играющие роль древних игроков, сражались друг с другом по разным правилам. Исследователи перебрали 130 вариантов правил, почерпнутых из известных древних игр Европы — от скандинавской hnefatafl до итальянской gioco dell’orso. Они меняли количество стартовых фишек, их возможные ходы и условия победы.

Цель состояла в одной простой вещи — узнать, при каких правилах фишки чаще всего стирали линии в одних и тех же местах на камне. То есть необходимо было найти такую комбинацию правил, которая в процессе множества партий привела бы к точно такому же рисунку износа, какой виден на настоящем камне. Особенно важно было объяснить, почему одна диагональ оказалась стерта больше других.

После колоссального объема вычислений программа Ludii выдала девять моделей поведения (наборов правил), которые могли приводить к похожему рисунку износа.

Иными словами, характерный износ на камне из Херлена совместим с девятью разными, но схожими по принципу настольными играми. Все они относились к категории так называемых игр с элементами блокировки.

В играх такого типа у соперников чаще всего разное количество фишек. Задача игрока, у которого фишек больше — окружить и запереть на поле единственную фишку противника, лишив ее ходов. Именно в процессе таких маневров — постоянного перемещения группы фишек по ограниченным линиям — одна диагональ могла стереться больше остальных. Это была идеальная траектория для маневра или ключевая линия обороны. Исследователи предположили, что игра была стратегической и включала механики блокировки ходов оппонента.

Возможной игре дали предварительное название — Ludus Coriovalli, что в переводе с латыни значит «игра из Кориоваллума». Самое интригующее в этом открытии — хронология. До сих пор самые ранние свидетельства существования игр с элементами блокировки в Европе относились только к Средневековью. Если интерпретация Криста и его команды верна, то историю этого семейства игр на континенте специалисты удревнят сразу на несколько сотен лет.

Научная работа опубликована в журнале Antiquity.

Игорь Байдов 485 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.