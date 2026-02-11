Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа
Проект Jeddah Tower, будущего абсолютного рекордсмена по высоте, демонстрирует уверенный прогресс в Саудовской Аравии.
На данным момент завершены работы на 89-м этаже башни Jeddah Tower, идет строительство 90-го этажа. Стартовал подъем консольных «крыльев» для этажей 73–75. Ускорены работы по монтажу внешнего стеклянного фасада на всех сторонах здания.
Если нынешние темпы сохранятся, в ближайшие недели башня преодолеет отметку в 100 этажей, войдя в элитный клуб примерно из 25 зданий в мире, достигших такой высоты.
Авторы будущего небесного исполина, бюро Adrian Smith + Gordon Gill (AS+GG), держат финальную высоту в секрете. Но уже озвучены поражающие воображение параметры: как минимум 157 этажей и отметка выше километра. Этого с лихвой хватит, чтобы отобрать корону у Дубая, оставив далеко внизу даже символичный силуэт нью-йоркского One World Trade Center.
Его внутренности обещают быть столь же грандиозными: мировой рекорд по высоте смотровой площадки, роскошный отель и двухэтажные лифты, превращающие подъем на этаж в скоростной аттракцион. 59 подъемников, около полумиллиона квадратных метров площадей — это целый вертикальный город с видом на Красное море.
Однако путь к небу оказался тернистым. Стройка, задуманная как символ новой Саудовской Аравии, не раз замирала; самый долгий простой случился после политических потрясений 2017 года. Теперь, под патронажем принца Аль-Валида бин Талала, небоскреб, застывший на 60 этажах, снова ожил, чтобы увенчать собой целый новый район Джидды.
