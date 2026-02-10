Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Как меняется стоимость жизни в разных странах в 2026 году? Чтобы ответить на этот вопрос, данная визуализация использует Глобальный индекс стоимости жизни Numbeo, который отражает цены на повседневные расходы, включая аренду жилья, в сравнении с Нью-Йорком (принятым за базовый уровень со значением 100).

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026 / © Visual Capitalist

Если страна имеет индекс 80, это означает, что цены там на 20% ниже, чем в Нью-Йорке. Значения выше 100 указывают на более высокую стоимость повседневной жизни.

Хотя в ряде регионов инфляционное давление ослабло, высокая стоимость жизни по-прежнему остается одной из ключевых глобальных проблем. В 28 странах цены на жилье выросли более чем на 50% с 2020 года, а расходы на продукты питания резко увеличились в таких странах, как Мексика, Германия и Малайзия, продолжая оказывать серьезное давление на бюджеты домохозяйств по всему миру.

Самая высокая стоимость жизни в мире зафиксирована на Бермудских островах — британской заморской территории, ассоциирующейся с элитной недвижимостью, люксовым туризмом и офшорным капиталом.

Многие из самых дорогих для жизни мест в мире — это островные территории, часто выступающие в роли налоговых убежищ или финансовых центров. Виргинские острова США, Джерси и Каймановы острова входят в первую десятку рейтинга. Высокая концентрация капитала в сочетании с сильной зависимостью от импорта приводит к росту цен во всех этих островных экономиках.

Швейцария занимает третье место в общем зачете, при этом Цюрих назван самым дорогим городом мира в 2026 году. Помимо крепкого швейцарского франка, существенную роль в высокой стоимости жизни играют высокие зарплаты и общий уровень жизни.

Сингапур является самым дорогим городом Азии и занимает пятое место в мире. Ограниченность земельных ресурсов подстегнула рост цен на недвижимость, а зависимость страны от импорта — около 90% продовольствия — создает дополнительное ценовое давление.

Россия занимают 104-е место в мировом рейтинге с индексом стоимости жизни 25,7.