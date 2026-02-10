Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026
Как меняется стоимость жизни в разных странах в 2026 году? Чтобы ответить на этот вопрос, данная визуализация использует Глобальный индекс стоимости жизни Numbeo, который отражает цены на повседневные расходы, включая аренду жилья, в сравнении с Нью-Йорком (принятым за базовый уровень со значением 100).
Если страна имеет индекс 80, это означает, что цены там на 20% ниже, чем в Нью-Йорке. Значения выше 100 указывают на более высокую стоимость повседневной жизни.
Хотя в ряде регионов инфляционное давление ослабло, высокая стоимость жизни по-прежнему остается одной из ключевых глобальных проблем. В 28 странах цены на жилье выросли более чем на 50% с 2020 года, а расходы на продукты питания резко увеличились в таких странах, как Мексика, Германия и Малайзия, продолжая оказывать серьезное давление на бюджеты домохозяйств по всему миру.
Самая высокая стоимость жизни в мире зафиксирована на Бермудских островах — британской заморской территории, ассоциирующейся с элитной недвижимостью, люксовым туризмом и офшорным капиталом.
Многие из самых дорогих для жизни мест в мире — это островные территории, часто выступающие в роли налоговых убежищ или финансовых центров. Виргинские острова США, Джерси и Каймановы острова входят в первую десятку рейтинга. Высокая концентрация капитала в сочетании с сильной зависимостью от импорта приводит к росту цен во всех этих островных экономиках.
Швейцария занимает третье место в общем зачете, при этом Цюрих назван самым дорогим городом мира в 2026 году. Помимо крепкого швейцарского франка, существенную роль в высокой стоимости жизни играют высокие зарплаты и общий уровень жизни.
Сингапур является самым дорогим городом Азии и занимает пятое место в мире. Ограниченность земельных ресурсов подстегнула рост цен на недвижимость, а зависимость страны от импорта — около 90% продовольствия — создает дополнительное ценовое давление.
Россия занимают 104-е место в мировом рейтинге с индексом стоимости жизни 25,7.
Подобно летучим мышам, ориентирующимся в темноте, человек тоже может полагаться на эхо от звуковых сигналов, например щелчков языком, чтобы оценить расстояние до объектов. Как показало новое исследование, эхолокация — это навык, которому можно научиться.
Неверная трактовка одного твита главы SpaceX привела мировые СМИ к заявлениям о том, что он «отложил создание города на Марсе». В реальности названные Илоном Маском даты говорят об обратном.
Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Июля, 2014
10 самых крупных космических катастроф
3 Сентября, 2017
XFEL: гибрид микроскопа с ускорителем
29 Августа, 2023
История печатных плат: от Эйслера до наших дней
25 Августа, 2015
История макияжа
28 Сентября, 2015
Пещеры всех людей
18 Мая, 2014
10 самых известных ученых России
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии