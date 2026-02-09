Уведомления
Люди достигли крайних островов Гренландии задолго до нашей эры
За десятки километров от побережья Гренландии лежат скалистые острова Китсиссут, которые на первый взгляд кажутся неприступными для людей, не имеющих современных лодок и других технологий. Однако авторы нового исследования выяснили, что тысячи лет назад люди все же смогли достичь этих суровых земель. Мореплаватели каменного века не просто посещали острова — они обосновались там, совершив одно из самых длинных и опасных морских путешествий в истории древней Арктики.
Долгое время Арктика считалась территорией, куда человек пришел сравнительно поздно. До середины XX века в научной литературе преобладало представление о позднем освоении Арктики из-за экстремальных условий и скудной археологической базы. Суровый климат, вечные льды и отсутствие ресурсов создавали почти непреодолимые барьеры.
Однако в последние десятилетия картина начала меняться. С помощью современных технологий, в том числе радиоуглеродного датирования и палеогенетики, ученые пересмотрели хронологию заселения Арктики. Археологи находят все больше свидетельств того, что древние народы, предки современных инуитов, известные как палеоинуиты, заселили Гренландию и север Канады еще тысячи лет назад.
Жизнь этих людей была неразрывно связана с морем — охотой на тюленей, моржей и птиц. Для этого им требовались надежные плавучие средства и невероятное умение «читать» природу: понимать движение льдов, течения и ветра. Но истинные масштабы их морских экспедиций оставались загадкой.
Архипелаг Китсиссут, расположенный в море Баффина, у северо-западного побережья Гренландии, считался настолько удаленным и труднодоступным, что возможное его заселение в глубокой древности выглядело маловероятным. Но оказалось, что это мнение ошибочно.
В 2019 году группа исследователей под руководством Мэтью Уоллса (Matthew Walls) из Университета Калгари в Канаде отправилась в экспедицию на эти удаленные острова. Ученых интересовала не только природа, но и следы возможного присутствия человека.
Уоллс и его коллеги сфокусировали внимание на трех центральных островах архипелага: Исбьорне, Мелеме и Нордвесте. Команда обнаружила в общей сложности 297 археологических объектов. Самое крупное скопление следов древней жизни нашли на острове Исбьорн.
Там, среди камней, хорошо сохранились следы 15 круглых жилищ, которые имели характерную для культуры палеоинуитов черту — внутреннее пространство делили пополам с помощью камней, а в центре располагался очаг. Находка сразу указала, кто именно мог построить эти убежища.
Чтобы определить возраст стоянки, ученые провели радиоуглеродный анализ. Материалом послужил крыловидный отросток толстоклювой кайры (Uria lomvia) — северной морской птицы, останки которой нашли в одном из жилищ. Ученые определили возраст кости от 4400 до 3938 лет. Значит, люди ступили на острова Китсиссут более 4000 лет назад. Но как они смогли туда добраться большими группами?
Ключ к разгадке лежит в океанографии. Острова расположены в центре Пикиаласорсуак — огромной полыньи, пространства открытой воды среди морского ледяного покрова.
Исследования морских отложений показали, что эта полынья сформировалась приблизителньо 4500 лет назад. Она стала своеобразным оазисом, привлекающим морских млекопитающих и птиц. Палеоинуиты, уже жившие в то время на западе Гренландии, несомненно, знали об этом богатом охотничьем угодье. Например, они могли увидеть дымку над открытой водой (облака или туман часто зависают над полыньями) с высоких точек побережья и после этого отправиться за добычей.
Кратчайшее расстояние от побережья Гренландии до островов — 52,7 километра. Это одна из самых длинных морских дистанций, которую преодолевали коренные народы Арктики в доисторическую эпоху. Для сравнения, другой известный пример столь же масштабного морского перехода в доисторическую эпоху — тот, что люди совершили как минимум 20 000 лет назад. Они преодолели 82-километровый участок через Берингов пролив из Сибири в Аляску, но там в качестве временной остановки путешественники могли использовать острова Диомида. В случае с Китсиссут такой возможности не было — только бескрайняя вода и лед.
Уоллс предположил, что с учетом преобладающих течений и ветров древние мореходы, вероятно, отправлялись с более северной точки гренландского побережья. Этот путь был длиннее, но безопаснее с точки зрения навигации. Попытка добраться до островов «с противоположной стороны», с канадского острова Элсмир, выглядела еще рискованнее из-за сложных течений.
Самый интригующий вопрос — на чем они плыли? Никаких частей лодок на островах ученые не нашли, подобные находки в Арктике вообще большая редкость из-за хрупкости материалов.
Американский археолог Джон Дарвент (John Darwent) из Калифорнийского университета в Дейвисе, отметил, что для пересечения такой дистанции требовались достаточно совершенные плавучие средства. Одно- или двухместные каяки для этой миссии не подходили. На островах, судя по числу и размеру жилищ, проживали целые семьи — с детьми и пожилыми людьми. Перевезти такую группу на утлых челноках было невозможно.
Авторы исследования полагают, что палеоинуиты использовали большие каркасные лодки, обтянутые кожей морских животных — прототипы умиаков, которые известны по культуре более поздних инуитов. В такой лодке могли поместиться до 10 человек, а еще припасы и добыча. Создание и управление подобным плавсредством в условиях Арктики демонстрирует высочайший уровень технологического развития и коллективной организации этих древних обществ.
По мнению ученых, присутствие человека на архипелаге Китсиссут существенно изменило природу островов. Палеоинуиты, сами того не зная, выступили в роли естественных мелиораторов этих земель. Они приносили с собой морскую пищу — рыбу, птиц, тюленей — и оставляли органические отходы на почти бесплодной почве. Эти остатки сделали почву более питательной, и на ней начали появляться первые растения. Человек стал частью экосистемы островов, сделав их более зелеными.
Научная работа опубликована в журнале Antiquity.
