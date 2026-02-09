  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
9 февраля, 11:48
Игорь Байдов
23

Люди достигли крайних островов Гренландии задолго до нашей эры

❋ 4.1

За десятки километров от побережья Гренландии лежат скалистые острова Китсиссут, которые на первый взгляд кажутся неприступными для людей, не имеющих современных лодок и других технологий. Однако авторы нового исследования выяснили, что тысячи лет назад люди все же смогли достичь этих суровых земель. Мореплаватели каменного века не просто посещали острова — они обосновались там, совершив одно из самых длинных и опасных морских путешествий в истории древней Арктики.

Археология
# арктика
# архипелаг
# Гренландия
# коренные народы
# коренные народы севера
# лед
# народы Севера
# острова
остров Исбьерн
Место на острове Исбьерн, где археологи нашли жилища палеоинуитов / © Matthew Walls, Mari Kleist, Pauline Knudsen

Долгое время Арктика считалась территорией, куда человек пришел сравнительно поздно. До середины XX века в научной литературе преобладало представление о позднем освоении Арктики из-за экстремальных условий и скудной археологической базы. Суровый климат, вечные льды и отсутствие ресурсов создавали почти непреодолимые барьеры.

Однако в последние десятилетия картина начала меняться. С помощью современных технологий, в том числе радиоуглеродного датирования и палеогенетики, ученые пересмотрели хронологию заселения Арктики. Археологи находят все больше свидетельств того, что древние народы, предки современных инуитов, известные как палеоинуиты, заселили Гренландию и север Канады еще тысячи лет назад. 

Жизнь этих людей была неразрывно связана с морем — охотой на тюленей, моржей и птиц. Для этого им требовались надежные плавучие средства и невероятное умение «читать» природу: понимать движение льдов, течения и ветра. Но истинные масштабы их морских экспедиций оставались загадкой. 

Архипелаг Китсиссут, расположенный в море Баффина, у северо-западного побережья Гренландии, считался настолько удаленным и труднодоступным, что возможное его заселение в глубокой древности выглядело маловероятным. Но оказалось, что это мнение ошибочно.

В 2019 году группа исследователей под руководством Мэтью Уоллса (Matthew Walls) из Университета Калгари в Канаде отправилась в экспедицию на эти удаленные острова. Ученых интересовала не только природа, но и следы возможного присутствия человека.

Уоллс и его коллеги сфокусировали внимание на трех центральных островах архипелага: Исбьорне, Мелеме и Нордвесте. Команда обнаружила в общей сложности 297 археологических объектов. Самое крупное скопление следов древней жизни нашли на острове Исбьорн.

Там, среди камней, хорошо сохранились следы 15 круглых жилищ, которые имели характерную для культуры палеоинуитов черту — внутреннее пространство делили пополам с помощью камней, а в центре располагался очаг. Находка сразу указала, кто именно мог построить эти убежища.

Чтобы определить возраст стоянки, ученые провели радиоуглеродный анализ. Материалом послужил крыловидный отросток толстоклювой кайры (Uria lomvia) — северной морской птицы, останки которой нашли в одном из жилищ. Ученые определили возраст кости от 4400 до 3938 лет. Значит, люди ступили на острова Китсиссут более 4000 лет назад. Но как они смогли туда добраться большими группами?

Ключ к разгадке лежит в океанографии. Острова расположены в центре Пикиаласорсуак — огромной полыньи, пространства открытой воды среди морского ледяного покрова.

Исследования морских отложений показали, что эта полынья сформировалась приблизителньо 4500 лет назад. Она стала своеобразным оазисом, привлекающим морских млекопитающих и птиц. Палеоинуиты, уже жившие в то время на западе Гренландии, несомненно, знали об этом богатом охотничьем угодье. Например, они могли увидеть дымку над открытой водой (облака или туман часто зависают над полыньями) с высоких точек побережья и после этого отправиться за добычей.

Кратчайшее расстояние от побережья Гренландии до островов — 52,7 километра. Это одна из самых длинных морских дистанций, которую преодолевали коренные народы Арктики в доисторическую эпоху. Для сравнения, другой известный пример столь же масштабного морского перехода в доисторическую эпоху — тот, что люди совершили как минимум 20 000 лет назад. Они преодолели 82-километровый участок через Берингов пролив из Сибири в Аляску, но там в качестве временной остановки путешественники могли использовать острова Диомида. В случае с Китсиссут такой возможности не было — только бескрайняя вода и лед.

Уоллс предположил, что с учетом преобладающих течений и ветров древние мореходы, вероятно, отправлялись с более северной точки гренландского побережья. Этот путь был длиннее, но безопаснее с точки зрения навигации. Попытка добраться до островов «с противоположной стороны», с канадского острова Элсмир, выглядела еще рискованнее из-за сложных течений.

Самый интригующий вопрос — на чем они плыли? Никаких частей лодок на островах ученые не нашли, подобные находки в Арктике вообще большая редкость из-за хрупкости материалов. 

Американский археолог Джон Дарвент (John Darwent) из Калифорнийского университета в Дейвисе, отметил, что для пересечения такой дистанции требовались достаточно совершенные плавучие средства. Одно- или двухместные каяки для этой миссии не подходили. На островах, судя по числу и размеру жилищ, проживали целые семьи — с детьми и пожилыми людьми. Перевезти такую группу на утлых челноках было невозможно.

Авторы исследования полагают, что палеоинуиты использовали большие каркасные лодки, обтянутые кожей морских животных — прототипы умиаков, которые известны по культуре более поздних инуитов. В такой лодке могли поместиться до 10 человек, а еще припасы и добыча. Создание и управление подобным плавсредством в условиях Арктики демонстрирует высочайший уровень технологического развития и коллективной организации этих древних обществ.

По мнению ученых, присутствие человека на архипелаге Китсиссут существенно изменило природу островов. Палеоинуиты, сами того не зная, выступили в роли естественных мелиораторов этих земель. Они приносили с собой морскую пищу — рыбу, птиц, тюленей — и оставляли органические отходы на почти бесплодной почве. Эти остатки сделали почву более питательной, и на ней начали появляться первые растения. Человек стал частью экосистемы островов, сделав их более зелеными. 

Научная работа опубликована в журнале Antiquity.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
484 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Археология
# арктика
# архипелаг
# Гренландия
# коренные народы
# коренные народы севера
# лед
# народы Севера
# острова
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Фев
Бесплатно
Онтогения минералов: как рождаются, живут и умирают кристаллы
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
10 Фев
1000
Загадки Афротерий: морские коровы, даманы и рогатые арсинотерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
600
Экстремальная Вселенная с обсерваторией Спектр-РГ
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Фев
1000
Зачем систематизировать природу? Эволюция идей от Аристотеля до кладистики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Атомграды и их модели будущего
Ельцин Центр
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Космические лекции в Астрокомплексе
Урания
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Что обеспечивает комфорт вне Земли?
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Фев
1100
Споры о языке: правильное и неправильное, свое и чужое
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Сила четвероногого партнера: как общение с лошадьми меняет человека к лучшему
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 февраля, 13:18
Илья Гриднев

Эксперимент показал, как материя рождается из квантового вакуума

Физики экспериментально доказали, что частицы вещества при рождении сохраняют квантовую запутанность виртуальных предшественников. Пары лямбда-гиперонов и антилямбд появлялись на свет с синхронизированными спинами, которые они унаследовали от энергетических флуктуаций пустоты. Закономерность объяснила, как материя переходит из скрытого квантового состояния в физический мир, раскрыв еще один ключ к природе возникновения массы.

Физика
# кварки
# материя
# энергия вакуума
8 февраля, 10:30
Любовь С.

В окруженной газом галактике, вопреки ожиданиям, не формируются звезды

В узле «космической паутины» MQN01, который астрономы видят таким, каким он был примерно 11 миллиардов лет назад, обнаружили массивную галактику, окруженную облаком холодного газа, но практически не формирующую звезды. Открытие ставит под вопрос устоявшиеся представления о формировании и эволюции галактик в ранней Вселенной.

Астрономия
# Джеймс Уэбб
# джет
# звездообразование
# космическая паутина
# ранняя вселенная
# филаменты
6 февраля, 12:57
Андрей Серегин

В Испании нашли кость боевого слона из армии Ганнибала

Легенды об использовании слонов армией Ганнибала давно известны, но ранее не находили материальных подтверждений. Теперь на юге Испании археологи обнаружили первое прямое свидетельство участия этих животных во Второй Пунической войне.

Антропология
# Ганнибал
# кости
# реконструкция
# слон
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
2 февраля, 16:13
Губкинский университет

Экспресс-анализ позволил определить качество природного газа за несколько секунд вместо 20-40 минут

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.

Губкинский университет
# газотранспортные системы
# искусственный интеллект
# нейросеть
# природный газ
# технологии
6 февраля, 16:16
Александр Березин

Астрофизики попытались «закрыть» черную дыру в центре нашей Галактики с помощью темной материи

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Астрономия
# галактики
# космос
# Стрелец A
# темная материя
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. «Маленькие красные точки» оказались черными дырами прямого коллапса

    9 февраля, 12:03

  2. Люди достигли крайних островов Гренландии задолго до нашей эры

    9 февраля, 11:48

  3. Система на основе гидрофильтра очистила воздух от канализационных выбросов на 96%

    9 февраля, 09:00

  4. В окруженной газом галактике, вопреки ожиданиям, не формируются звезды

    8 февраля, 10:30
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Sergey Gorovoy
2 минуты назад
мамадарагая, сколько же лишнехромосомных дебилов в комментах гадят, путая этот сайт со своими матрасами, парадными и лифтами в них!

10 крупнейших исключительных экономических зон мира

Иван Колупаев
22 минуты назад
serega, возможно Трамп считает что "лишние" 450 млн долларов он может потратить с большей пользой. Впрочем сомневаюсь что грененландцы получат хотя бы

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Olala Hannah
30 минут назад
FRAN может значительно упростить и ускорить работу над визуальными эффектами, сохраняя при этом реалистичность актерской игры https://blockblast2.io/

Появилась нейросеть, которая способна омолодить или состарить актеров

serega da
46 минут назад
Не понимаю почему Трамп мелочится предложил каждому будет даже по 10 млн долларов -- это копейки для страны. тем более можно быть уверенным , что все

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Sergio Lopes
55 минут назад
Иван, сказала чурка с дерева 😂

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Sergio Lopes
56 минут назад
Эльвира, ты почему таблетки не пьешь опять, кукуха

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

GABA BRO
59 минут назад
При скорости 4900 км/ч все эти понты вырвет и раскурежит самолёт, к тому же судя по рисунку это ещё и пилотируемый самолёт, от пилота мокрого места не

Stavatti Aerospace представила свое видение истребителя шестого поколения

Сергей Петрович
1 час назад
Или вы протестуете против моего выражения "сотрудники службы капитана морского порта", которое я якобы "В ГУГЛе вычитал" ? Извините, но я, в отличие

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Сергей Петрович
1 час назад
Или, Васенька, может быть вы протестуете против того, что я утверждаю, что на ВПУ есть камеры видеонаблюдения и, что они находятся под наблюдением

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Сергей Петрович
1 час назад
Васенька, а против чего, собственно, вы столь яростно протестуете ? Может быть вы не согласны с моим утверждением о том, что акватория, на которой

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

paule faure
1 час назад
Очень важная статья! То, что социальное неравенство может реально отражаться на развитии детского мозга, - это не просто статистика, а сигнал

Исследователи связали социальное неравенство с изменениями в мозге детей

Александр Французов
1 час назад
Александр, так голова то зачем?)

Китай представил самого быстрого в мире человекоподобного робота

Александр Французов
1 час назад
Rakh, кроме слова фашизм, которое никаким образом не относится к патриотам страны и , которое, значение тебе конечно не известно, ничего не знаешь?

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Александр Французов
1 час назад
Artem, во первых это боевыое соединение, а не нацистское движение - чуствуешь разницу? Вагнер это вообще ЧВК. Хотя кому я обьясняю.

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Александр Французов
1 час назад
Artem, ты не русский, ты предатель, сиди там и помалкивай.

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

tempo more
2 часа назад
Денис, они тупое кiтэ?

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

Edil Edil
2 часа назад
Vladislav, Тройка уточнений: 1. ЭКО-фактор: “Ажиотаж из-за ЭКО со спермой Павла Дурова” https://cdn.regnum.ru/news/4012990 Азиатско-Тихоокеанский регион

Гаджеты или неестественный отбор: что конкретно делает детей «глупее»?

Dmitry Armarchuk
2 часа назад
Это немного несправедливый рейтинг, если смотреть ввп ППС, т.е учитывать покупательную способность нац. валюты внутри страны, то Китай вообще в

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

WoodVenture
3 часа назад
Александр, вы путаете. Эйнштейн своей формулой доказывает, что вещество есть энергия. Вот его слова: "Вещество есть на деле огромная концентрация

Эксперимент показал, как материя рождается из квантового вакуума

Subway Surfers
4 часа назад
Я считаю https://subwaycity.org/ это совершенно логичным. Человеческое тело не предназначено для выполнения одного и того же повторяющегося движения годами.

Разнообразие упражнений во время тренировок еще больше продли жизнь

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно