Слушатели узнают о покорение семи вершин мира на шести континентах.
О мероприятии
Выпускник географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и путешественник Валерий Зайцев расскажет о покорение семи вершин мира на шести континентах:
- Эльбрус (5642 метра, Европа, май 2017 г.);
- Килиманджаро (5895 метров, Африка, декабрь 2017 г.);
- Аконкагуа (6960 метров, Южная Америка, декабрь 2018 г.);
- Костюшко (2228 метров, Австралия, май 2019 г.);
- Денали (ранее – Мак-Кинли) (6190 метров, Северная Америка, июнь 2022 г.);
- Эверест (8849 метров, Азия, май 2025 г.);
- Винсон (4892 метра, Антарктида, январь 2026 г.).
На последней из них, пике Винсон в одноименном массиве, являющемся, в свою очередь, частью гор Элсуэрт, лектор остановится подробно. Массив Винсон находится у основания Антарктического полуострова в Западной Антарктиде, примерно в 1200 километрах от Южного полюса.
