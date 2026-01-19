О мероприятии

Участников мероприятия ждут две лекции о системах жизнеобеспечения.

Что человеку нужно для жизни. Первым пунктом — дышать. Понимание, что для космических полетов нужно разрабатывать специальную систему жизнеобеспечения (СЖО) возникло очень рано, задолго даже до первого аэроплана. К моменту полета Юрия Алексеевича, казалось бы, разработка высотных систем жизнеобеспечения для стратостатов шла уже десятки лет. Но задача, которую поставили перед разработчиками «Востока», была более серьезная. Более того, даже СЖО многих современных космических кораблей проще, чем у корабля Гагарина. Какие задачи были перед разработчиками СЖО? На чем они основывались? Как их решили? Об этом расскажет историк Павел Шубин.

Что нужно сделать, чтобы космонавт в космическом корабле чувствовал себя как дома на Земле? Работал в комфортной температуре, с нормальным давлением воздуха и влажностью, защищённым от возможной разгерметизации? Правильно — спроектировать систему жизнеобеспечения и систему терморегулирования, которые будут поддерживать космонавтов на протяжении всего полета. Об этом поведает космический инженер Илья Овчинников.

Расписание ул. Большая Черкизовская, 4, к. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация