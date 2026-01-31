  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
31 января, 09:14
Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

International IQ Test опубликовало итоги исследования ежегодно обновляемого рейтинга населения стран по среднему коэффициенту интеллекта (IQ), основанную на данных международного реестра IQ по состоянию на начало 2026 года.

На карте красным и бардовым показаны страны, у жителей которых средний IQ выше, чем у жителей стран отмеченных розовым и бледно-розовым цветом / © International IQ Test
На карте красным и бардовым показаны страны, у жителей которых средний IQ выше, чем у жителей стран отмеченных розовым и бледно-розовым цветом / © International IQ Test

Рейтинг составлен по результатам тестов 1,2 миллиона человек из 137 стран и территорий. Все респонденты выполнили одинаковые задания для оценки своих интеллектуальных способностей. 

Первое место в рейтинге заняли жители Южной Кореи — их средний показатель составляет 106,97 балла; затем идут жители Китая — 106,48 балла и Японии — 106,3 балла.

В пятерку лидеров входят также жители Ирана (104,8 балла) и Австралии (104,45 балла).

Россияне занимают шестую строчку рейтинга — 103,78 балла, за ними следуют жители Сингапура (103,56 балла) и Монголии (102,61 балла). Десятку лидеров замыкают новозеландцы (102,35 балла) и вьетнамцы (102,26 балла).

Жители США оказались на 18-м месте с результатом 101,04 балла. Худшие показатели по IQ показали жители ряда африканских государств, а замыкает список Сомали.

Genghis Khan
Genghis Khan
4 минуты назад
-
-1
+
Россияне явно льстят себе. Такого тупого народа на этой планете ещё надо поискать. 6-ое место у русских может быть только с конца.
