Запах брожения от дрожжей, живущих в цветах, привлек шмелей-воров

Международная группа биологов выяснила, что дрожжи, обитающие в цветах, выступают пособниками шмелей-воров. Ориентируясь на запах брожения, насекомые находят отверстия для нелегальной добычи нектара на 2,2 секунды быстрее. Это позволяет им существенно экономить время и энергию в ущерб растению.

Взаимоотношения растений и опылителей не всегда строятся на честном обмене. Шмели часто практикуют «нектарное воровство»: прокусывают цветок у основания или используют уже готовые отверстия, чтобы выпить нектар, не касаясь пыльцы. В этом случае растение теряет ресурсы, не получая взамен опыления.

Цветочный нектар не стерилен — в нем активно размножаются бактерии и дрожжи. Авторы исследования, опубликованного в журнале Cell, предположили, что продукты метаболизма этих микробов служат для насекомых сигналом, указывающим на наличие сахара, и тем самым меняют их поведение.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи провели полевые эксперименты в горах Колорадо с дикими цветами хохлатки (Corydalis) и мертензии (Mertensia). В бутонах заменили природный нектар на искусственные аналоги: часть из них была стерильной, а часть инокулировали дрожжами Metschnikowia reukaufii.

Биологи наблюдали за «вторичными грабителями» — шмелями, которые не прогрызают цветы сами, а ищут уже готовые отверстия. С помощью секундомеров ученые фиксировали время, которое требуется насекомому, чтобы обнаружить прокол и начать кормление.

Параллельно в лаборатории провели ольфактометрические тесты (проверка реакции на запах в Y-образной трубке) и химический анализ летучих веществ с помощью газовой хроматографии-масс-спектрометрии.

Запах дрожжей сработал как катализатор воровства. В 63% случаев шмели выбирали именно те цветы, в которых шло брожение.

Главное открытие касалось скорости: ориентируясь на запах метаболитов дрожжей, шмели находили отверстия для взлома в среднем на 2,2 секунды быстрее, чем на стерильных цветах. Это сократило время поиска на 30-35%. Такая экономия позволяет шмелю посетить примерно 13 цветов в минуту вместо 10, что дает колоссальный энергетический выигрыш.

Как показал химический анализ, дрожжи обогащают аромат нектара 14 новыми летучими соединениями, включая различные спирты и эфиры (например, 3-метил-1-бутанол). Именно этот специфический «букет» насекомые ассоциируют с наличием калорийной пищи.

Исследование показывает, что микроорганизмы способны радикально влиять на взаимодействие растений и животных, превращая мутуализм (взаимовыгодное сотрудничество) в паразитизм. Выдавая присутствие сахара запахом брожения, дрожжи повышают эффективность фуражировки шмелей, но при этом непреднамеренно усиливают давление на растения, ресурсы которых расхищаются без опыления.

Максим Абдулаев 78 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.