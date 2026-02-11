Уведомления
Запах брожения от дрожжей, живущих в цветах, привлек шмелей-воров
Международная группа биологов выяснила, что дрожжи, обитающие в цветах, выступают пособниками шмелей-воров. Ориентируясь на запах брожения, насекомые находят отверстия для нелегальной добычи нектара на 2,2 секунды быстрее. Это позволяет им существенно экономить время и энергию в ущерб растению.
Взаимоотношения растений и опылителей не всегда строятся на честном обмене. Шмели часто практикуют «нектарное воровство»: прокусывают цветок у основания или используют уже готовые отверстия, чтобы выпить нектар, не касаясь пыльцы. В этом случае растение теряет ресурсы, не получая взамен опыления.
Цветочный нектар не стерилен — в нем активно размножаются бактерии и дрожжи. Авторы исследования, опубликованного в журнале Cell, предположили, что продукты метаболизма этих микробов служат для насекомых сигналом, указывающим на наличие сахара, и тем самым меняют их поведение.
Чтобы проверить гипотезу, исследователи провели полевые эксперименты в горах Колорадо с дикими цветами хохлатки (Corydalis) и мертензии (Mertensia). В бутонах заменили природный нектар на искусственные аналоги: часть из них была стерильной, а часть инокулировали дрожжами Metschnikowia reukaufii.
Биологи наблюдали за «вторичными грабителями» — шмелями, которые не прогрызают цветы сами, а ищут уже готовые отверстия. С помощью секундомеров ученые фиксировали время, которое требуется насекомому, чтобы обнаружить прокол и начать кормление.
Параллельно в лаборатории провели ольфактометрические тесты (проверка реакции на запах в Y-образной трубке) и химический анализ летучих веществ с помощью газовой хроматографии-масс-спектрометрии.
Запах дрожжей сработал как катализатор воровства. В 63% случаев шмели выбирали именно те цветы, в которых шло брожение.
Главное открытие касалось скорости: ориентируясь на запах метаболитов дрожжей, шмели находили отверстия для взлома в среднем на 2,2 секунды быстрее, чем на стерильных цветах. Это сократило время поиска на 30-35%. Такая экономия позволяет шмелю посетить примерно 13 цветов в минуту вместо 10, что дает колоссальный энергетический выигрыш.
Как показал химический анализ, дрожжи обогащают аромат нектара 14 новыми летучими соединениями, включая различные спирты и эфиры (например, 3-метил-1-бутанол). Именно этот специфический «букет» насекомые ассоциируют с наличием калорийной пищи.
Исследование показывает, что микроорганизмы способны радикально влиять на взаимодействие растений и животных, превращая мутуализм (взаимовыгодное сотрудничество) в паразитизм. Выдавая присутствие сахара запахом брожения, дрожжи повышают эффективность фуражировки шмелей, но при этом непреднамеренно усиливают давление на растения, ресурсы которых расхищаются без опыления.
Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
