Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай представил «глубоководную пространственную станцию» после трех лет разработки
В ходе строительства подводного тоннеля Цзиньтань на железнодорожной линии Нинбо—Чжоушань в Китае была впервые применена самостоятельно разработанная система насыщенного давления для тоннелепроходческого щита, получившая неофициальное название «глубоководная пространственная станция».
Система успешно завершила свое первое высоконапорное вмешательство на глубине 75 метров на стороне Нинбо. Работы велись непрерывно в течение 22 дней, в ходе которых было заменено 46 резцов, что превзошло традиционный безопасный предел в 60 метров для вмешательств под давлением.
Общая протяженность подводного тоннеля Цзиньтань составляет 16,18 километра, из которых 11,21 километра приходится на подводный участок, проходящийся тоннелепроходческим щитом. Строительство характеризуется исключительной геологической сложностью: предусмотрено 24 перехода между мягкими и твердыми породами, при этом проблемные грунты составляют около 70% трассы.
Максимальная прочность горных пород достигает 191 мегапаскаль, что более чем в шесть раз превышает прочность обычного бетона. Максимальная глубина залегания тоннеля — 78 метров, а пиковое давление водно-грунтовой среды — 8,5 бара. Щит Yongzhou TBM оснащен 308 резцами, включая на 30% больше дисковых режущих элементов, предназначенных для разрушения твердых пород, чем в стандартных конфигурациях. На данный момент уже заменено свыше 2 900 резцов.
Классические вмешательства в работу тоннелепроходческого щита с использованием сжатого воздуха обычно ограничены глубинами до 60 метров. В условиях высокого давления эффективное рабочее время составляет около 40 минут в сутки, тогда как процесс декомпрессии занимает более четырех часов. Кроме того, рабочие подвергаются повышенному риску азотного наркоза, кислородной токсичности (гипероксия) и кессонной болезни, что делает частую замену резцов на больших глубинах практически невозможной.
Разработанная за три года, новая система объединяет технологии насыщенного погружения, применяемые в глубоководных работах, с тоннелепроходческим строительством. Рабочие проходят компрессию один раз, достигая газового насыщения, после чего могут длительно находиться и работать на одной и той же глубине с фиксированным временем декомпрессии.
Система включает жилые, транспортные и управляющие модули, позволяющие персоналу находиться под давлением, эквивалентным давлению морского дна, и регулярно перемещаться к забою тоннелепроходческого щита для технического обслуживания и замены режущих элементов.
Все ключевые подсистемы — включая управление давлением, газовую систему и аварийное обеспечение — разработаны и произведены внутри страны. Максимальная глубина работы в режиме насыщения может достигать 100 метров.
На сегодняшний день тоннелепроходческого щита Yongzhou TBM прошел более 3 000 метров, завершив свыше 60% тоннелепроходческих работ.
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
Подобно летучим мышам, ориентирующимся в темноте, человек тоже может полагаться на эхо от звуковых сигналов, например щелчков языком, чтобы оценить расстояние до объектов. Как показало новое исследование, эхолокация — это навык, которому можно научиться.
Неверная трактовка одного твита главы SpaceX привела мировые СМИ к заявлениям о том, что он «отложил создание города на Марсе». В реальности названные Илоном Маском даты говорят об обратном.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Ноября, 2015
Безопасны ли пассажирские самолеты?
20 Апреля, 2018
Александр Панчин: «ГМО – это хорошо»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии