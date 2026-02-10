  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
10 февраля, 09:21
Рейтинг: +792
Посты: 1856

Китай представил «глубоководную пространственную станцию» после трех лет разработки

В ходе строительства подводного тоннеля Цзиньтань на железнодорожной линии Нинбо—Чжоушань в Китае была впервые применена самостоятельно разработанная система насыщенного давления для тоннелепроходческого щита, получившая неофициальное название «глубоководная пространственная станция».

Китайский тоннелепроходческий щит / © VCG
Китайский тоннелепроходческий щит / © VCG

Система успешно завершила свое первое высоконапорное вмешательство на глубине 75 метров на стороне Нинбо. Работы велись непрерывно в течение 22 дней, в ходе которых было заменено 46 резцов, что превзошло традиционный безопасный предел в 60 метров для вмешательств под давлением.

Общая протяженность подводного тоннеля Цзиньтань составляет 16,18 километра, из которых 11,21 километра приходится на подводный участок, проходящийся тоннелепроходческим щитом. Строительство характеризуется исключительной геологической сложностью: предусмотрено 24 перехода между мягкими и твердыми породами, при этом проблемные грунты составляют около 70% трассы.

Максимальная прочность горных пород достигает 191 мегапаскаль, что более чем в шесть раз превышает прочность обычного бетона. Максимальная глубина залегания тоннеля — 78 метров, а пиковое давление водно-грунтовой среды — 8,5 бара. Щит Yongzhou TBM оснащен 308 резцами, включая на 30% больше дисковых режущих элементов, предназначенных для разрушения твердых пород, чем в стандартных конфигурациях. На данный момент уже заменено свыше 2 900 резцов.

Классические вмешательства в работу тоннелепроходческого щита с использованием сжатого воздуха обычно ограничены глубинами до 60 метров. В условиях высокого давления эффективное рабочее время составляет около 40 минут в сутки, тогда как процесс декомпрессии занимает более четырех часов. Кроме того, рабочие подвергаются повышенному риску азотного наркоза, кислородной токсичности (гипероксия) и кессонной болезни, что делает частую замену резцов на больших глубинах практически невозможной.

Разработанная за три года, новая система объединяет технологии насыщенного погружения, применяемые в глубоководных работах, с тоннелепроходческим строительством. Рабочие проходят компрессию один раз, достигая газового насыщения, после чего могут длительно находиться и работать на одной и той же глубине с фиксированным временем декомпрессии.

Система включает жилые, транспортные и управляющие модули, позволяющие персоналу находиться под давлением, эквивалентным давлению морского дна, и регулярно перемещаться к забою тоннелепроходческого щита для технического обслуживания и замены режущих элементов.

Все ключевые подсистемы — включая управление давлением, газовую систему и аварийное обеспечение — разработаны и произведены внутри страны. Максимальная глубина работы в режиме насыщения может достигать 100 метров.

На сегодняшний день тоннелепроходческого щита Yongzhou TBM прошел более 3 000 метров, завершив свыше 60% тоннелепроходческих работ. 

