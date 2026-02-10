Ученые нашли новые подтверждения связи вируса Эпштейна — Барр с рассеянным склерозом

В нервной системе пациентов с этим заболеванием обнаружили значительные скопления иммунных клеток, нацеленных на вирус. Это может свидетельствовать о том, что вирус Эпштейна — Барр способен активно провоцировать иммунную систему.

Рассеянный склероз (РС) — хроническое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, при котором собственная иммунная система человека ошибочно атакует миелиновые оболочки нервных волокон в головном и спинном мозге. Это приводит к нарушению передачи нервных импульсов и разнообразным тяжелым симптомам, часто ведущим к инвалидности.

Точные причины РС до сих пор не известны. В последние годы появляется все больше подтверждений того, что в основе ошибочной иммунной реакции может лежать вирус Эпштейна — Барр (ВЭБ).

Считается, что с этим вирусом из семейства герпесвирусов еще в раннем детстве сталкивается абсолютное большинство людей и вырабатывает к нему адаптивный иммунитет. Вирус проникает в иммунные клетки и остается в организме навсегда, пребывая в спящем состоянии, но способен «поднимать голову» в зависимости от возраста, состояния здоровья и иммунной системы человека. Так, ВЭБ выступает наиболее распространенной причиной инфекционного мононуклеоза. Доказана также связь ВЭБ с некоторыми онкологическими и аутоиммунными заболеваниями.

Гипотезу о том, что ВЭБ может быть среди прочего триггером, запускающим развитие РС, подтверждают, в частности, результаты масштабного долговременного исследования, опубликованные в 2022 году в журнале Science. Его авторы, проанализировав данные более чем 10 миллионов человек, собранные за 20 лет, установили, что после заражения ВЭБ риск последующего развития РС повышается в 32 раза.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, статья которых вышла в журнале Nature Immunology, обнаружили новую информацию. Она может объяснить, как именно ВЭБ способствует развитию РС.

Ученые анализировали кровь и спинномозговую жидкость 13 пациентов с РС или ранними признаками заболевания, а также пяти человек без РС. Исследователи сфокусировались на CD8+ Т-клетках (цитотоксические Т-лимфоциты, или Т-киллеры). Эти иммунные клетки обычно уничтожают инфицированные или поврежденные клетки собственного организма.

Анализы показали, что Т-киллеры, распознающие вирусные белки ВЭБ, у участников без РС присутствовали в одинаковом количестве как в крови, так и в спинномозговой жидкости. У людей с РС картина была совершенно иной: концентрация Т-киллеров, нацеленных на ВЭБ, в спинномозговой жидкости была в 10 и даже в 100 раз выше, чем в крови. Этот поразительный дисбаланс указал на необычную иммунную активность в центральной нервной системе, отметили авторы исследования.

Кроме того, хотя ВЭБ выявили в спинномозговой жидкости большинства участников, вне зависимости наличия или отсутствия у них РС, один из вирусных генов был активен только у людей с РС. Ученые предположили, что активность этого гена способствует запуску ошибочного иммунного ответа, характерного для этого заболевания.

Результаты научной работы могут помочь разработать новые подходы к лечению РС, связанных с воздействием непосредственно на вирус Эпштейна — Барр, подытожили исследователи.

