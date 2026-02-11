Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг стран по оборонным расходам на душу населения

Мировые военные расходы чаще всего оценивают через призму гигантских национальных бюджетов, где основное внимание неизменно приковано к США и Китаю. Однако если рассматривать оборонные траты в пересчете на одного жителя, картина меняется радикально — и на первые позиции выходят вовсе не крупнейшие державы, а сравнительно небольшие страны.

Рейтинг стран по оборонным расходам на душу населения / © Visual Capitalist

Данная визуализация ранжирует ведущие государства по объему расходов на оборону на одного гражданина, показывая, какие страны вкладывают больше всего в военную мощь относительно численности населения, а также как выглядят США, если измерять затраты не в суммарных миллиардах долларов, а в расчете на человека. Источник данных — Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Первое место занимает Израиль, который в 2024 году потратил на оборону почти 5000 долларов (более 387 тысяч рублей) на человека. Этот показатель отражает постоянные угрозы безопасности, с которыми сталкивается страна, а также наличие обязательной военной службы. Несмотря на сравнительно скромный по мировым меркам общий военный бюджет — около 47 миллиардов долларов, — расходы на одного жителя здесь не имеют аналогов.

Рядом в рейтинге располагаются и другие небольшие или экономически развитые государства. Сингапур тратит более 2500 долларов (более 193 тысяч рублей) на человека, что обусловлено его стратегическим положением и акцентом на технологическое превосходство. Норвегия и Дания также входят в первую десятку, чему способствуют высокий уровень доходов и растущие обязательства в рамках НАТО.

Соединенные Штаты занимают второе место, расходуя почти 2900 долларов (более 224 тысяч рублей) на человека, что отражает сочетание колоссального военного бюджета и большого населения страны. Китай, напротив, находится значительно ниже в рейтинге: при общем объеме военных расходов свыше 300 миллиардов долларов затраты на одного жителя составляют лишь 221 доллар (более 17 тысяч рублей).

Европейские державы — Германия, Франция и Великобритания — сосредоточены в средней части списка, стараясь уравновесить оборонные обязательства с высокой численностью населения и социальными расходами.

Россия занимает 15-е место в мире с показателем 1026 долларов (более 79 тысяч рублей) на человека.