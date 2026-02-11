Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг стран по оборонным расходам на душу населения
Мировые военные расходы чаще всего оценивают через призму гигантских национальных бюджетов, где основное внимание неизменно приковано к США и Китаю. Однако если рассматривать оборонные траты в пересчете на одного жителя, картина меняется радикально — и на первые позиции выходят вовсе не крупнейшие державы, а сравнительно небольшие страны.
Данная визуализация ранжирует ведущие государства по объему расходов на оборону на одного гражданина, показывая, какие страны вкладывают больше всего в военную мощь относительно численности населения, а также как выглядят США, если измерять затраты не в суммарных миллиардах долларов, а в расчете на человека. Источник данных — Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
Первое место занимает Израиль, который в 2024 году потратил на оборону почти 5000 долларов (более 387 тысяч рублей) на человека. Этот показатель отражает постоянные угрозы безопасности, с которыми сталкивается страна, а также наличие обязательной военной службы. Несмотря на сравнительно скромный по мировым меркам общий военный бюджет — около 47 миллиардов долларов, — расходы на одного жителя здесь не имеют аналогов.
Рядом в рейтинге располагаются и другие небольшие или экономически развитые государства. Сингапур тратит более 2500 долларов (более 193 тысяч рублей) на человека, что обусловлено его стратегическим положением и акцентом на технологическое превосходство. Норвегия и Дания также входят в первую десятку, чему способствуют высокий уровень доходов и растущие обязательства в рамках НАТО.
Соединенные Штаты занимают второе место, расходуя почти 2900 долларов (более 224 тысяч рублей) на человека, что отражает сочетание колоссального военного бюджета и большого населения страны. Китай, напротив, находится значительно ниже в рейтинге: при общем объеме военных расходов свыше 300 миллиардов долларов затраты на одного жителя составляют лишь 221 доллар (более 17 тысяч рублей).
Европейские державы — Германия, Франция и Великобритания — сосредоточены в средней части списка, стараясь уравновесить оборонные обязательства с высокой численностью населения и социальными расходами.
Россия занимает 15-е место в мире с показателем 1026 долларов (более 79 тысяч рублей) на человека.
