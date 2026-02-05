  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Сила четвероногого партнера: как общение с лошадьми меняет человека к лучшему

Слушатели узнают, почему лошадь — «живое зеркало» состояния человека.

Московский зоопарк
12 февраля, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1

О мероприятии

Конный спорт и взаимодействие с лошадьми сочетают в себе элементы физических нагрузок и психологической разрядки. Общение с четвероногим другом формирует эмоциональный интеллект, ответственность и уверенность в себе. Конный спорт учит управлять стрессом, развивает лидерские качества и навыки невербальной коммуникации. Учит принимать решения в условиях неопределенности. Для каждого возраста общение с лошадьми невероятно полезно.

У детей конный спорт способствует развитию моторики, уверенности в себе и социализации. У взрослых — поддержанию физической формы, снятию психологического напряжения, поиску новых смыслов. Для пожилых — профилактике возрастных изменений, улучшению качества жизни и социальной интеграции.

Вице-президент Федерации конного спорта России Екатерина Бакеева расскажет множество любопытных историй, слушатели узнают, почему лошадь — «живое зеркало» состояния человека, почему конный спорт — это не про спорт высших достижений, а про характер, про диалог без слов, про дружбу, которая учит быть лучше.

Расписание
12
Четверг
Февраль 2026
ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1

5 февраля, 05:02
Александр Речкин
3
# биология
# животные
# лошади
Комментарии

