Сила четвероногого партнера: как общение с лошадьми меняет человека к лучшему

О мероприятии

Конный спорт и взаимодействие с лошадьми сочетают в себе элементы физических нагрузок и психологической разрядки. Общение с четвероногим другом формирует эмоциональный интеллект, ответственность и уверенность в себе. Конный спорт учит управлять стрессом, развивает лидерские качества и навыки невербальной коммуникации. Учит принимать решения в условиях неопределенности. Для каждого возраста общение с лошадьми невероятно полезно.

У детей конный спорт способствует развитию моторики, уверенности в себе и социализации. У взрослых — поддержанию физической формы, снятию психологического напряжения, поиску новых смыслов. Для пожилых — профилактике возрастных изменений, улучшению качества жизни и социальной интеграции.

Вице-президент Федерации конного спорта России Екатерина Бакеева расскажет множество любопытных историй, слушатели узнают, почему лошадь — «живое зеркало» состояния человека, почему конный спорт — это не про спорт высших достижений, а про характер, про диалог без слов, про дружбу, которая учит быть лучше.

Расписание ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация