11 февраля, 11:47
Александр Березин
Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Целый ряд открытых ими галактик должен был возникнуть всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва, что само по себе непросто согласовать с общепринятой физикой. Но одна из них по возрасту формально выглядит или ровесником Большого взрыва, или даже старше него. Если этот возраст подтвердится, Стандартная космологическая модель потеряет статус стандартной.

Астрономия
# астрофизика
# галактики
# космология
# космос
# ранняя вселенная
Снимки космического телескопа «Джеймс Уэбб» резко изменили представления астрономов и астрофизиков о ранней Вселенной / © NASA, ESA, CSA, STScI

Naked Science уже не раз писал, что традиционная картина эволюции Вселенной в последние годы не выдержала наплыва наблюдательных данных с самых лучших телескопов, которые, наконец, смогли рассмотреть Вселенную в первые сотни миллионов лет. До этих данных считалось, что сперва пространство-время было темным и лишь несколько сотен миллионов лет спустя в нем начали формироваться звезды. Практика оказалась иной: звезды начали возникать крайне быстро, и уже через 200-300 миллионов лет после Большого взрыва существовали целые галактики, напоминающие современные.

Это чрезвычайно сложно объяснить, потому что современные галактики в своих центрах практически всегда имеют сверхмассивную черную дыру. И многие астрономы и астрофизики считают, что именно она играет ключевую роль в образовании галактики. Но сверхмассивные черные дыры в Стандартной космологической модели могут получиться только из обычных черных дыр звездных масс. А те — из звезд, которые, по Стандартной модели, возникли сильно после Большого взрыва.

Набрать массу в миллионы солнц за пару сотен миллионов лет никакие черные дыры в таком сценарии не могут чисто технически: у них есть предел скорости поглощения окружающего вещества, который просто не даст им так вырасти за такое короткое время. Некоторые космологические модели решают эту проблему. Например, теория осциллирующей Вселенной Николая Горькавого показывает, что сразу после Большого взрыва было много реликтовых черных дыр, из прошлого цикла расширения-сжатия Вселенной. В такой ситуации быстрое возникновение галактик вокруг черных дыр логично, но подобные теории несовместимы со Стандартной моделью.

Теперь испанские астрофизики провели анализ 31 галактики, которых космические телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» увидели такими, какими они были через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Одна из них оказалась аномально древней с вероятностью 4,7 сигмы (то есть вероятность ошибки тут примерно одна на миллион). Результаты их работы опубликовали в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Галактики имеют характерные признаки, говорящие об их возрасте. В частности, кривые поглощения звездного света межзвездной пылью. Количество пыли в ранней Вселенной плотно связано со взрывами сверхновых. Тогда именно они были главным источником пыли, в то время как в нашу эпоху за это во многом стали отвечать красные гиганты. Это, как и спектры, позволяет оценить возраст наблюдавшихся галактик.

У авторов получилось, что в среднем эти галактики, в том виде, в котором их засняли, возникли около 0,61 ± 0,31 миллиарда лет до их наблюдаемого состояния. Учитывая, что возраст Вселенной в их регионе лишь 0,7 миллиарда лет, выходит, что в среднем они возникли еще до истечения первой сотни миллионов лет истории Вселенной.

Это само по себе сложно объяснимо, но еще хуже ситуация с галактикой JADES-1050323. По ее визуальным параметрам, она должна иметь возраст 800 миллионов лет, то есть формально на 100 миллионов лет старше Вселенной. Она не может быть младше момента Большого взрыва, постулируют авторы, с вероятностью 4,7 сигмы. Речь о малой вероятности ошибки, примерно одной к миллиону.

И все же с высокой вероятностью, какую-то ошибку тут найдут, поскольку даже сами исследователи отмечают странность этих цифр и считают, что их нужно перепроверить в других работах. Если это не удастся сделать, констатируют они, Стандартная космологическая модель будет опровергнута. Впрочем, даже возникновение галактик через менее чем 100 миллионов лет после Большого взрыва с ней тоже не слишком совместимо.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Комментарии

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров
Так ведь два дня назад здесь появилась публикация о ядрах очень далёких галактик (так называемых маленьких красных точках) как первичных черных дырах прямого коллапса, которым для возникновения не нужно было ждать звёздной эволюции.
Владимир Городецкий
Владимир Городецкий
Стивен Хокинг в своей книге "Краткая история времени" рассказывает о таком приеме, как использование "мнимого времени" в ОТО. Тогда исчезают сингулярности. "В рамках «безграничной» гипотезы ничтожно мала вероятность того, что вселенная эволюционирует согласно большинству из возможных траекторий, но при этом имеется семейство траекторий, более вероятных, чем остальные. Их можно изобразить при помощи поверхности Земли: расстояние от Северного полюса представляет мнимое время, а размер окружности, все точки которой находятся на постоянном расстоянии от Северного полюса, – пространственный размер вселенной. Вселенная начинается на Северном полюсе в виде мельчайшей точки. По мере продвижения на юг дуги параллелей на постоянном расстоянии от Северного полюса увеличиваются, что соответствует расширению вселенной с течением мнимого временем (рис. 8.1). Вселенная достигает максимального размера на экваторе, после чего начинает сжиматься, по мере того как прирастает мнимое время, пока наконец не схлопнется до размеров точки на Южном полюсе. И хотя на Северном и Южном полюсах диаметр вселенной равен нулю, эти точки не будут сингулярностями, точнее, они будут не более сингулярны, чем Северный и Южный полюса Земли. Законы физики там должны соблюдаться так же, как на противоположных концах планетной оси" Так что, возможно, идея о "мнимом времени" не какой-то математический трюк для облегчения расчетов. Между прочим, церковь первоначально воспринимала гелиоцентрическую теорию Коперника как математический прием для облегчения расчетов. А так-то всё летает вокруг Земли. Интересующиеся могут почитать сами. Обсуждает это он в конце 8 главы "Происхождение и судьба Вселенной". Он отмечает, что расчет феймановских траекторий сильно упрощается, если перейти к мнимому времени, и потом делает обобщение на ОТО.
Дмитрий Захаров
3 секунды назад
Так ведь два дня назад здесь появилась публикация о ядрах очень далёких галактик (так называемых маленьких красных точках) как первичных черных

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Иван Колупаев
20 минут назад
Sam, смотрю вы против линии партии на повышение рождаемости раз многодетная семья вызывает у вас реакцию "больные" Да, по сути, Маск открыто заявил "я

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Александр Французов
20 минут назад
Владимир, бравирую стоя!

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Kostya Br
28 минут назад
Что за самолёт F-47 ? Есть такой переименованный со временем второй мировой войны! Проект NGAD: Официальное название истребителя шестого поколения еще

В США назвали количество самолетов, необходимое для победы над Китаем

Владимир Городецкий
35 минут назад
Стивен Хокинг в своей книге "Краткая история времени" рассказывает о таком приеме, как использование "мнимого времени" в ОТО. Тогда исчезают

Астрофизики объявили об открытии галактики, способной опровергнуть Стандартную модель космологии

Николай Цыгикало
44 минуты назад
"обе системы отработали в соответствии с расчетами." Пишут, один решетчатый руль первой ступени не раскрылся, отключили противоположный, поэтому

Китай испытал ключевую ракету для лунной программы: «Чанчжэн-10» выполнила первый полет

Сергей Механик
47 минут назад
По-моему этот показатель никак не влияет на общую обороноспособность той или иной страны.

Рейтинг стран по оборонным расходам на душу населения

Олег Минаев
56 минут назад
Ничего Россия от этого не потеряет,так как на луне из людей никого не было и не будет

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Александр Французов
1 час назад
Genghis, Когда это наше официальное правительство говорило про то как превратит всех в пепел? Удивительные вы конечно телевизоры смотрите, мне вас

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Sam Dowson
1 час назад
Эзотерические практики Карлоса Кастанеды - в массы? По своему опыту скажу, что когда в кошмарном или даже просто в страшном сне осознаешь, что

Осознанные сновидения могут помочь в лечении психических расстройств

Genghis Khan
1 час назад
Александр, россияне много кого обидели! Если ты не в курсе... Я объясняю свою ненависть к России так: у меня общего с Россией - одна бабушка и язык.

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Vlad Ok
1 час назад
Ruslan, вопрос некорректен. Сколько компартия разрешила столько заменили. Остальное догрызали сами в вдохновленном речами лично товарища Си

Китай представил «глубоководную пространственную станцию» после трех лет разработки

Genghis Khan
1 час назад
Руслан, а какое мне дело до Украины? Почему все россияне верят, что кроме Украины их везде любят?

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Genghis Khan
1 час назад
Как же приятно видеть костры из ватных пуканов! Что ж вас так бомбит от правды, скрепоносцы?

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Lumen
2 часа назад
Стыдоба...

Неожиданный дуэт: монахи Шаолиня и человекоподобные роботы отработали приемы кунг-фу

Имя Фамилия
2 часа назад
А еще интересней был бы рейтинг стран по военным расходам на ДОХОД одного человека. :-) И вот второй раз уже меня удивляет Австралия! То они чемпионы

Рейтинг стран по оборонным расходам на душу населения

Вячеслав Сухов
2 часа назад
Да уж, это вам не мелочь по карманам тырить!

Китай представил «глубоководную пространственную станцию» после трех лет разработки

Имя Фамилия
3 часа назад
Иван, Купить чужое оборудования и разработать своё - это "две большие разницы". Чужое оборудование вам отключат в любой момент и вы останетесь без

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Darren Roberson
3 часа назад
It’s impressive how Geometry Dash builds discipline, teaching players to stay patient, focused, and calm despite repeated failure! https://geometry-games.io

В Китае заметили необычную электромагнитную катапульту для дронов на автомобильном шасси

Darren Roberson
3 часа назад
What an unexpectedly emotional experience Dinosaur Game can be, creating pride, frustration, and satisfaction through something so visually simple and mechanically clean! https://dinosaur-game.io

Будущее самое высокое здание в мире достигло высоты 90-го этажа

