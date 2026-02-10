Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Неожиданный дуэт: монахи Шаолиня и человекоподобные роботы отработали приемы кунг-фу
Китайская компания Agibot опубликовала новый ролик, в котором ее человекоподобные роботы отрабатывают приемы боевых искусств, демонстрируя впечатляющую синхронность и точность движений. Роботы были сняты во время тренировок по кунг-фу на территории исторического храма Шаолинь — колыбели этого боевого искусства.
Соединяя традиционные единоборства с современным искусственным интеллектом, видео вызвало у публики целый спектр эмоций — от искреннего удивления до откровенной тревоги.
Храм Шаолинь начал практиковать кунг-фу вместе с роботами Lingxi X2. В кадре роботы Agibot выполняют боевые приемы, сохраняя равновесие, скорость и высокую точность.
Роботы Lingxi X2 работают на базе модели искусственного интеллекта Genie Operator-1 (GO-1). Благодаря технологии обобщения без обучающих примеров робот способен манипулировать предметами и выполнять базовые задачи без предварительного обучения. Кроме того, эта технология позволяет группе человекоподобных машин действовать синхронно, что наглядно показано в видеоролике.
Модель GO-1 существенно расширяет способности Lingxi X2 к обучению, планированию и выполнению задач в реальной среде. В ее основе лежит механизм так называемых «латентных действий» — подход, помогающий роботам понимать человеческие движения за счет анализа предыдущих и текущих визуальных кадров. Эта функция призвана решить одну из ключевых проблем гуманоидной робототехники — нехватку размеченных данных о человеческих действиях, необходимых для обучения роботов поведению, приближенному к человеческому.
Выбор храма Шаолинь в качестве места съемки имеет символическое значение. Этот монастырь известен во всем мире как родина шаолиньского кунг-фу и воплощает многовековые традиции дисциплины, философии и телесного совершенства.
Сопоставление этого наследия с гуманоидными роботами создает выразительный образ постепенного проникновения технологий в традиционные человеческие сферы. Будь то помощь в физическом труде, совместные выступления с людьми или обучение через наблюдение, Agibot позиционирует своих роботов не как изолированные машины, а как партнеров человека.
Объединяя боевые искусства с многовековой историей и передовой предиктивный искусственный интеллект, компания создает мощный контраст между наследием прошлого и инновациями будущего. Это выступление заставляет зрителей задуматься о том, насколько стремительно развивается гуманоидная робототехника — и о том, как скоро такие машины могут выйти за пределы лабораторий и постановочных демонстраций, заняв заметное место в повседневной человеческой среде.
