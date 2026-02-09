Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году (новые и подержанные)

Надежность автомобильных марок может существенно различаться, и эти различия — особенно между новыми и подержанными моделями — способны обойтись владельцам в кругленькую сумму на ремонт и доработки за весь срок службы транспортного средства.

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году (новые и подержанные) / © Visual Capitalist

Кроме того, надежность со временем меняется. Так, ряд брендов электромобилей в последние годы демонстрирует заметный прогресс: по мере развития аккумуляторных и силовых технологий и устранения ранних проблем новые модели становятся надежнее. В то же время у некоторых традиционных автопроизводителей, например у Mazda, надежность в последних модельных годах, напротив, снизилась.

На инфографике выше представлены самые надежные бренды новых и подержанных автомобилей в 2026 году на основе данных издания Consumer Reports.

Для рейтинга 2026 года были проанализированы 380 000 потребительских отчетов, учитывающих реальные проблемы, с которыми сталкивались владельцы автомобилей.

Каждому бренду присваивалась оценка по шкале от одного до 100 на основе 20 ключевых категорий неисправностей, в результате чего формировался прогнозируемый показатель надежности. В сегменте подержанных автомобилей учитывались частота проблем у машин возрастом от пяти до 10 лет, находящихся в текущем владении.

В 2026 году Lexus признан самым надежным брендом среди подержанных автомобилей, показав более высокие результаты на старых моделях по сравнению с новыми.

Будучи премиальным брендом, принадлежащим Toyota, Lexus также вошел в тройку лидеров среди самых надежных новых автомобилей, что подчеркивает стабильность его качества. Сама Toyota следует совсем рядом, демонстрируя высокие позиции в обеих категориях.

С заметным отставанием третье место занимает Mazda, которая показывает лучшую надежность у более старых автомобилей, чем у новых, что связывают с изменениями в производственных процессах.

В противоположность этому, наименее надежными брендами среди подержанных автомобилей оказались Tesla, Jeep и Ram.

Хотя новые автомобили Tesla занимают девятое место в общем рейтинге, у более старых моделей надежность существенно падает из-за ряда накопившихся проблем. Впрочем, ситуация выглядит более обнадеживающе для новых Model 3 и Model Y: их надежность выше среднего, а частота неисправностей заметно снизилась.