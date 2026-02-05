Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

На протяжении десятилетий Соединенные Штаты оставались мировым лидером по объему инвестиций в исследования и разработки. Однако сегодня Китай все активнее бросает вызов сложившемуся научно-технологическому балансу сил.

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки / © Visual Capitalist

На фоне стремительного экономического роста и целенаправленной государственной политики доля Китая в мировых расходах на исследования и разработки выросла с 4% в 2000 году до 27,4% в 2024-м. Южная Корея и Индия также наращивают свое присутствие в сфере исследований, что способствует выдвижению Азии на передний план глобальных инноваций.

На инфографике выше представлены расходы стран на исследования и разработки на основе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности. Китай занимает первое место в мире, инвестировав в 2024 году 785,9 миллиарда долларов на исследования и разработки.

Во многом такой объем вложений объясняется централизованной моделью финансирования: значительная часть исследований проходит через государственные лаборатории, работающие в соответствии с национальными приоритетами — в области энергетики, биотехнологий и передовых технологий.

США занимают второе место с показателем 781,8 миллиарда долларов. В отличие от Китая, американская система в основном опирается на частный сектор: Amazon, Alphabet и другие компании входят в число крупнейших корпоративных инвесторов в исследования и разработки в мире. В совокупности на Китай и США приходится 54,7% всех глобальных инвестиций на исследования и разработки.

Япония с большим отрывом занимает третью позицию, инвестировав в 2024 году 186 миллиардов долларов. С 2000 года ее доля в мировых расходах на исследования сократилась на 7,2 процентного пункта — это второе по величине падение после США. В Японии лидером корпоративных инвестиций традиционно остается Toyota, при активном участии Honda.

Европа также представлена тремя странами в первой десятке: Германией (четвертое место), Великобританией (шестое) и Францией (восьмое). Однако каждая из них с 2000 года утратила часть своей доли в мировых расходах на исследования. Россия занимает 11-е место в мире по данному показателю.