Уведомления
Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки
На протяжении десятилетий Соединенные Штаты оставались мировым лидером по объему инвестиций в исследования и разработки. Однако сегодня Китай все активнее бросает вызов сложившемуся научно-технологическому балансу сил.
На фоне стремительного экономического роста и целенаправленной государственной политики доля Китая в мировых расходах на исследования и разработки выросла с 4% в 2000 году до 27,4% в 2024-м. Южная Корея и Индия также наращивают свое присутствие в сфере исследований, что способствует выдвижению Азии на передний план глобальных инноваций.
На инфографике выше представлены расходы стран на исследования и разработки на основе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности. Китай занимает первое место в мире, инвестировав в 2024 году 785,9 миллиарда долларов на исследования и разработки.
Во многом такой объем вложений объясняется централизованной моделью финансирования: значительная часть исследований проходит через государственные лаборатории, работающие в соответствии с национальными приоритетами — в области энергетики, биотехнологий и передовых технологий.
США занимают второе место с показателем 781,8 миллиарда долларов. В отличие от Китая, американская система в основном опирается на частный сектор: Amazon, Alphabet и другие компании входят в число крупнейших корпоративных инвесторов в исследования и разработки в мире. В совокупности на Китай и США приходится 54,7% всех глобальных инвестиций на исследования и разработки.
Япония с большим отрывом занимает третью позицию, инвестировав в 2024 году 186 миллиардов долларов. С 2000 года ее доля в мировых расходах на исследования сократилась на 7,2 процентного пункта — это второе по величине падение после США. В Японии лидером корпоративных инвестиций традиционно остается Toyota, при активном участии Honda.
Европа также представлена тремя странами в первой десятке: Германией (четвертое место), Великобританией (шестое) и Францией (восьмое). Однако каждая из них с 2000 года утратила часть своей доли в мировых расходах на исследования. Россия занимает 11-е место в мире по данному показателю.
Управляемые наноматериалы — важный инструмент биологов-исследователей и врачей. Они могут сочетать ценные свойства — как в новом исследовании коллектива биофизиков из МФТИ и Сколтеха, создавших микросферы с углеродными точками. Российские ученые описали физические и химические свойства наночастиц, а затем доказали их безопасность для нематод C. elegans и возможность визуализировать процессы внутри этих крошечных червей.
По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число новых случаев рака в мире может превысить 35 миллионов. Главная причина такого роста — старение населения, потому что с возрастом риск столкнуться с онкологическим заболеванием растет. Среди россиян младше 50 лет вероятность небольшая (около 3–5%), но уже к 60–69 годам она увеличивается в четыре раза. После 70 лет угроза возрастает десятикратно, а к 75 годам с этим может столкнуться примерно каждый четвертый. Ученые Пермского Политеха совместно с «Федеральным научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» разработали новую математическую модель, которая позволила качественно оценить, как именно возраст влияет на риск развития разных видов онкологии, исключив воздействие экологии, наследственности и образа жизни. Понимание того, какие угрозы наиболее вероятны для каждого возраста, поможет лучше планировать меры: направлять усилия на раннее выявление и предупреждение именно тех видов рака, которые особенно опасны в определенный период жизни.
В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
