11 февраля, 11:01
СПбГУ
1

Ученые нашли объяснение магнитной аномалии в Антарктиде

❋ 5.1

Геологи Санкт-Петербургского государственного университета в составе международного научного коллектива проанализировали данные пород из Восточной Антарктиды и выяснили, что магнитная аномалия в этом регионе стала следствием сближения континентов и рождения суперконтинента Родиния около одного миллиарда лет назад.

СПбГУ
Буровой лагерь экспедиции / © Герман Лейченков, пресс-служба СПбГУ

Антарктида, почти полностью скрытая под ледяным щитом средней толщиной 2,2 километра, остается одним из наименее изученных с геологической точки зрения областей нашей планеты. Понимание строения ее континентальной коры критически важно для реконструкции истории образования и распада суперконтинентов — материков, сотни миллионов лет назад объединявших почти всю сушу Земли. Также это может помочь в изучении динамики и баланса массы ледникового покрова Антарктиды. Однако прямые данные о геологическом строении коренного ложа Антарктиды практически отсутствуют из-за сложности их получения и экстремальных климатических условий Антарктиды.

В январе-феврале 2026 года, впервые в истории геологических исследований Антарктиды, был выполнен уникальный российско-китайский проект по ледовому бурению с отбором образцов пород коренного ложа. Бурение было направлено на расшифровку геологической природы высокоамплитудной линейной магнитной аномалии, которая проходит параллельно побережью Антарктиды на протяжении более 500 километров. Природа этой аномалии оставалась неизвестной, но предполагалась, что она связана с шовной зоной между древними блоками литосферы. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Polar Science.

В ходе полевых работ ученые, на основе ранее выполненной детальной магнитной и радиолокационной съемки, провели бурение льда более чем на 540 метров и получили керн породы коренного ложа. Это первые геологические образцы, полученные из-подо льда Восточной Антарктиды для решения геологических задач.

Завершение бурения льда Российско-китайской экспедицией / © Герман Лейченков, пресс-служба СПбГУ

После транспортировки полученных образцов из Антарктиды в Петербург они были изучены в лабораторных условиях с применением самых современных методов исследования. Специалисты провели петрографический, химический, изотопный анализы, а также — выполнили уран-свинцовое датирование, выявленных в породе зерен цирконов. Это позволило точно определить не только состав породы, но и возрастные рубежи ее образования с последующими метаморфическими изменениями, а также установить природу магнитной аномалии.

«В результате бурения мы получили образец темной кристаллической породы — так называемого мафического гранулита. Исследование показало, что именно эта порода служит источником той интенсивной магнитной аномалии, которую мы наблюдаем на поверхности. Полученные данные позволяют сделать важный вывод: эта аномалия является фрагментом древней островной вулканической дуги, которая в далеком прошлом «присоединилась» к Антарктическому материку. Этот процесс был частью масштабного столкновения континентов и формирования суперконтинента Родиния примерно миллиард лет назад», — пояснил профессор кафедры геофизики СПбГУ Герман Лейченков, руководитель проекта с российской стороны.

Керн из-подо льда, взятый в ходе экспедиции / © Герман Лейченков, пресс-служба СПбГУ

Авторы выяснили, что первичный магматический предшественник породы сформировался около 970 миллионов лет назад. После образования порода дважды сильно видоизменялась под воздействием высоких температур и давления: около 890 и 800 миллионов лет назад в условиях температур от 790 до 650 градусов и давления, соответствующего глубинам в недрах Земли 18-15 километров.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
