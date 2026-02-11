Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые нашли объяснение магнитной аномалии в Антарктиде
Геологи Санкт-Петербургского государственного университета в составе международного научного коллектива проанализировали данные пород из Восточной Антарктиды и выяснили, что магнитная аномалия в этом регионе стала следствием сближения континентов и рождения суперконтинента Родиния около одного миллиарда лет назад.
Антарктида, почти полностью скрытая под ледяным щитом средней толщиной 2,2 километра, остается одним из наименее изученных с геологической точки зрения областей нашей планеты. Понимание строения ее континентальной коры критически важно для реконструкции истории образования и распада суперконтинентов — материков, сотни миллионов лет назад объединявших почти всю сушу Земли. Также это может помочь в изучении динамики и баланса массы ледникового покрова Антарктиды. Однако прямые данные о геологическом строении коренного ложа Антарктиды практически отсутствуют из-за сложности их получения и экстремальных климатических условий Антарктиды.
В январе-феврале 2026 года, впервые в истории геологических исследований Антарктиды, был выполнен уникальный российско-китайский проект по ледовому бурению с отбором образцов пород коренного ложа. Бурение было направлено на расшифровку геологической природы высокоамплитудной линейной магнитной аномалии, которая проходит параллельно побережью Антарктиды на протяжении более 500 километров. Природа этой аномалии оставалась неизвестной, но предполагалась, что она связана с шовной зоной между древними блоками литосферы. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Polar Science.
В ходе полевых работ ученые, на основе ранее выполненной детальной магнитной и радиолокационной съемки, провели бурение льда более чем на 540 метров и получили керн породы коренного ложа. Это первые геологические образцы, полученные из-подо льда Восточной Антарктиды для решения геологических задач.
После транспортировки полученных образцов из Антарктиды в Петербург они были изучены в лабораторных условиях с применением самых современных методов исследования. Специалисты провели петрографический, химический, изотопный анализы, а также — выполнили уран-свинцовое датирование, выявленных в породе зерен цирконов. Это позволило точно определить не только состав породы, но и возрастные рубежи ее образования с последующими метаморфическими изменениями, а также установить природу магнитной аномалии.
«В результате бурения мы получили образец темной кристаллической породы — так называемого мафического гранулита. Исследование показало, что именно эта порода служит источником той интенсивной магнитной аномалии, которую мы наблюдаем на поверхности. Полученные данные позволяют сделать важный вывод: эта аномалия является фрагментом древней островной вулканической дуги, которая в далеком прошлом «присоединилась» к Антарктическому материку. Этот процесс был частью масштабного столкновения континентов и формирования суперконтинента Родиния примерно миллиард лет назад», — пояснил профессор кафедры геофизики СПбГУ Герман Лейченков, руководитель проекта с российской стороны.
Авторы выяснили, что первичный магматический предшественник породы сформировался около 970 миллионов лет назад. После образования порода дважды сильно видоизменялась под воздействием высоких температур и давления: около 890 и 800 миллионов лет назад в условиях температур от 790 до 650 градусов и давления, соответствующего глубинам в недрах Земли 18-15 километров.
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.
17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Сентября, 2015
Несостоявшиеся вечные двигатели
29 Января, 2015
С точки зрения психоанализа: политика
27 Февраля, 2019
Дорога в небо: как стать космонавтом
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии