На Пелопоннесе нашли прямых потомков древних греков
Новое исследование показало, что сплоченное сообщество людей, проживающих на крайнем юге Пелопоннесского полуострова, более тысячи лет было генетически изолировано и может проследить свои корни вплоть до бронзового века.
Полуостров Мани — центральный из трех простирающихся к югу оконечностей более крупного греческого полуострова Пелопоннес. Это суровая гористая местность с немногочисленными деревнями, в основном расположенными вдоль побережья Средиземного моря. На крайнем юге полуострова, в одном из самых отдаленных регионов материковой Греции, живет изолированное сообщество людей, которых называют «глубинными маниотами».
Они давно привлекают внимание ученых уникальным диалектом, культурой и патрилинейной (когда происхождение, родство и наследование связаны только с мужской линией) клановой структурой общества. Как считается, благодаря географическому положению глубинных маниотов почти не затронули демографические потрясения, которые пережила значительная часть греческого Пелопоннеса в результате вторжения славянских племен в VI веке нашей эры.
Анализ ДНК ныне живущих глубинных маниотов подтвердил, что они представляют собой одну из наиболее генетически обособленных популяций в Европе, сформировавшуюся под влиянием более чем тысячелетней изоляции.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Communications Biology, показали, что родословные многих современных жителей «Глубинного Мани» можно проследить до бронзового и железного веков, а также византийского периода в истории Греции. По отцовской линии эти люди — прямые потомки древних греков и римлян византийской эпохи. Фактически глубинные маниоты представляют генетическую «капсулу времени» — это то же население, которое обитало в материковой Греции до наступления Средневековья, более 1400 лет тому назад.
Международная группа исследователей изучила генетические маркеры на Y-хромосомах (передаваемых от отца к сыну) 102 человек, относящихся к сообществу глубинных маниотов по отцовской линии. Кроме того, ученые проанализировали результаты расшифровки митохондриальной ДНК (передаваемой от матери к ребенку) 50 человек, связанных с сообществом по материнской линии.
Выяснилось, что в геноме глубинных маниотов чрезвычайно часто встречается отцовская линия, возникшая в Кавказском регионе около 28 тысяч лет назад. Эта линия, почти отсутствующая в других регионах, была характерна для греков бронзового века, что подтверждает долгую генетическую изоляцию жителей «Глубинного Мани».
Сравнение ДНК глубинных маниотов с ДНК современных жителей остальной материковой Греции показало, что у первых отсутствуют генетические следы, оставленные германскими и славянскими племенами в период Великого переселения народов. Это свидетельствует о «сохранении досредневекового генетического ландшафта Южной Греции», отметили исследователи.
Анализ митохондриальной ДНК показал картину, характерную для глубоко патриархального общества: на протяжении бронзового и железного веков мужчины из «Глубинного Мани» оставались на родине, но время от времени вступали в брак с женщинами из Восточного Средиземноморья, Кавказа, Западной Европы и даже Северной Африки, которые интегрировались в семью мужа.
В совокупности эти результаты показали, что генетический дрейф (сокращение генетического разнообразия из-за малого размера популяции) привел к образованию своего рода «генетического острова». Как пишут исследователи, этот «остров» с родословной по отцовской линии уходит корнями в древние Балканы и Западную Азию и тесно связан с грекоязычным населением бронзового и железного веков, а также римского периода.
Исследование также показало, что более 50% современных мужчин «Глубинного Мани» происходят от одного предка мужского пола, жившего в VII веке нашей эры. Это может говорить о том, что в тот период из-за эпидемии чумы, войн и других несчастий местное население сократилось до очень небольшого количества семей. В таких суровых условиях семейные узы стали иметь первостепенное значение для выживания как отдельных людей, так и всего сообщества.
Уникальность жителей «Глубинного Мани» с генетической точки зрения была дополнительно подтверждена сравнением их геномов с геномами более миллиона современных людей со всего мира, а также с тысячами образцов древней ДНК. Анализ практически не выявил совпадений с другими популяциями.
