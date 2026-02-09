  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
9 февраля, 13:24
Татьяна Щ.
293

На Пелопоннесе нашли прямых потомков древних греков

❋ 4.5

Новое исследование показало, что сплоченное сообщество людей, проживающих на крайнем юге Пелопоннесского полуострова, более тысячи лет было генетически изолировано и может проследить свои корни вплоть до бронзового века.

Археология
# генетическая связь
# Греция
# ДНК
# Древняя Греция
# древняя днк
# Европа
# популяция
Athens' Crowning Glory (Венец славы Афин) / © Roger Payne, Look and Learn Bridgeman Images

Полуостров Мани — центральный из трех простирающихся к югу оконечностей более крупного греческого полуострова Пелопоннес. Это суровая гористая местность с немногочисленными деревнями, в основном расположенными вдоль побережья Средиземного моря. На крайнем юге полуострова, в одном из самых отдаленных регионов материковой Греции, живет изолированное сообщество людей, которых называют «глубинными маниотами».

Они давно привлекают внимание ученых уникальным диалектом, культурой и патрилинейной (когда происхождение, родство и наследование связаны только с мужской линией) клановой структурой общества. Как считается, благодаря географическому положению глубинных маниотов почти не затронули демографические потрясения, которые пережила значительная часть греческого Пелопоннеса в результате вторжения славянских племен в VI веке нашей эры.

Анализ ДНК ныне живущих глубинных маниотов подтвердил, что они представляют собой одну из наиболее генетически обособленных популяций в Европе, сформировавшуюся под влиянием более чем тысячелетней изоляции.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Communications Biology, показали, что родословные многих современных жителей «Глубинного Мани» можно проследить до бронзового и железного веков, а также византийского периода в истории Греции. По отцовской линии эти люди — прямые потомки древних греков и римлян византийской эпохи. Фактически глубинные маниоты представляют генетическую «капсулу времени» — это то же население, которое обитало в материковой Греции до наступления Средневековья, более 1400 лет тому назад.

Международная группа исследователей изучила генетические маркеры на Y-хромосомах (передаваемых от отца к сыну) 102 человек, относящихся к сообществу глубинных маниотов по отцовской линии. Кроме того, ученые проанализировали результаты расшифровки митохондриальной ДНК (передаваемой от матери к ребенку) 50 человек, связанных с сообществом по материнской линии.

Выяснилось, что в геноме глубинных маниотов чрезвычайно часто встречается отцовская линия, возникшая в Кавказском регионе около 28 тысяч лет назад. Эта линия, почти отсутствующая в других регионах, была характерна для греков бронзового века, что подтверждает долгую генетическую изоляцию жителей «Глубинного Мани».

Сравнение ДНК глубинных маниотов с ДНК современных жителей остальной материковой Греции показало, что у первых отсутствуют генетические следы, оставленные германскими и славянскими племенами в период Великого переселения народов. Это свидетельствует о «сохранении досредневекового генетического ландшафта Южной Греции», отметили исследователи.

Анализ митохондриальной ДНК показал картину, характерную для глубоко патриархального общества: на протяжении бронзового и железного веков мужчины из «Глубинного Мани» оставались на родине, но время от времени вступали в брак с женщинами из Восточного Средиземноморья, Кавказа, Западной Европы и даже Северной Африки, которые интегрировались в семью мужа.

В совокупности эти результаты показали, что генетический дрейф (сокращение генетического разнообразия из-за малого размера популяции) привел к образованию своего рода «генетического острова». Как пишут исследователи, этот «остров» с родословной по отцовской линии уходит корнями в древние Балканы и Западную Азию и тесно связан с грекоязычным населением бронзового и железного веков, а также римского периода.

Исследование также показало, что более 50% современных мужчин «Глубинного Мани» происходят от одного предка мужского пола, жившего в VII веке нашей эры. Это может говорить о том, что в тот период из-за эпидемии чумы, войн и других несчастий местное население сократилось до очень небольшого количества семей. В таких суровых условиях семейные узы стали иметь первостепенное значение для выживания как отдельных людей, так и всего сообщества.

Уникальность жителей «Глубинного Мани» с генетической точки зрения была дополнительно подтверждена сравнением их геномов с геномами более миллиона современных людей со всего мира, а также с тысячами образцов древней ДНК. Анализ практически не выявил совпадений с другими популяциями.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Щ.
1 статей
Археология
# генетическая связь
# Греция
# ДНК
# Древняя Греция
# древняя днк
# Европа
# популяция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Фев
Бесплатно
Онтогения минералов: как рождаются, живут и умирают кристаллы
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
10 Фев
1000
Загадки Афротерий: морские коровы, даманы и рогатые арсинотерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
600
Экстремальная Вселенная с обсерваторией Спектр-РГ
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Фев
1000
Зачем систематизировать природу? Эволюция идей от Аристотеля до кладистики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Атомграды и их модели будущего
Ельцин Центр
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Космические лекции в Астрокомплексе
Урания
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Что обеспечивает комфорт вне Земли?
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Фев
1100
Споры о языке: правильное и неправильное, свое и чужое
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Сила четвероногого партнера: как общение с лошадьми меняет человека к лучшему
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 февраля, 10:30
Любовь С.

В окруженной газом галактике, вопреки ожиданиям, не формируются звезды

В узле «космической паутины» MQN01, который астрономы видят таким, каким он был примерно 11 миллиардов лет назад, обнаружили массивную галактику, окруженную облаком холодного газа, но практически не формирующую звезды. Открытие ставит под вопрос устоявшиеся представления о формировании и эволюции галактик в ранней Вселенной.

Астрономия
# Джеймс Уэбб
# джет
# звездообразование
# космическая паутина
# ранняя вселенная
# филаменты
9 февраля, 11:48
Игорь Байдов

Люди достигли крайних островов Гренландии задолго до нашей эры

За десятки километров от побережья Гренландии лежат скалистые острова Китсиссут, которые на первый взгляд кажутся неприступными для людей, не имеющих современных лодок и других технологий. Однако авторы нового исследования выяснили, что тысячи лет назад люди все же смогли достичь этих суровых земель. Мореплаватели каменного века не просто посещали острова — они обосновались там, совершив одно из самых длинных и опасных морских путешествий в истории древней Арктики.

Археология
# арктика
# архипелаг
# Гренландия
# коренные народы
# коренные народы севера
# лед
# народы Севера
# острова
9 февраля, 13:24
Татьяна Щ.

На Пелопоннесе нашли прямых потомков древних греков

Новое исследование показало, что сплоченное сообщество людей, проживающих на крайнем юге Пелопоннесского полуострова, более тысячи лет было генетически изолировано и может проследить свои корни вплоть до бронзового века.

Археология
# генетическая связь
# Греция
# ДНК
# Древняя Греция
# древняя днк
# Европа
# популяция
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
2 февраля, 16:13
Губкинский университет

Экспресс-анализ позволил определить качество природного газа за несколько секунд вместо 20-40 минут

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.

Губкинский университет
# газотранспортные системы
# искусственный интеллект
# нейросеть
# природный газ
# технологии
6 февраля, 16:16
Александр Березин

Астрофизики попытались «закрыть» черную дыру в центре нашей Галактики с помощью темной материи

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Астрономия
# галактики
# космос
# Стрелец A
# темная материя
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Физические упражнения помогли в лечении панического расстройства

    9 февраля, 13:50

  2. На Пелопоннесе нашли прямых потомков древних греков

    9 февраля, 13:24

  3. «Маленькие красные точки» оказались черными дырами прямого коллапса

    9 февраля, 12:03

  4. Люди достигли крайних островов Гренландии задолго до нашей эры

    9 февраля, 11:48
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Александр Французов
30 минут назад
Семен, согласен

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Olala Hannah
1 час назад
Загадочная находка, которая еще раз показывает, как мало мы знаем о глубинах океана https://spacewaves2.io/

Ученые извлекли странное «золотое яйцо» из глубин Тихого океана

Юрий Багов
1 час назад
"как ведут себя облака холодного газа при падении на зародыш черной дыры". Так все-таки зародыш чд нужен? Тогда это не прямой коллапс. Ждем

«Маленькие красные точки» оказались черными дырами прямого коллапса

Adik Needovsky
1 час назад
Талантливый, вонь какла в тырнете. Зрада.

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Иван Колупаев
1 час назад
Sergey, правда это был в прошлом веке и другой стране. А в этом веке даже с "хохляцкой сволочью" идет чего-то не гладко, да и в космосе уже не самые-самые.

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Андрей Пятачков
1 час назад
Качество написания новости - ниже плинтуса. Ну и если видим Березина в авторах, то сразу же идёт реклама Горькавого. Уже даже смеяться надоело.

Астрофизики попытались «закрыть» черную дыру в центре нашей Галактики с помощью темной материи

Tiranga Game
1 час назад
Thank you for sharing such a useful and informative post. The way you explained [url=https://okwingame.pmmudrayojana.com/]Okwin[/url], [url=https://jalwa4india.com/]Jalwa Game[/url], and [url=https://gangaclub.pmkissangov.com/]Ganga Club[/url] makes everything easy to

Психолог: возвращение к бывшим может оказаться полезным

Sergey Gorovoy
2 часа назад
мамадарагая, сколько же лишнехромосомных дебилов в комментах гадят, путая этот сайт со своими матрасами, парадными и лифтами в них!

10 крупнейших исключительных экономических зон мира

Иван Колупаев
2 часа назад
serega, возможно Трамп считает что "лишние" 450 млн долларов он может потратить с большей пользой. Впрочем сомневаюсь что грененландцы получат хотя бы

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Olala Hannah
2 часа назад
FRAN может значительно упростить и ускорить работу над визуальными эффектами, сохраняя при этом реалистичность актерской игры https://blockblast2.io/

Появилась нейросеть, которая способна омолодить или состарить актеров

serega da
3 часа назад
Не понимаю почему Трамп мелочится предложил каждому будет даже по 10 млн долларов -- это копейки для страны. тем более можно быть уверенным , что все

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

GABA BRO
3 часа назад
При скорости 4900 км/ч все эти понты вырвет и раскурежит самолёт, к тому же судя по рисунку это ещё и пилотируемый самолёт, от пилота мокрого места не

Stavatti Aerospace представила свое видение истребителя шестого поколения

Сергей Петрович
3 часа назад
Или вы протестуете против моего выражения "сотрудники службы капитана морского порта", которое я якобы "В ГУГЛе вычитал" ? Извините, но я, в отличие

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Сергей Петрович
3 часа назад
Или, Васенька, может быть вы протестуете против того, что я утверждаю, что на ВПУ есть камеры видеонаблюдения и, что они находятся под наблюдением

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Сергей Петрович
3 часа назад
Васенька, а против чего, собственно, вы столь яростно протестуете ? Может быть вы не согласны с моим утверждением о том, что акватория, на которой

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

paule faure
3 часа назад
Очень важная статья! То, что социальное неравенство может реально отражаться на развитии детского мозга, - это не просто статистика, а сигнал

Исследователи связали социальное неравенство с изменениями в мозге детей

Александр Французов
3 часа назад
Александр, так голова то зачем?)

Китай представил самого быстрого в мире человекоподобного робота

Александр Французов
3 часа назад
Rakh, кроме слова фашизм, которое никаким образом не относится к патриотам страны и , которое, значение тебе конечно не известно, ничего не знаешь?

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Александр Французов
3 часа назад
Artem, во первых это боевыое соединение, а не нацистское движение - чуствуешь разницу? Вагнер это вообще ЧВК. Хотя кому я обьясняю.

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Александр Французов
3 часа назад
Artem, ты не русский, ты предатель, сиди там и помалкивай.

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно