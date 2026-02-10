  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 февраля, 13:30
Татьяна Зайцева
49

Геологи выяснили причину краха древней китайской цивилизации

❋ 5.0

До сих пор для ученых оставались загадкой, почему угасла культура Шицзяхэ, процветавшая в позднем неолите — начале бронзового века в среднем течении реки Янцзы. Результаты нового исследования, наконец, дали ответ на этот вопрос.

История
# Китай
# климат
# наводнение
# цивилизации
Изделие из нефрита, культура Шицзяхэ
Изделие из нефрита, культура Шицзяхэ / ©Сhina Daily

Около 4600 лет назад на территории современных китайских провинций Хубэй и Хунань сформировалась развитая культура Шицзяхэ. Представители этой цивилизации строили дворцы, сложные системы водоснабжения, крупные укрепленные поселения, занимались сельским хозяйством, выращивая рис, и ремеслами, создавая изделия из нефрита и керамики. Однако примерно к 2000 году до нашей эры Шицзяхэ пришла в упадок и исчезла.

До сих пор причины краха этой культуры оставались неясны. Существовали предположения, что в этом могут быть виноваты набеги и военные конфликты с северной культурой Луншань, засуха или какие-то социальные потрясения. Однако авторы нового исследования — ученые из Оксфордского университета и Китайского университета геологических наук — пришли к выводу, что виной тому стали масштабные наводнения.

Исследователи, статья которых опубликована в журнале National Science Reviews, изучили сталагмит из пещеры Хэшан в долине Янцзы, чтобы создать хронологически точный календарь осадков, выпадавших в регионе на протяжении тысячелетия, 4600-3500 лет тому назад.

Дело в том, что сталагмиты растут по мере того, как капли дождевой воды падают с потолка пещеры, а растворенные в них минералы откладывают все новые слои карбоната кальция. Эти слои накапливаются, образуя сталагмитовые пещерные образования, поднимающиеся от пола. В общей сложности для определения количества годовых осадков в среднем течении реки Янцзы за тысячелетний период использовали 925 выборочных измерений.

Реконструкция показала, что за это время в долине наблюдались три засушливых периода с низким уровнем осадков (менее 700 миллиметров в год), длившиеся от 40 до 150 лет, и два более влажных периода с высоким уровнем осадков (более 1000 миллиметров в год), длившиеся 80 и 140 лет соответственно.

Когда ученые сопоставили эти результаты с археологическими находками в регионе, и без того богатом реками, озерами и топями, они пришли к выводу, что периоды с большим количеством дождей приводили к наводнениям, расширению заболоченных территорий и значительному сокращению населения в долине.

Как выяснилось, 3950 лет назад эти места пережили особенно масштабные климатические и культурные изменения, совпавшие с началом самого длительного дождливого периода. Избыточные осадки привели к расширению озер в среднем течении долины Янцзы, затоплению низменностей и резкому сокращению земель, пригодных для поселений и земледелия.

Судя по всему, эти климатические изменения стали для культуры Шицзяхэ роковыми. В течение столетий люди покидали поселения, расположенные в долине, и расселялись по окружающим высокогорным районам, а брошенные города приходили в упадок.

«Даже для развитых древних цивилизаций избыток воды мог быть столь же проблематичным, как и ее нехватка», — отметили ученые.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
3 статей
История
# Китай
# климат
# наводнение
# цивилизации
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Фев
Бесплатно
Онтогения минералов: как рождаются, живут и умирают кристаллы
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
10 Фев
1000
Загадки Афротерий: морские коровы, даманы и рогатые арсинотерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
600
Экстремальная Вселенная с обсерваторией Спектр-РГ
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Фев
1000
Зачем систематизировать природу? Эволюция идей от Аристотеля до кладистики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Атомграды и их модели будущего
Ельцин Центр
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Космические лекции в Астрокомплексе
Урания
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Нейрочипы, наночастицы и 3D-печать органов
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Что обеспечивает комфорт вне Земли?
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Семь вершин мира
Русское географическое общество
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 февраля, 13:50
Андрей Серегин

Физические упражнения перезагрузили ответ мозга на страх

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Медицина
# Бразилия
# одышка
# паника
# тренировки
10 февраля, 11:01
СГМУ им. В.И. Разумовского

Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# анемия
# гемоглобин
# железо
# здоровье
# питание
# ферритин
10 февраля, 08:00
Татьяна Зайцева

Ученые нашли новые подтверждения связи вируса Эпштейна — Барр с рассеянным склерозом

В нервной системе пациентов с этим заболеванием обнаружили значительные скопления иммунных клеток, нацеленных на вирус. Это может свидетельствовать о том, что вирус Эпштейна — Барр способен активно провоцировать иммунную систему.

Медицина
# аутоиммунные заболевания
# вирус
# рассеянный склероз
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
9 февраля, 13:50
Андрей Серегин

Физические упражнения перезагрузили ответ мозга на страх

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Медицина
# Бразилия
# одышка
# паника
# тренировки
6 февраля, 16:16
Александр Березин

Астрофизики попытались «закрыть» черную дыру в центре нашей Галактики с помощью темной материи

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Астрономия
# галактики
# космос
# Стрелец A
# темная материя
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Геологи выяснили причину краха древней китайской цивилизации

    10 февраля, 13:30

  2. Как понять, можно ли ходить по льду

    10 февраля, 12:51

  3. Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

    10 февраля, 11:01

  4. В Нидерландах, возможно, нашли настольную игру времен Древнего Рима

    10 февраля, 10:21
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Константин Фёдоров
20 минут назад
На мой взгляд в перспективе самый лучший вариант зрительно проникнуть в наилучшем разрешении с максимальным увеличением телескопа можно не на

Новый снимок показал «сердце» будущего крупнейшего в мире телескопа

Александр Березин
23 минуты назад
Alexander, конечно Королев. Ведь без него и фон Брауна бы к пилотируемой программе не подпустили США.

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Вячеслав Богданов
36 минут назад
Василий, ерунда. В богатых странах давно все поделено. На страже интересов своих стоят полиция, армия, налоговики и т.д. Зарабатывая на производстве

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Имя Фамилия
1 час назад
Иван, Японцы - нет. Если они захотят - догонят и перегонят Тайвань. Но они просто не хотят поэтому ПОКУПАЮТ чужое оборудование, а не разрабатывают

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Artem Suleymanov
1 час назад
Иван, ну прелесть ситуации в том что ваше мнение не интересует не только остальных россиян (90% россиян)) но и бункерного фюрера за которого вы так

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Василий Акимов
2 часа назад
Никита, это уже другой рейтинг был бы. На самом деле немало людей примерно одинаково зарабатывают в любой точке мира . И справедливости ради, те кто

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Александр Французов
2 часа назад
Artem, д...б

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Paul Storn
2 часа назад
Разрабы Гидры поюзали

Сверхтяжелый дрон HYDRA-400 выполнил первый полет

Никита
3 часа назад
Сергей, я так понимаю что тут нет, просто цены на жизнь относительно Нью Йорка. Интереснее было бы конечно, действительно, по смотреть на оценку

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Evgeni Minchev
3 часа назад
Ну а что ни хотят? Когда моя дочь пошла в школу ей было 4 с половиной года, да она была самостоятельная, но это редкость, и главное что дети вообще не

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

оля лукина
3 часа назад
Это, наверное, тупой вопрос, но зачем ему колонизировать Луну? Для чего строить там какой-то город? Что он собрался там делать?

SpaceX построит город на Луне, заявил Маск

Александр Березин
5 часов назад
Питон, "Сама идея - полный бред. Поселения создаются не просто так, а или по необходимости для выживания, или для экономики (торговля и

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Sam Dowson
5 часов назад
Юрий, проблема в том, что нет единой статьи про переход газового облака сразу в ЧД. Он описан в разных статьях поэтапно. Да, получается "ссылка на

«Маленькие красные точки» оказались черными дырами прямого коллапса

Сергей Механик
5 часов назад
А всегда ли соблюдается пропорциональная зависимость уровня жизни от уровня зарплат и потребительских цен на товары и услуги?

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Пётр Столыпин
6 часов назад
Все страны такие: кишки Также Чили: 😎😎😎

Рейтинг: ведущие производители меди в мире 

Пётр Столыпин
6 часов назад
Евгений, сильно)

Рейтинг: ведущие производители меди в мире 

Питон Удав
7 часов назад
Сама идея - полный бред. Поселения создаются не просто так, а или по необходимости для выживания, или для экономики (торговля и производство).

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Dmitry Malikov
7 часов назад
В Шестидесятые годы сказки про освоение иных планет довольно неплохо шли на фоне отсутствия реальных знаний об этих планетах .В Наше время наглая

SpaceX приостановила полеты ракеты Falcon 9 из-за проблемы с верхней ступенью

Евгений Слепов
7 часов назад
Какие молодцы перуанцы! Смогли отобрать у Индонезии не только 3-е место, но и флаг!

Рейтинг: ведущие производители меди в мире 

RestorationRuines
9 часов назад
Alex, вот именно для скорости , для этого конвертопланы созданы, а тут намного проще и все задачи сразу вертолёта и самолёта.

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно