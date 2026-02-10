Геологи выяснили причину краха древней китайской цивилизации

До сих пор для ученых оставались загадкой, почему угасла культура Шицзяхэ, процветавшая в позднем неолите — начале бронзового века в среднем течении реки Янцзы. Результаты нового исследования, наконец, дали ответ на этот вопрос.

Около 4600 лет назад на территории современных китайских провинций Хубэй и Хунань сформировалась развитая культура Шицзяхэ. Представители этой цивилизации строили дворцы, сложные системы водоснабжения, крупные укрепленные поселения, занимались сельским хозяйством, выращивая рис, и ремеслами, создавая изделия из нефрита и керамики. Однако примерно к 2000 году до нашей эры Шицзяхэ пришла в упадок и исчезла.

До сих пор причины краха этой культуры оставались неясны. Существовали предположения, что в этом могут быть виноваты набеги и военные конфликты с северной культурой Луншань, засуха или какие-то социальные потрясения. Однако авторы нового исследования — ученые из Оксфордского университета и Китайского университета геологических наук — пришли к выводу, что виной тому стали масштабные наводнения.

Исследователи, статья которых опубликована в журнале National Science Reviews, изучили сталагмит из пещеры Хэшан в долине Янцзы, чтобы создать хронологически точный календарь осадков, выпадавших в регионе на протяжении тысячелетия, 4600-3500 лет тому назад.

Дело в том, что сталагмиты растут по мере того, как капли дождевой воды падают с потолка пещеры, а растворенные в них минералы откладывают все новые слои карбоната кальция. Эти слои накапливаются, образуя сталагмитовые пещерные образования, поднимающиеся от пола. В общей сложности для определения количества годовых осадков в среднем течении реки Янцзы за тысячелетний период использовали 925 выборочных измерений.

Реконструкция показала, что за это время в долине наблюдались три засушливых периода с низким уровнем осадков (менее 700 миллиметров в год), длившиеся от 40 до 150 лет, и два более влажных периода с высоким уровнем осадков (более 1000 миллиметров в год), длившиеся 80 и 140 лет соответственно.

Когда ученые сопоставили эти результаты с археологическими находками в регионе, и без того богатом реками, озерами и топями, они пришли к выводу, что периоды с большим количеством дождей приводили к наводнениям, расширению заболоченных территорий и значительному сокращению населения в долине.

Как выяснилось, 3950 лет назад эти места пережили особенно масштабные климатические и культурные изменения, совпавшие с началом самого длительного дождливого периода. Избыточные осадки привели к расширению озер в среднем течении долины Янцзы, затоплению низменностей и резкому сокращению земель, пригодных для поселений и земледелия.

Судя по всему, эти климатические изменения стали для культуры Шицзяхэ роковыми. В течение столетий люди покидали поселения, расположенные в долине, и расселялись по окружающим высокогорным районам, а брошенные города приходили в упадок.

«Даже для развитых древних цивилизаций избыток воды мог быть столь же проблематичным, как и ее нехватка», — отметили ученые.

