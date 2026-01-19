Уже скоро американская ракета отправит в полет к Луне экипаж из четырех человек. Некоторые российские космические обозреватели ждут, что это будет последний успех Штатов в лунной гонке, а дальше их начнут опережать китайцы, которые первыми и высадятся на естественном спутнике Земли. Так ли это? Зачем США нужен испытательный полет 2026 года и почему бы не высадиться на Луне сразу? Наконец, зачем вообще все это нужно и что потеряет Россия от того, что никак не участвует во второй лунной гонке?