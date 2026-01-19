  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Экстремальная Вселенная с обсерваторией Спектр-РГ

Слушатели узнают, какие удивительные объекты возможно изучать из космоса, какие инструменты уже работают на орбите и какие планируется создать.

Московский Планетарий
11 февраля, 19:00 Идет 1 ч
600 Стоимость
Москва Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1

О мероприятии

Заместитель директора ИКИ РАН, российский ученый-астрофизик, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Александр Анатольевич Лутовинов расскажет, почему для исследования и понимания устройства Вселенной необходимо строить и запускать сложнейшие космические обсерватории. Слушатели узнают, какие удивительные объекты возможно изучать из космоса, какие инструменты уже работают на орбите и какие планируется создать, какие технологии необходимы для этого. Особое внимание будет уделено результатам обсерватории Спектр-Рентген-Гамма — флагману российской космической науки. Эти результаты уже позволили увидеть новую картину Вселенной, открыть и исследовать природу новых объектов, определить физические параметры вещества, находящегося в экстремальных условиях, недостижимых в земных лабораториях.

Расписание
11
Среда
Февраль 2026
Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва
19:00
Купить
Адрес

Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1

19 января, 11:40
Александр Речкин
4
# астрономия
# космос
# Россия
Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Пью Полуслепой
34 секунды назад
Вячеслав, Цивилизация на Марсе без снабжения с Земли не выживет

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Пью Полуслепой
2 минуты назад
Антон, тогда еще не было пустынь

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Имя Фамилия
16 минут назад
Интересно, исследователи данные по нелегальным трудовым мигрантам, которые приезжают по туристической визе и потом остаются работать, как-то

Карта: страны, зарабатывающие больше всего на туризме

Kostik Kit
2 часа назад
Александр, есть такие "пациенты", которые считают православие некой религией праславян-ариев.

Крещенская прорубь: Церковь против, а наука — нет

klim
2 часа назад
Aleksei, при чем здесь вы и новосиб? Россия не бьет по станциям перекидки колесных пар на границе украины и ЕС, особенно с польшей. потому что колея жд

Рейтинг: 50 самых мощных армий мира

Александр Французов
2 часа назад
Аva, самой лучшей.

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Вера Уколова
2 часа назад
После короны и у моего мужа были определённые сложности...очень сильно переживал. Но благо что удалось всё-таки ситуацию улучшить. Он прежде всего

Ученые подтвердили пагубное влияние коронавируса на мужскую потенцию

Sam Dowson
3 часа назад
"Белки животного происхождения содержат аминокислоты, которые активируют сложный клеточный механизм — сигнальный путь mTOR." - написано так, словно

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Мустафа Агаев
5 часов назад
007770077, да вроде нет, я вообще не из Казахстана, просто объясняю им что он хочет, а что смешного?

Инфографика: самая длинная сухопутная граница для каждой европейской страны

Мустафа Агаев
5 часов назад
Александр, интересно, почему же🫠

Рейтинг центробанков мира по совокупным активам

София Алексеева
5 часов назад
Что касается некропостинга: т.е. человечеству, возможно, со временем придётся существенно расширить понятие "зоны обитаемости"?

Неуглеродные формы жизни

София Алексеева
5 часов назад
Да бог с ним, с питоном, какова судьба "кролика" за 4 килобакса? Атака питона - это проглатывание "кролика"? Что с ним после - он одноразовый, или ему

Ученые создали роботов-кроликов для борьбы с питонами во Флориде

Momina Habib
7 часов назад
Pluto TV is a free and legal streaming platform offering hundreds of live channels and thousands of on-demand movies and shows. With minimal ads and support across mobile, smart TVs, and desktops, it delivers a smooth, simple, and cost-free entertainment experience for

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Аркадий Неизвестно
7 часов назад
Марина, написано же -"гуманно убирают". Во все времена обезглавливание было гуманным способом лишения жизни. Кроме палача с топором - он иногда

Ученые создали роботов-кроликов для борьбы с питонами во Флориде

Марина Погадаева
9 часов назад
А что потом делают с питонами?

Ученые создали роботов-кроликов для борьбы с питонами во Флориде

faisal khan
10 часов назад
That’s an interesting point. With AI changing how people connect and find opportunities, platforms like PK67 also show how technology can create new digital spaces for engagement and rewards. While dating apps evolve in unexpected ways, gaming platforms such as PK67

Из-за искусственного интеллекта люди начали искать работу в приложениях для знакомств 

Aleksei Romanov
10 часов назад
klim, А кто "нам" в Новосибе по вашему должен бить по станциям перекидки колёсных пар ЖД?

Рейтинг: 50 самых мощных армий мира

Sk Bs
12 часов назад
Вавилон - 5? Не, не слышал.

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Иван Колупаев
13 часов назад
Rinat, ну когда автор топил за ковидлу он перестал верить официальной статистике довольно быстро. Хоть поначалу пытался оправдать малое количество

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Dmitriy
13 часов назад
Александр, России уже нет на карте для некоторых стран ага.

Рейтинг центробанков мира по совокупным активам

