Слушатели узнают, какие удивительные объекты возможно изучать из космоса, какие инструменты уже работают на орбите и какие планируется создать.
О мероприятии
Заместитель директора ИКИ РАН, российский ученый-астрофизик, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Александр Анатольевич Лутовинов расскажет, почему для исследования и понимания устройства Вселенной необходимо строить и запускать сложнейшие космические обсерватории. Слушатели узнают, какие удивительные объекты возможно изучать из космоса, какие инструменты уже работают на орбите и какие планируется создать, какие технологии необходимы для этого. Особое внимание будет уделено результатам обсерватории Спектр-Рентген-Гамма — флагману российской космической науки. Эти результаты уже позволили увидеть новую картину Вселенной, открыть и исследовать природу новых объектов, определить физические параметры вещества, находящегося в экстремальных условиях, недостижимых в земных лабораториях.
Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1
