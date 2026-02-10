Как понять, можно ли ходить по льду

С приходом зимы заснеженные водоемы манят рыбаков, туристов и просто любителей прогуляться по хрустящей поверхности. Однако эта красота обманчива и может стать смертельно опасной ловушкой. Ежегодно тонкий лед уносит жизни. Можно ли заранее распознать опасность и минимизировать риски? Оказывается, лед сам дает нам множество подсказок о своей прочности, нужно лишь знать, как их «прочитать». О физических законах, которые управляют надежностью ледяного покрова, и о практических правилах безопасности рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Константин Куликовский.

Прочность льда — это не абстрактное понятие, а величина, зависящая от четких физических параметров. Самый очевидный из них — толщина. «Для одного человека безопасная толщина составляет минимум 10 сантиметров, а для группы людей — не менее 20 сантиметров», — рассказал Константин Куликовский. Однако одинаковая толщина не гарантирует одинаковой прочности. Ключевую роль играет внутренняя структура, которую можно определить по цвету.

Прозрачный голубоватый или зеленоватый лед — это монолитная, плотная кристаллическая структура, сформировавшаяся в морозную безветренную погоду. Он самый надежный. Белый, матовый лед образуется, когда сверху намерзает снежная каша или идет снег на уже образовавшуюся поверхность. Его прочность, как отмечает эксперт, уже вдвое меньше. Самый коварный — серый или желтоватый лед. Его цвет сигнализирует о наличии множества воздушных пузырьков и высокой пористости. «Такой лед указывает на наличие воздушных пузырьков, снижающих его прочность», — пояснил эксперт. Он может обрушиться без предупреждающего треска.

Еще один критический фактор — температурный режим. Лед — это динамичная система. «Лед, сформировавшийся при устойчивых морозах, намного крепче, чем тот, что образовался во время кратковременных холодов», — рассказал эксперт. И наоборот, если температура несколько дней держится выше нуля, начинается процесс подтаивания снизу. Лед становится рыхлым, «игольчатым» и теряет несущую способность, даже сохраняя солидную толщину.

Снежное одеяло и коварство течения

Одно из самых опасных заблуждений связано со снегом. Густой снежный покров скрывает трещины и полыньи. Но с точки зрения физики он действует как теплоизолятор. «Снег действует как теплоизолятор, замедляя процесс замерзания воды и уменьшая прочность льда, — предупредил Куликовский. — Поэтому будьте особенно осторожны, если идете по заснеженному льду».

Отдельного внимания заслуживают реки. Вода в них не статична, и это кардинально меняет картину. На быстром течении лед нарастает неравномерно, часто образуя «ледовые перемычки» над стремниной, под которыми — пустота. Особенно опасны зоны возле инженерных сооружений: мостов, плотин, свай. «Будьте особенно бдительны возле мостов, плотин и мест впадения притоков, где вода может быть теплее и лед — тоньше», — пояснил физик. Даже в сильный мороз там могут оставаться промоины, присыпанные снегом.

Алгоритм безопасности

Все эти знания должны трансформироваться в четкий алгоритм действий перед выходом на лед и во время движения по нему.

Первым делом нужно оценить состояние льда. Если вы сомневаетесь в толщине, цвете или просто не знаете, как менялась погода в последние дни, лучше всего будет отказаться от выхода на лед. «Если сомневаетесь… — лучше воздержитесь от выхода на него», — заявил специалист.

Если же выхода не избежать, начинайте с проверки. Не наступая на потенциально опасный участок, прощупайте его впереди себя длинной палкой или лыжной палкой. «Если слышите глухие звуки или замечаете трещины, лучше вернитесь обратно», — порекомендовал Куликовский. Этот простой метод позволяет дистанционно оценить структуру.

Двигаться нужно спокойно и плавно, расставив ноги для увеличения площади опоры. Избегайте скоплений людей, прыжков, бега и резких ударов. Любая точечная динамическая нагрузка в разы опаснее статичной. «Двигайтесь медленно и аккуратно, избегая резких движений, не прыгайте и не бегайте по льду, — подчеркнул Константин Куликовский. — И всегда будьте готовы к неожиданным ситуациям: если лед начал трещать, немедленно ложитесь на живот, чтобы распределить вес, и ползите назад по своим же следам».

Безопасность на зимнем водоеме — результат осознанного анализа. Лед — это сложный физический объект, который можно и нужно «диагностировать» по совокупности признаков: от цвета и толщины до знания о течении и погодной истории. Слепое доверие к белой поверхности может стоить жизни. Как резюмировал Куликовский, ключевой принцип прост и универсален: «Всегда помните, что безопасность важнее всего». Вооружившись знаниями о физике льда и проявив разумную осторожность, можно свести риск к минимуму и наслаждаться зимней красотой без неоправданных потерь.

РТУ МИРЭА 103 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».