Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ
Неверная трактовка одного твита главы SpaceX привела мировые СМИ к заявлениям о том, что он «отложил создание города на Марсе». В реальности названные Илоном Маском даты говорят об обратном.
Как неоднократно отмечал Naked Science, SpaceX с 2020 года заявляла о намерении создать на Марсе самоподдерживающийся город-колонию с населением в миллион человек. Несмотря на контрдоводы всех крупных космических агентств, сама по себе задача построения города-колонии на четвертой планете реалистична. Однако на днях главный инженер компании Илон Маск опубликовал заявление о «смещении фокуса» с создания города на ней на организацию похожего «самоподдерживающегося города на Луне».
Он мотивировал это тем, что строительство города на ней может пройти существенно быстрее: запускать корабли на химическом топливе к Марсу можно только раз в 2,1 года (стартовое окно в месяцы длиной), в то время как к Луне это можно делать круглый год.
СМИ массово трактовали его слова как «создание города на Марсе откладывается». Но это противоречит всем известным заявлениям как Маска, так и работников его компании. Дело в том, что они никогда не планировали создание крупного города на четвертой планете ранее 2040-х годов. Тот же Маск годы назад оценивал время достижения таким городом («Терминусом») миллиона жителей лишь к 2050 году, то есть через 24 года от текущего момента. Миллион человек, по мысли главного инженера SpaceX, — это нижняя отметка такой численности населения колонии, при которой она может выжить в случае гибели человечества на Земле.
В новом твите он повторяет свое стремление создать на Марсе такой самоподдерживающийся город через 20+ лет, то есть в сроки идентичные тем, что заявлялись им же с 2020 года. Причем старт работ по строительству марсианского города он относит на момент через 5-7 лет — начало 2030-х годов. Поэтому тезисы мировых СМИ об откладывании города на Марсе не совпадают с реальными высказываниями Маска.
Новое в его позиции действительно есть: самоподдерживающийся город на Луне он прогнозирует через 10+ лет. И это уже довольно маловероятно — меньше, чем сходный город на Марсе. Как мы уже писали, Селена — более жесткая среда для работы людей, чем Марс.
Во-первых, на ней нет атмосферы. Это не только исключает терраформирование в обозримые века, но и означает, что местная пыль не сглажена ветровой эрозией и поэтому чрезвычайно абразивна. Кроме того, за счет электростатических сил она налипает на любые поверхности, и даже во время коротких пилотируемых экспедиций полувековой давности вела к потере воздуха скафандрами, загрязнению внутренностей лунных кораблей и проблемам у астронавтов.
Во-вторых, на Луне двухнедельные дни и ночи, с разницей температур от +130 до -170. Дельта температур кратно превышает суточные колебания на Марсе и делает проблематичным передвижение на поверхности. В-третьих — и, вероятно, это самый весомый фактор — гравитация там лишь 0,17 от земной, а на Марсе — 0,38 земной.
Это значит, что риски деградации костной ткани на Луне существенно выше, чем на четвертой планете. Долгосрочное проживание там людей без сна в центрифугах, создающих суррогат земной силы тяжести, будет невозможно по медицинским причинам. При потере 20 процентов массы костной ткани человек рискует необратимыми последствиями для здоровья, а предотвратить это на Селене без центрифуг будет крайне сложно. Центрифуги же испытывают проблемы при работе в запыленности, а средств эффективно избежать запыления внутренних помещений лунных баз на сегодня не видно.
Все это делает Луну, несмотря на ее близость, достаточно сомнительным местом для быстрого создания самоподдерживающейся (то есть располагающей миллионным населением) колонии. Не только Марс, но и Церера (затраты энергии для полета туда те же, что для Луны) в этом отношении выглядят не менее пригодными для колонизации, если не более.
