9 февраля, 16:22
Александр Березин
16

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

❋ 5.4

Неверная трактовка одного твита главы SpaceX привела мировые СМИ к заявлениям о том, что он «отложил создание города на Марсе». В реальности названные Илоном Маском даты говорят об обратном.

Космонавтика
# SpaceX
# Илон Маск
# космос
# Луна
# США
Ожидания лунного города крупных размеров на горизонте в десять лет, высказанные Илоном Маском, выщзывают даже больше сомнений, чем его планы по Марсу / © SpaceX

Как неоднократно отмечал Naked Science, SpaceX с 2020 года заявляла о намерении создать на Марсе самоподдерживающийся город-колонию с населением в миллион человек. Несмотря на контрдоводы всех крупных космических агентств, сама по себе задача построения города-колонии на четвертой планете реалистична. Однако на днях главный инженер компании Илон Маск опубликовал заявление о «смещении фокуса» с создания города на ней на организацию похожего «самоподдерживающегося города на Луне».

Он мотивировал это тем, что строительство города на ней может пройти существенно быстрее: запускать корабли на химическом топливе к Марсу можно только раз в 2,1 года (стартовое окно в месяцы длиной), в то время как к Луне это можно делать круглый год.

СМИ массово трактовали его слова как «создание города на Марсе откладывается». Но это противоречит всем известным заявлениям как Маска, так и работников его компании. Дело в том, что они никогда не планировали создание крупного города на четвертой планете ранее 2040-х годов. Тот же Маск годы назад оценивал время достижения таким городом («Терминусом») миллиона жителей лишь к 2050 году, то есть через 24 года от текущего момента. Миллион человек, по мысли главного инженера SpaceX, — это нижняя отметка такой численности населения колонии, при которой она может выжить в случае гибели человечества на Земле.

В новом твите он повторяет свое стремление создать на Марсе такой самоподдерживающийся город через 20+ лет, то есть в сроки идентичные тем, что заявлялись им же с 2020 года. Причем старт работ по строительству марсианского города он относит на момент через 5-7 лет — начало 2030-х годов. Поэтому тезисы мировых СМИ об откладывании города на Марсе не совпадают с реальными высказываниями Маска.

Новое в его позиции действительно есть: самоподдерживающийся город на Луне он прогнозирует через 10+ лет. И это уже довольно маловероятно — меньше, чем сходный город на Марсе. Как мы уже писали, Селена — более жесткая среда для работы людей, чем Марс.

Во-первых, на ней нет атмосферы. Это не только исключает терраформирование в обозримые века, но и означает, что местная пыль не сглажена ветровой эрозией и поэтому чрезвычайно абразивна. Кроме того, за счет электростатических сил она налипает на любые поверхности, и даже во время коротких пилотируемых экспедиций полувековой давности вела к потере воздуха скафандрами, загрязнению внутренностей лунных кораблей и проблемам у астронавтов.

Сам хвит Маска не содержит ничего об откладывании чего бы то ни было, как легко убедиться из его текста / © SpaceX

Во-вторых, на Луне двухнедельные дни и ночи, с разницей температур от +130 до -170. Дельта температур кратно превышает суточные колебания на Марсе и делает проблематичным передвижение на поверхности. В-третьих — и, вероятно, это самый весомый фактор — гравитация там лишь 0,17 от земной, а на Марсе — 0,38 земной.

Это значит, что риски деградации костной ткани на Луне существенно выше, чем на четвертой планете. Долгосрочное проживание там людей без сна в центрифугах, создающих суррогат земной силы тяжести, будет невозможно по медицинским причинам. При потере 20 процентов массы костной ткани человек рискует необратимыми последствиями для здоровья, а предотвратить это на Селене без центрифуг будет крайне сложно. Центрифуги же испытывают проблемы при работе в запыленности, а средств эффективно избежать запыления внутренних помещений лунных баз на сегодня не видно.

Все это делает Луну, несмотря на ее близость, достаточно сомнительным местом для быстрого создания самоподдерживающейся (то есть располагающей миллионным населением) колонии. Не только Марс, но и Церера (затраты энергии для полета туда те же, что для Луны) в этом отношении выглядят не менее пригодными для колонизации, если не более.

Космонавтика
# SpaceX
# Илон Маск
# космос
# Луна
# США
[miniorange_social_login]

Последние комментарии

Николай Цыгикало
3 минуты назад
С почином, Татьяна!

На Пелопоннесе нашли прямых потомков древних греков

Леонид Хохлов
57 минут назад
Лицо пилота при перегрузках представили?

Stavatti Aerospace представила свое видение истребителя шестого поколения

Александр Французов
1 час назад
Artem, перестань бредить и выпей таблетки.

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Artem Suleymanov
1 час назад
Александр, Ты поддерживаешь нацистский режим уничтожающий российскую государственность, а предатель я? Смешно )

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Александр Французов
3 часа назад
Семен, согласен

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Olala Hannah
4 часа назад
Загадочная находка, которая еще раз показывает, как мало мы знаем о глубинах океана https://spacewaves2.io/

Ученые извлекли странное «золотое яйцо» из глубин Тихого океана

Юрий Багов
4 часа назад
"как ведут себя облака холодного газа при падении на зародыш черной дыры". Так все-таки зародыш чд нужен? Тогда это не прямой коллапс. Ждем

«Маленькие красные точки» оказались черными дырами прямого коллапса

Adik Needovsky
4 часа назад
Талантливый, вонь какла в тырнете. Зрада.

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Иван Колупаев
4 часа назад
Sergey, правда это был в прошлом веке и другой стране. А в этом веке даже с "хохляцкой сволочью" идет чего-то не гладко, да и в космосе уже не самые-самые.

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Андрей Пятачков
4 часа назад
Качество написания новости - ниже плинтуса. Ну и если видим Березина в авторах, то сразу же идёт реклама Горькавого. Уже даже смеяться надоело.

Астрофизики попытались «закрыть» черную дыру в центре нашей Галактики с помощью темной материи

Tiranga Game
4 часа назад
Thank you for sharing such a useful and informative post. The way you explained [url=https://okwingame.pmmudrayojana.com/]Okwin[/url], [url=https://jalwa4india.com/]Jalwa Game[/url], and [url=https://gangaclub.pmkissangov.com/]Ganga Club[/url] makes everything easy to

Психолог: возвращение к бывшим может оказаться полезным

Sergey Gorovoy
4 часа назад
мамадарагая, сколько же лишнехромосомных дебилов в комментах гадят, путая этот сайт со своими матрасами, парадными и лифтами в них!

10 крупнейших исключительных экономических зон мира

Иван Колупаев
5 часов назад
serega, возможно Трамп считает что "лишние" 450 млн долларов он может потратить с большей пользой. Впрочем сомневаюсь что грененландцы получат хотя бы

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Olala Hannah
5 часов назад
FRAN может значительно упростить и ускорить работу над визуальными эффектами, сохраняя при этом реалистичность актерской игры https://blockblast2.io/

Появилась нейросеть, которая способна омолодить или состарить актеров

serega da
5 часов назад
Не понимаю почему Трамп мелочится предложил каждому будет даже по 10 млн долларов -- это копейки для страны. тем более можно быть уверенным , что все

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

GABA BRO
5 часов назад
При скорости 4900 км/ч все эти понты вырвет и раскурежит самолёт, к тому же судя по рисунку это ещё и пилотируемый самолёт, от пилота мокрого места не

Stavatti Aerospace представила свое видение истребителя шестого поколения

Сергей Петрович
6 часов назад
Или вы протестуете против моего выражения "сотрудники службы капитана морского порта", которое я якобы "В ГУГЛе вычитал" ? Извините, но я, в отличие

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Сергей Петрович
6 часов назад
Или, Васенька, может быть вы протестуете против того, что я утверждаю, что на ВПУ есть камеры видеонаблюдения и, что они находятся под наблюдением

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Сергей Петрович
6 часов назад
Васенька, а против чего, собственно, вы столь яростно протестуете ? Может быть вы не согласны с моим утверждением о том, что акватория, на которой

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

paule faure
6 часов назад
Очень важная статья! То, что социальное неравенство может реально отражаться на развитии детского мозга, - это не просто статистика, а сигнал

Исследователи связали социальное неравенство с изменениями в мозге детей

