Олег Гончар
Олег Гончар
2 февраля, 15:16
Рейтинг: +756
Посты: 2297

SpaceX запланировала разместить в космосе до миллиона спутников-дата-центров

Космическая компания Илона Маска выдвинула идею создания до одного миллиона спутников, которые будут выполнять функцию орбитальных дата-центров. В случае реализации этого проекта Маск сможет обойти таких конкурентов, как Google и OpenAI. Его план заключается в размещении центров обработки данных для искусственного интеллекта непосредственно на орбите.

# SpaceX
# ИИ
# космос
# спутники
# технологии
Спутник SpaceX в космосе / © SpaceX
Спутник SpaceX в космосе / © SpaceX

ИИ требует колоссальных энергетических ресурсов — настолько больших, что наземные энергосистемы уже не способны полностью удовлетворить этот спрос.

SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой разрешить запуск до «одного миллиона спутников», предназначенных для размещения орбитальных ИИ-дата-центров.

По данным Reuters, такие аппараты смогут устранить ключевые ограничения, сдерживающие рост ИИ на Земле, — прежде всего гигантские затраты на электроэнергию и воду. Предполагается, что спутники будут функционировать как орбитальные электростанции, используя солнечную энергию для круглосуточной работы вычислительных систем.

Заявку подали всего через несколько часов после появления сообщений о том, что SpaceX ведет активные переговоры о возможном объединении с xAI — стартапом Маска в области искусственного интеллекта.

В заявке SpaceX в FCC утверждается, что проект не только обеспечит радикальное снижение затрат, но и снизит нагрузку на природные ресурсы планеты. 

По имеющейся информации, цифра в один миллион спутников, скорее всего, является стратегическим «запросом с запасом», позволяющим SpaceX сохранить максимальную свободу проектирования.

Компания уже применяла аналогичную тактику при создании Starlink, запрашивая разрешение на 42 000 спутников, тогда как фактически сейчас эксплуатирует около 9600 аппаратов.

Запрашивая столь высокий лимит заранее, Маск фактически резервирует пространство, необходимое для масштабирования проектов. SpaceX утверждает, что будущая спутниковая группировка сможет удовлетворить спрос «миллиардной аудитории» следующего поколения технологий на базе искусственного интеллекта.

Проект уже раскритиковали астрономы, отметив, что миллион спутников может фактически ослепить наземные телескопы. 

Как бы то ни было, лишь время покажет, во что выльется этот амбициозный замысел. На данный момент конкретные сроки реализации проекта не раскрываются.

Sam Dowson
Sam Dowson
42 минуты назад
-
0
+
В сша на весь мир уже двое точно не в себе: дед и маск. Страна буйных.
Иван Колупаев
1 минута назад
Sam, и точно только сумасшедший может запустить в космос тысячи спутников да еще и отключить старлинк за ленточкой 😏

SpaceX запланировала разместить в космосе до миллиона спутников-дата-центров

ZeerBok __
4 минуты назад
Genghis, газ в деревне появится, если его хоть кто-нибудь из деревни этой купит, ну и по всей видимости Россия далеко улетела вверх от эстонских

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Имя Фамилия
13 минут назад
Лучше бы травматолога спросили! Любой травматолог скажет, в чем главная проблема: многие катаются на этих "бубликах" откинувшись назад. При этом

Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду, и призвал отказаться от нее

ZeerBok __
13 минут назад
Genghis, 84 место по iq moment

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

anger_lina a
28 минут назад
0xyGen1uS, может автор коммента который это написал и не прав, но ты еще хуже, стыдно за таких соотечественников

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Sam Dowson
42 минуты назад
В сша на весь мир уже двое точно не в себе: дед и маск. Страна буйных.

SpaceX запланировала разместить в космосе до миллиона спутников-дата-центров

MatumbaW
1 час назад
Valentin, "как было в СССР" мдяяяя.....

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Петренко Даниил.
1 час назад
Денис, напомните пожалуйста о состоянии авианомного флота РФ.

Карта: страны, у которых есть атомные авианосцы

Антон Васильев
2 часа назад
Roman, выскочка и быдло

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Илья Обломов
2 часа назад
Денис, СОВЕРШЕННО ВЕРНО....!!!!! НЕТ -НЕТУ-И НЕ БУДЕТ СЕРОГО ВЕЩЕСТВА!!!! ИМ БЫ ШОКОЛАД КУШАТЬ....)))))))))))))))))

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Илья Обломов
2 часа назад
Sergey, АМЁБА....ДАЖЕ ОТВЕЧАТЬ НЕ СТАНУ...ОТКУДА У ОДНОКЛЕТОЧНЫХ МОЗГ.ЕСТЬ ТОЛЬКО РЕФЛЕКСЫ)))))))))))))))))))))

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Old School
2 часа назад
Кстати обратите внимание, каким цветом выделен Крым!)

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Old School
2 часа назад
Genghis, тебе пора уже самому с конца соскочить, клоун чубатый)

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Илья Обломов
2 часа назад
Костя, По ходу -это генетика))))))))))))))))))))ВЫЛЕЧИТЬ НЕВОЗМОЖНО....КАСТРЮЛЯ ПРОТЕКАЕТ.....)))))))))))))))ВАШЕ ЗЕМЛЕОБРАЗОВАНИЕ-(УЖЕ НЕ СТРПНА-ВЫ ПОТЕРЯЛИ СВОЮ

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Иван Колупаев
2 часа назад
tt, пердак полыхает походу у тебя раз везде норовишь просунуть свои 5 копійок, а "кузька" никогда и не был атомным. Если бы речь шла о неатомных

Карта: страны, у которых есть атомные авианосцы

Helper
2 часа назад
Even high-end PCs can feel slow if one component is holding everything back. A performance bottleneck often causes FPS drops and lag. Check your system with https://bottleneckcalculatorpro.com/ to see whether your CPU or GPU needs an upgrade instead of replacing your

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Sascha Froese
2 часа назад
Valentin, все хотят лучшей жизни, но зачем писать небылицы и объвинять в том чего нет, тем более в комментариях к статье где вообще пишется о другом!?

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Sascha Froese
2 часа назад
Roma, да, белуги садятся над нами (UKE), скорость поэтому маленькая, висят низко, потому смотрится красиво!

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Стефан Утьев
3 часа назад
Человек, медицина есть и на хорошем уровне. Полностью бесплатная. Посмотрите налоги на свою профессию в странах Европы или Америке, удивитесь. К

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Sergio Sergio
3 часа назад
Чтобы рейтинг был достоверным, надо чтобы тесты проводили очно выездные комиссии в каждую страну, причем не только в столицы, но и в регионы.

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

