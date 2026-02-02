Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
SpaceX запланировала разместить в космосе до миллиона спутников-дата-центров
Космическая компания Илона Маска выдвинула идею создания до одного миллиона спутников, которые будут выполнять функцию орбитальных дата-центров. В случае реализации этого проекта Маск сможет обойти таких конкурентов, как Google и OpenAI. Его план заключается в размещении центров обработки данных для искусственного интеллекта непосредственно на орбите.
ИИ требует колоссальных энергетических ресурсов — настолько больших, что наземные энергосистемы уже не способны полностью удовлетворить этот спрос.
SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой разрешить запуск до «одного миллиона спутников», предназначенных для размещения орбитальных ИИ-дата-центров.
По данным Reuters, такие аппараты смогут устранить ключевые ограничения, сдерживающие рост ИИ на Земле, — прежде всего гигантские затраты на электроэнергию и воду. Предполагается, что спутники будут функционировать как орбитальные электростанции, используя солнечную энергию для круглосуточной работы вычислительных систем.
Заявку подали всего через несколько часов после появления сообщений о том, что SpaceX ведет активные переговоры о возможном объединении с xAI — стартапом Маска в области искусственного интеллекта.
В заявке SpaceX в FCC утверждается, что проект не только обеспечит радикальное снижение затрат, но и снизит нагрузку на природные ресурсы планеты.
По имеющейся информации, цифра в один миллион спутников, скорее всего, является стратегическим «запросом с запасом», позволяющим SpaceX сохранить максимальную свободу проектирования.
Компания уже применяла аналогичную тактику при создании Starlink, запрашивая разрешение на 42 000 спутников, тогда как фактически сейчас эксплуатирует около 9600 аппаратов.
Запрашивая столь высокий лимит заранее, Маск фактически резервирует пространство, необходимое для масштабирования проектов. SpaceX утверждает, что будущая спутниковая группировка сможет удовлетворить спрос «миллиардной аудитории» следующего поколения технологий на базе искусственного интеллекта.
Проект уже раскритиковали астрономы, отметив, что миллион спутников может фактически ослепить наземные телескопы.
Как бы то ни было, лишь время покажет, во что выльется этот амбициозный замысел. На данный момент конкретные сроки реализации проекта не раскрываются.
