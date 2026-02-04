О мероприятии

Советские атомграды задумывались как лаборатории будущего — закрытые города, где технологии, архитектура и человеческие судьбы сплетались в целое с ясными перспективами и логикой развития. Каждый инженер, каждый квартал и дом были элементами большой машины по управлению временем и развитием страны. Социолог Степан Козлов обсудит, почему эти техноутопии начали разрушаться, как будущее вышло из повиновения и какую жизнь они породили вместо запланированного сияющего завтра.

