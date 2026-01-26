Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Средняя равновесная температура в Солнечной системе выше нуля по Цельсию практически до Главного пояса астероидов. Эту линию еще называют «снеговой»: дальше нее снег и лед на небесных телах сохраняются долго, а вот ближе — легко испаряются. Поэтому многие ученые десятки лет считали, что древняя Земля, Марс и тем более Венера с Меркурием не могли иметь воды с самого рождения: водный лед, аргументировали они, испарился бы еще на стадии протопланетного диска.
Сходные воззрения высказывали и сторонники гипотезы Тейи. Энергия ее соударения с Землей не могла быть ниже квадриллионов мегатонн, то есть вся земная поверхность, в рамках этой теории, неизбежно превращалась в лаву и теряла воду, даже если бы и имела ее. Вопрос о том, откуда возникли океаны, решали просто: воду для них принесли кометы во время поздней тяжелой бомбардировки Земли около четырех миллиардов лет назад. Эта точка зрения тоже создавала сложности: в земной воде мало дейтерия, в то время как в воде комет его много.
Американские исследователи опубликовали в PNAS работу, где попытались прояснить вопрос происхождения земной воды, опираясь на соотношение в ней изотопов кислорода. Для этого они повторно изучили образцы лунного грунта, доставленного экспедициями «Аполлонов» полвека назад. У них получилось, что лишь один процент реголита доставлен на Селену метеоритами.
Из этого следуют весьма значимые выводы. Луна и Земля в древности должны были получать сравнимое (в пересчете на их массу) число астероидов и комет. Конечно, Селена из-за меньше гравитации все равно должна была получить их меньше, но все же имея лунные данные по доле внеземного вещества, можно вычислить и земные. И если на Земле из-за тектоники плит следы тех событий стерты, то у земного спутника движения плит нет, что позволяет точно оценить интенсивность приноса массы падающими на нее телами внеземного происхождения.
Основная масса астероидного материала — далеко не вода, а кометного материала во внутренние области Солнечной системы попадало куда меньше, чем астероидного. Получается, доля воды земных океанов внеземного происхождения чрезвычайно мала и может составлять доли процента.
Как отметили авторы работы, вопрос о происхождении воды по сути остается вопросом о том, как Земля стала обитаемой. И из результатов следует, что астероидно-кометная бомбардировка не была причиной появления на нашей планете пригодных для жизни условий.
Ранее Naked Science уже писал, что внеземное происхождение земной воды критиковали и на других основаниях. Группа ученых во главе с российским химиком Артемом Огановым ранее показала, что вода на нашей планете может быть полностью земного происхождения даже в том случае, если бы ее поверхность подверглась полному обезвоживанию в самом начале земной истории.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
Занятие творчеством и искусством не просто приятное времяпрепровождение. Оно также помогает людям сохранить здоровье, и теперь ученые, возможно, поняли почему. Команда исследователей из Великобритании выяснила, что вовлечение в творчество и искусство связано с положительными изменениями в физиологии организма. Они получили доказательства этого феномена, проанализировав кровь почти шести тысяч человек.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Декабря, 2015
Самые необычные образцы украинских вооружений
7 Ноября, 2022
Холод не только убивает, но и сводит с ума
21 Ноября, 2015
Топ самых абсурдных образцов военной техники
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии