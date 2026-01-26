  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
26 января, 14:26
Александр Березин
11

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

❋ 4.4

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
Представление о том, что древняя Земля была покрыта лавовым океаном, а затем воду на нее принесли кометы, получило еще один довольно значимый удар / © Wikimedia Commons

Средняя равновесная температура в Солнечной системе выше нуля по Цельсию практически до Главного пояса астероидов. Эту линию еще называют «снеговой»: дальше нее снег и лед на небесных телах сохраняются долго, а вот ближе — легко испаряются. Поэтому многие ученые десятки лет считали, что древняя Земля, Марс и тем более Венера с Меркурием не могли иметь воды с самого рождения: водный лед, аргументировали они, испарился бы еще на стадии протопланетного диска.

Сходные воззрения высказывали и сторонники гипотезы Тейи. Энергия ее соударения с Землей не могла быть ниже квадриллионов мегатонн, то есть вся земная поверхность, в рамках этой теории, неизбежно превращалась в лаву и теряла воду, даже если бы и имела ее. Вопрос о том, откуда возникли океаны, решали просто: воду для них принесли кометы во время поздней тяжелой бомбардировки Земли около четырех миллиардов лет назад. Эта точка зрения тоже создавала сложности: в земной воде мало дейтерия, в то время как в воде комет его много.

Американские исследователи опубликовали в PNAS работу, где попытались прояснить вопрос происхождения земной воды, опираясь на соотношение в ней изотопов кислорода. Для этого они повторно изучили образцы лунного грунта, доставленного экспедициями «Аполлонов» полвека назад. У них получилось, что лишь один процент реголита доставлен на Селену метеоритами.

Из этого следуют весьма значимые выводы. Луна и Земля в древности должны были получать сравнимое (в пересчете на их массу) число астероидов и комет. Конечно, Селена из-за меньше гравитации все равно должна была получить их меньше, но все же имея лунные данные по доле внеземного вещества, можно вычислить и земные. И если на Земле из-за тектоники плит следы тех событий стерты, то у земного спутника движения плит нет, что позволяет точно оценить интенсивность приноса массы падающими на нее телами внеземного происхождения.

Основная масса астероидного материала — далеко не вода, а кометного материала во внутренние области Солнечной системы попадало куда меньше, чем астероидного. Получается, доля воды земных океанов внеземного происхождения чрезвычайно мала и может составлять доли процента.

Как отметили авторы работы, вопрос о происхождении воды по сути остается вопросом о том, как Земля стала обитаемой. И из результатов следует, что астероидно-кометная бомбардировка не была причиной появления на нашей планете пригодных для жизни условий.

Ранее Naked Science уже писал, что внеземное происхождение земной воды критиковали и на других основаниях. Группа ученых во главе с российским химиком Артемом Огановым ранее показала, что вода на нашей планете может быть полностью земного происхождения даже в том случае, если бы ее поверхность подверглась полному обезвоживанию в самом начале земной истории.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Янв
800
Все было не так: новости биологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Янв
1000
Астрономические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Янв
Бесплатно
Древнегреческие политики и их мир
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
28 Янв
1200
ИИ и машинное обучение: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Возможности современной эндоваскулярной нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Наночастицы для медицины: такие маленькие и такие умные
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Северный полюс: дойти и вернуться
Русское географическое общество
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Российская астрономия в 2025 году
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Жил-был Крокодил
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
25 января, 10:04
Александр Березин

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

С точки зрения науки
# Гренландия
# история
# сша
Выбор редакции
26 января, 09:31
Игорь Байдов

Танцы и опера изменили белки крови человека

Занятие творчеством и искусством не просто приятное времяпрепровождение. Оно также помогает людям сохранить здоровье, и теперь ученые, возможно, поняли почему. Команда исследователей из Великобритании выяснила, что вовлечение в творчество и искусство связано с положительными изменениями в физиологии организма. Они получили доказательства этого феномена, проанализировав кровь почти шести тысяч человек.

Медицина
# здоровье
# Искусство
# творчество
# театр
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
25 января, 10:04
Александр Березин

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

С точки зрения науки
# Гренландия
# история
# сша
Выбор редакции
23 января, 08:27
Полина Меньшова

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# психолингвистика
# язык
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

    26 января, 14:26

  2. Образованные мужчины оказались наиболее подвержены болезни Паркинсона

    26 января, 13:55

  3. Paковые опухоли защитили мозг от болезни Альцгеймера

    26 января, 12:48

  4. Древние вирусы в ДНК человека оказались ускорителями раннего развития эмбриона

    26 января, 12:30
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Николай Цыгикало
8 минут назад
Serjo, почему тяжелее. Вопрос достаточного разброса опор. Управляющие моменты рулей на краю длинного корпуса сильнее. Зато экономия на

Rocket Lab сообщила об инциденте с топливным баком во время испытаний новейшей ракеты Neutron

Roman Frolov
27 минут назад
Прекрасно. Теперь нужно подождать подтверждения от какой-нибудь другой, некитайской научной группы. Как известно, большая часть открытий,

Paковые опухоли защитили мозг от болезни Альцгеймера

Андрей Степанов
34 минуты назад
Serjo, он у них и так есть.

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Михаил Невский
49 минут назад
Евгений, как связана возможность изъясняться со сложностью? Скорее обратная, на простом языке нужно больше слов. Сложность русского в

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

Игорь Коняшов
1 час назад
Sam, Это выглядит очень странно. Баллистическая ракета не может лететь в атмосфере бОльшую часть времени и расстояния. Из-за потери скорости и

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Николай Цыгикало
1 час назад
Иван, думаю, видят. Плазма электропроводна и хорошо отражает радарный сигнал. А методы обработки выявляют и координируют головную часть

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Николай Цыгикало
1 час назад
Sam, по мне, в этом материале собрана галиматья из интернетного мусора. Даже картинка американского изделия. Видимо, автору это невдомек. А

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Денис Иванов
2 часа назад
Опять остап бендер плебс про перспективы космического масштаба заливает)

Маск объяснил преимущество Tesla и SpaceX: это технологии, которые фундаментально изменят экономику

Elusive Joe
2 часа назад
Alex, чем более спорная статья, тем больше комментариев, а это показы рекламы и зарплата автора )) про Аляску тоже в своё время говорили, что этот

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Иван Колупаев
2 часа назад
Sam, проблема немного в другом боевой блок в атмосфере не видят радары. Трамп конечно создает спутниковую систему обнаружения, но обнаружить это

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Александр Белоглазов
2 часа назад
Это было ясно , как божий день . Потом ещё сократят или совсем забросят .

Саудовский мегапроект горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» сократят и перезапустят

Sam Dowson
2 часа назад
"древние жители Америки заразили ими местных зайцев" - что они там делали-то с бедными зайцами? То же, что и негры с обезьянами в Африке?

В Колумбии нашли древнейшего родственника сифилиса возрастом 5500 лет

Sam Dowson
3 часа назад
Николай, я тут в частности смотрел:

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Arseniy
3 часа назад
Очень интересная статья и пока что самое разумное, что я слышал по этой теме.

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Александр Французов
3 часа назад
Не удивительно)

Global Firepower назвала сильнейшие армии мира на начало 2026 года

Александр Березин
4 часа назад
Получается, Аляска привлекает в 16 раз меньше туристов, чем Миссури, и в три десятка раз меньше, чем штаты-лидеры. Об этом и речь.

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Serjo Djachkowski
4 часа назад
Николай, макаронину длинную тяжелее сажать, чем короткую сосиску.

Rocket Lab сообщила об инциденте с топливным баком во время испытаний новейшей ракеты Neutron

Андрей Надтока
6 часов назад
Аva, так проблема именно в том, что мировая общественность к этому по особенному и относится. Если войну разжигает союзник или член блока НАТО - к

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Anton Ermakov
6 часов назад
Не надо такое распространять. Это просто лживая инфа. Я как минимум могут напрямую сравнить Германию и Россию и уровень внедрения ии в России

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Николай Цыгикало
6 часов назад
Любопытно, насколько маленькое удлинение у этой ракеты, судя по рендеру. Столь малое удлинение только у баллистических ракет подводных лодок, и то,

Rocket Lab сообщила об инциденте с топливным баком во время испытаний новейшей ракеты Neutron

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно