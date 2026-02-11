  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
11 февраля, 09:06
Рейтинг: +84
Посты: 148

От 1975 до 2050: как изменился и изменится рейтинг 50 крупнейших мегаполисов мира

В 1975 году список крупнейших городов мира был в основном представлен Японией, Европой и Северной Америкой. К 2025 году этот баланс уже заметно сместился в сторону Азии. В перспективе до 2050 года ожидается, что Африка станет одной из ключевых сил в глобальной городской иерархии. Движущей силой этих изменений стала урбанизация — и этот процесс еще далек от завершения.

# будущее
# демография
# инфографика
# история
# Прогнозы
# Рейтинги
# статистика
# урбанизация
Рейтинг: 50 крупнейших городов мира с 1975 по 2050 год (история и прогноз) / © Visual Capitalist  

Данная визуализация отражает, как 50 крупнейших городов мира поднимались в рейтинге, стагнировали или теряли позиции в четырех временных точках: 1975, 2000, 2025 и 2050 годах. В основе анализа лежат данные доклада ООН World Urbanization Prospects 2025.

В 1975 году крупнейшими городами мира были Токио и Осака, за которыми следовали Нью-Йорк, Джакарта и Мехико.

К 2000 году на фоне ускоренного роста населения в Азии в рейтинге стремительно поднялись такие мегаполисы, как Шанхай, Пекин и Нью-Дели. К 2025 году этот сдвиг стал еще более заметным: значительная часть крупнейших городов мира оказалась сосредоточена в Южной и Восточной Азии. По мере продолжения урбанизации ожидается, что эта тенденция сохранится и до 2050 года.

Согласно прогнозам на 2050 год, самым населенным городом мира станет Дакка с численностью населения более 52 миллионов человек, за которой вплотную последует Джакарта. Азиатские города, как ожидается, сохранят статус главных центров концентрации населения: Шанхай, Нью-Дели и Карачи замкнут пятерку лидеров. В целом на Азию будет приходиться 24 из 50 крупнейших городов мира.

В то же время Африка выходит на позицию самого быстрорастущего урбанизированного региона планеты, занимая 13 мест в списке 50 крупнейших городов. Такие города, как Лагос, Киншаса, Каир и Дар-эс-Салам, по прогнозам, столкнутся с взрывным ростом населения в ближайшие десятилетия — на фоне высокой рождаемости и ускоренной урбанизации.

В целом количество мегаполисов — городов с населением более 10 миллионов человек — должно увеличиться до 37, по сравнению с 33 в 2025 году.

На фоне стремительного роста городов развивающихся стран многие традиционно крупные города Европы, Японии и Северной Америки, как ожидается, будут расти значительно медленнее или вовсе выйдут на плато.

Так, население Осаки, по прогнозам, сократится на 2,5 миллиона человек (около 20%), а Нью-Йорка — примерно на 5%. Другие крупные агломерации, включая Токио, Париж и Сеул, также, вероятно, достигнут предела роста.

Тем не менее, несмотря на замедление демографической динамики, эти города, скорее всего, сохранят статус глобальных экономических центров, опираясь на длительную историю коммерческого и делового развития.

Согласно прогнозам, в Москве к 2050 году будет проживать 15,5 миллионов человек. 

Сергей Механик
Сергей Механик
4 минуты назад
-
0
+
Ну и хотелось бы понять предполагаемые причины смещения зон урбанизации в не всегда и не совсем комфортные во многих отношениях регионы?
9 февраля, 09:00
ПНИПУ

Система на основе гидрофильтра очистила воздух от канализационных выбросов на 96%

Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.

ПНИПУ
# загрязнение воздуха
# канализация
# технологии
# фильтр
# экология
10 февраля, 11:01
9 февраля, 13:50
6 февраля, 10:11
10 февраля, 11:01
9 февраля, 13:50
12 января, 15:39
# челюстноротые
28 января, 10:50
26 января, 14:26
Сергей Механик
4 минуты назад
Ну и хотелось бы понять предполагаемые причины смещения зон урбанизации в не всегда и не совсем комфортные во многих отношениях регионы?

От 1975 до 2050: как изменился и изменится рейтинг 50 крупнейших мегаполисов мира

Damir Rashitov
1 час назад
BMW на пятом месте. Нормально так. Из немцев получается на первом месте. BMW удивляют

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году (новые и подержанные)

pkrolegpopov
1 час назад
Но тут поверхностная аналитика дайте угадаю посчитали по средней зп в россии на человека на 2025 год средная зарплата в России а не в Москве 100 тыс

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Александр Казаков
1 час назад
Нужно ещё наложить график субсидий матерям одиночкам для наглядности

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака

SuperTurg
2 часа назад
Myname, вот ссылка на исследования: https://prokosmos.ru/2026/02/09/v-blizhaishem-budushchem-s-orbiti-budut-svodit-po-23-sputnika-v-sutki-otchet Не могу сказать, что вновь созданный центр не имеет

SpaceX запланировала разместить в космосе до миллиона спутников-дата-центров

Sam Dowson
2 часа назад
Иван, вот и я о том же. Зачем приплетать целеустремленного Королёва к больным?

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Roman Piligrim
2 часа назад
Сяоми, интересно почему? В Ташкенте солнце подорожало?

Инфографика: глобальный индекс стоимости жизни — 2026

Андрей Степанов
3 часа назад
Игорь, а зачем реактор? Когда можно поездить в США, познакомиться с важными людьми, получить денежки на "демократию".

Армения подписала соглашение о закупке у США малых модульных реакторов

Александр Бардаханов
4 часа назад
А где Африка?

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака

Ruslan Bukury
4 часа назад
Так вы уже определитесь, сколько резцов было заменено😹

Китай представил «глубоководную пространственную станцию» после трех лет разработки

MUZAMMIL IJAZ
6 часов назад
"Jenny Mod for Minecraft adds exciting new features and gameplay elements, making the game even more engaging. Players can explore unique characters, custom items, and creative interactions that enhance the Minecraft experience. Perfect for fans looking to try

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Игорь Коняшов
6 часов назад
Дебилы) Хотелось бы видеть ХОТЬ ОДИН этот волшебный реактор

Армения подписала соглашение о закупке у США малых модульных реакторов

MUZAMMIL IJAZ
7 часов назад
Coin Master is one of the most popular fun game suitable for the whole family and people of all age. With our daily Coin Master free spins links, you'll never have to worry about running out of spins again. We are dedicated to keep you spinning, looting, and building,

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Виталий Лис
9 часов назад
Айнур, а народу нам это?) Важнее показать как у других 😏

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака

Гена Пастухов
10 часов назад
Купят у Росатома?

Армения подписала соглашение о закупке у США малых модульных реакторов

Айнур Мингарипов
10 часов назад
А в Росиии?

Рейтинг стран по доле детей, рожденных вне брака

Ва Ся
11 часов назад
Бред всё это, нету у Англии сейчас денег для таких проектов!

«Петля»: представлен проект высокоскоростной дороги для девяти городов Великобритании и Ирландии

Шишов Евгений
11 часов назад
Вот интересно, какого уровня скоропечатание у этого врача? Как ловко ей удается использовать 6й палец и обзодить неудобство отсутствия

Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

Иван Колупаев
11 часов назад
Sam, порой совсем нетривиальные места дымятся у людей от Илона. Многоженство-то здесь причем? 🙄 И детей вот приплели... Что до экстравагантных

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Петр Р
11 часов назад
Константин, что вам непонятно в Вашем месте во Вселенной? Для верующих Бог сказал: плодитесь и размножайтесь. Для людей с научным видением понятно ,

Новый снимок показал «сердце» будущего крупнейшего в мире телескопа

