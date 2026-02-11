Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

От 1975 до 2050: как изменился и изменится рейтинг 50 крупнейших мегаполисов мира

В 1975 году список крупнейших городов мира был в основном представлен Японией, Европой и Северной Америкой. К 2025 году этот баланс уже заметно сместился в сторону Азии. В перспективе до 2050 года ожидается, что Африка станет одной из ключевых сил в глобальной городской иерархии. Движущей силой этих изменений стала урбанизация — и этот процесс еще далек от завершения.

Рейтинг: 50 крупнейших городов мира с 1975 по 2050 год (история и прогноз) / © Visual Capitalist

Данная визуализация отражает, как 50 крупнейших городов мира поднимались в рейтинге, стагнировали или теряли позиции в четырех временных точках: 1975, 2000, 2025 и 2050 годах. В основе анализа лежат данные доклада ООН World Urbanization Prospects 2025.

В 1975 году крупнейшими городами мира были Токио и Осака, за которыми следовали Нью-Йорк, Джакарта и Мехико.

К 2000 году на фоне ускоренного роста населения в Азии в рейтинге стремительно поднялись такие мегаполисы, как Шанхай, Пекин и Нью-Дели. К 2025 году этот сдвиг стал еще более заметным: значительная часть крупнейших городов мира оказалась сосредоточена в Южной и Восточной Азии. По мере продолжения урбанизации ожидается, что эта тенденция сохранится и до 2050 года.

Согласно прогнозам на 2050 год, самым населенным городом мира станет Дакка с численностью населения более 52 миллионов человек, за которой вплотную последует Джакарта. Азиатские города, как ожидается, сохранят статус главных центров концентрации населения: Шанхай, Нью-Дели и Карачи замкнут пятерку лидеров. В целом на Азию будет приходиться 24 из 50 крупнейших городов мира.

В то же время Африка выходит на позицию самого быстрорастущего урбанизированного региона планеты, занимая 13 мест в списке 50 крупнейших городов. Такие города, как Лагос, Киншаса, Каир и Дар-эс-Салам, по прогнозам, столкнутся с взрывным ростом населения в ближайшие десятилетия — на фоне высокой рождаемости и ускоренной урбанизации.

В целом количество мегаполисов — городов с населением более 10 миллионов человек — должно увеличиться до 37, по сравнению с 33 в 2025 году.

На фоне стремительного роста городов развивающихся стран многие традиционно крупные города Европы, Японии и Северной Америки, как ожидается, будут расти значительно медленнее или вовсе выйдут на плато.

Так, население Осаки, по прогнозам, сократится на 2,5 миллиона человек (около 20%), а Нью-Йорка — примерно на 5%. Другие крупные агломерации, включая Токио, Париж и Сеул, также, вероятно, достигнут предела роста.

Тем не менее, несмотря на замедление демографической динамики, эти города, скорее всего, сохранят статус глобальных экономических центров, опираясь на длительную историю коммерческого и делового развития.

Согласно прогнозам, в Москве к 2050 году будет проживать 15,5 миллионов человек.