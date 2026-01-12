  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
12 января, 15:39
Александр Березин
2
573

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

❋ 4.6

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
Рыбы вида Sacabambaspis были длиной всего 35 сантиметров, но уже имели все признаки, делающие их похожими на рыб современных глаза, смотрящие вперед, защищенную голову. До ордовикско-силуррийского вымирания челюстноротых настолько современной конфигурации не было / © Nobu Tamura

До позднеордовикского вымирания, которое прошло двумя волнами 443-445 миллионов лет назад, мир выглядел принципиально не так, как в более поздние эпохи. Дело не только в том, что континенты по современным меркам были почти безжизненны, с редкими членистоногими, выползающими на берег из моря и растениями типа печеночных мхов на прибрежных камнях. Другим было и море: в нем практически не было рыб современного типа.

Доминировали в нем круглоротые типа современных миног и миксин. Как следует из названия, челюстей у них не было, а к пище они присасывались круглым ртом. Дополняли картину огромные трилобиты, раковинные моллюски, морские скорпионы размером с человека, а также огромные наутилоидеи — активно плавающие хищники с остроконечными раковинами длиной до пяти метров.

Суша Земли в ордовике и начала силура была сконцентрирована в основном в южном полушарии / © Wahei Hagiwara et al.

Круглоротых среди позвоночных сегодня лишь по несколько десятков видов, а еще 70 тысяч видов — челюстноротые. Это, во-первых, рыбы, как костные, так и хрящевые (акулы и скаты), а во-вторых, четвероногие — то есть все наземные позвоночные, включая нас. Четвероногие тоже произошли от рыб, поэтому разобраться с происхождением последних было бы очень неплохо. Но сделать это сложно: ранние рыбы редко сохранялись, ведь часто они были невелики, состояли из плохо сохраняющихся мягких тканей. Поэтому понять, когда именно они начали вытеснять круглоротых, очень сложно, а раз так, нельзя и понять, отчего это произошло.

Внешне круглоротые могут напоминать рыб, пока вы не заглянете им в рты (на снимке) / © Wikimedia Commons

Авторы новой работы, которую опубликовали в Science Advances, попробовали восполнить этот пробел за счет системного анализа всех находок челюстноротых ранее 400 миллионов лет назад. Они пришли к выводу, что причиной их эволюционного бума стало позднеордовикское вымирание, хотя сперва оно и обошлось с ними очень жестко.

Исследователи проанализировали разнообразие как круглоротых, так и челюстноротых в период вымирания позднего ордовика. Первая его волна, 445 миллионов лет назад, началась с сильнейшего похолодания: на лежавшей в южном полушарии Гондване образовались огромные ледники. В итоге мелководные прибрежные моря стали сушей, а морская жизни отступила в моря более глубокие. Биоразнообразие радикально сократилось, причем как среди круглоротых, которые доминировали по числу видов, так и среди челюстноротых, которых было все еще очень немного.

После вымирания разнообразие челюстноротых (рыб в ту эпоху) постепенно росло. Лишь через десятки миллионов лет, в девоне, оно начало увеличиваться скачкообразно. По всей видимости, общий рост концентрации кислорода и другие изменения дали им решающий перевес над круглоротыми / © Wahei Hagiwara et al.

Вторая волна вымирания, также связанные с резким колебанием климата, наступила около 443 миллионов лет назад. Она опять сократила разнообразие морских видов, но после нее, в течение нескольких миллионов лет, появилось множество разных групп челюстноротых, своеобразных ранних рыб, включая акул. Причем в разных регионах эти виды очень разные. Это отличает ситуацию от предшествовавшего вымиранию ордовикского периода, когда круглоротые и челюстноротые рыбы были довольно похожими во всем глобальном океане.

Исследователи полагают, что климатические колебания разрушили единую глобальную морскую экосистему: новые морские экосистемы часто были изолированы друг от друга географическими преградами. Даже когда климат снова стал теплым и мелководные моря начали сообщаться с глобальным океаном, распространение образовавшихся в разных регионах видов шло очень медленно. Видимо, вновь появившиеся виды рыб довольно плохо плавали в открытом океане или не могли найти в нем пищи для распространения на большие расстояния.

Тем не менее, хронология появления тех групп челюстноротых, что мы видим после вымирания 445-443 миллионов лет назад, указывает на ключевую роль именно этого события в резком росте разнообразия рыб. Они далеко не сразу окончательно вытеснили круглоротых, но тренд на это начался около 440 миллионов лет назад. То есть доминирование рыб и их потомков четвероногих в земных экосистемах надо отсчитывать именно от позднеордовикского вымирания. Ранее Naked Science писал о том, что причиной того кризиса земной жизни могли стать своего рода «белые ночи» от обломков астероидов

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Арктос: под созвездием большой медведицы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Янв
1200
Plant science 2025: год обмана, жары и ботанической инженерии
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
12 января, 14:17
Андрей Серегин

Перфекционизм привел к зависимости от физической нагрузки

Вопрос о том, можно ли считать чрезмерное увлечение физическими упражнениями аддиктивным поведением, остается дискуссионным. Ученые из Италии и Испании выяснили, что сильнее всего к такому компульсивному поведению склонны люди с чертами перфекционизма.

Психология
# зависимость
# нагрузка
# Перфекционизм
# тренировки
12 января, 10:04
Илья Гриднев

Пигмент рыжих волос, связанный с меланомой, неожиданно спас клетки от химического отравления

Биологи на примере птиц определили защитную функцию рыжего пигмента феомеланина, который ранее считали бесполезным и даже опасным из-за доказанной связи с развитием меланомы. Организм использовал его синтез для нейтрализации ядовитого избытка цистеина и выводил токсичные запасы серы в перья.

Биология
# меланома
# окислительный стресс
# рыжий цвет волос
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
9 января, 12:04
Андрей Серегин

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

Палеонтология
# генетика
# киты
# кости
# мамонты
# палеоантропология
8 января, 22:23
Редакция Naked Science

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.

Археология
# археолог
# археологические раскопки
# археология
# Крым
# Польша
# Украина
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Alexey Vinogradov
Alexey Vinogradov
12 минут назад
-
0
+
>> растениями типа мшанок на прибрежных камнях мшанки так то животные, причем водные ) >> Другим было и море: в нем практически не было рыб современного типа. я бы сократил – в нем не было рыб. нельзя же называть рыбами конодонтов )
Ответить
-
0
+
    Александр Березин
    Александр Березин
    3 минуты назад
    -
    0
    +
    Alexey, спасибо, не знаю, каким образом печеночные мхи вдруг стали мшанками, поправил. Про второе -- авторы констатируют, что самые первые челюстноротые появились до конца ордовика, т.е. какие-то рыбы все же были.
    Ответить
    -
    0
    +

Последние новости:

  1. ИИ разрешил компромисс между микро- и макроизображениями пористых структур

    12 января, 15:46

  2. Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

    12 января, 15:39

  3. Удар по астероиду Диморф замедлил Дидим

    12 января, 15:32

  4. Перфекционизм привел к зависимости от физической нагрузки

    12 января, 14:17
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Александр Березин
3 минуты назад
Alexey, спасибо, не знаю, каким образом печеночные мхи вдруг стали мшанками, поправил. Про второе -- авторы констатируют, что самые первые

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

В М
4 минуты назад
Тельман, Пробуйте мыслить шире. Потратят много денег > построят здание > увеличится турпоток > заработают больше денег > смогут больше помочь

Будущее самое высокое здание в мире, Jeddah Tower, преодолело отметку в 300 метров

Alexey Vinogradov
12 минут назад
>> растениями типа мшанок на прибрежных камнях мшанки так то животные, причем водные ) >> Другим было и море: в нем практически не было рыб

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

Александр Французов
15 минут назад
Александр, нефть это же не только заправка для автомобилей.

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Alexander Boyko
24 минуты назад
Okolu, да зачем оно России? Россия занята нападением и агрессией по велению царя. Ей не до глупостей всяких.

200 тысяч спутников: Китай добивается одобрения одной из крупнейших спутниковых группировок в истории

Дмитрий Kuрueнко
31 минута назад
Питон, да нет, норм все там. Сзади баба с рубилом уже подлезла. Как бы копытом не получила по физиономии...:)

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

Сергей Механик
50 минут назад
Виктор, не знаю, как там в Лондоне, я не был. Может, там интернет - друг человека. А у нас управдом - друг человека.

Глобальная сеть вырастет: регулятор США одобрил запуск 7500 новых спутников Starlink

Александр Нурмухаметов...
50 минут назад
Александр, китайцы сокращают использование нефти, в связи с увеличением электроавтомобилей. Как раз на днях читал статью. Так что перспективы по

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Виктор Севальнев
2 часа назад
Жаль Якутию отдельно не занесли здесь точно больше Гренландии будет

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

Сергей
2 часа назад
Mirko, это объем крупнейших экспортёров, важно учитывать что тут приведён объем экспорта, а не производства и сбыта. По экспорту лидирует эта десятка,

Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Александр Французов
3 часа назад
Аva, с каких пор рядовой читатель стал нефтяным магнатом?

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Сергей Аверкиев
4 часа назад
Евгений, хороший намëк

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

Александр Французов
4 часа назад
Ждем!

Мышей впервые вылечили от болезни Альцгеймера

Питон Удав
5 часов назад
Картинка огонь конечно. На картинке забой слона, а полнписано - разделка 🤣 Ну да, копьями разделывали туши, ага.

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

Аva Sebet
5 часов назад
Александр, приятно видеть, что нефтяные магнаты интересуются подобными изданиями. Не сочтите за наглость, а вы где владеете мощностями?

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Аva Sebet
6 часов назад
Коля, гуляй Вася!

Инфографика: университеты, подготовившие наибольшее число миллиардеров

Elusive Joe
6 часов назад
Похоже, президента Перу, америкосы тоже обвинят в наркотрафике

Все мировые запасы серебра по странам — в одной визуализации

Александр Французов
6 часов назад
Ну наша нефть еще не самый плохой вариант, плюс сейчас начнем замещать выпадающие поставки (венесуэльские) китайцам.

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Алексей Савкин
7 часов назад
Тимур, базальтовых колонн.

10 любопытных географических объектов мира 

Okolu
7 часов назад
Интересно, у России в планах есть размещение такой группировки? А то как-то тихо, пока другие уже развертывают

200 тысяч спутников: Китай добивается одобрения одной из крупнейших спутниковых группировок в истории

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно