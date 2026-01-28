В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

В конце мелового периода мир динозавров напоминал переполненный рынок. Появилось много видов, которые теснили друг друга, боролись за лучшее место под солнцем: пищу, территорию и партнеров.

Эволюция экспериментировала с формами, особенно когда дело касалось защиты и демонстрации силы. В то время по Земле бродили крупные пахицефалозавры (Pachycephalosaurus), на черепе которых красовался большой костяной купол толщиной до 25 сантиметров. Точная роль куполов остается предметом научных споров, но предполагается, что он служил «боевым молотом» при столкновениях между особями одного вида.

С пахицефалозаврами соседствовали цератопсы (Ceratopsia) — травоядные динозавры с массивными рогами и костяными воротниками. Неподалеку бродили группы быстрых тероподов (Theropoda) — предков птиц, которые делали ставку на скорость, интеллект и острые когти.

До недавнего времени палеонтологи полагали, что в мире динозавров столкновения лоб в лоб оставались уделом лишь тяжеловесов. Открытие в Мексике показало, что ученые могли ошибаться.

В 2000 году палеонтолог Марта Агильон-Мартинес (Martha Aguillón-Martinez) вела рутинные изыскания в формации Серро-дель-Пуэбло на северо-востоке Мексики. Ее внимание привлекла кость, выступающая из земли. Оказалась, это окаменелая черепная коробка динозавра, но ее форма не соответствовала ни одному известному науке виду.

Последующие анализы показали, что возраст находки составляет 73 миллиона лет. В меловой период эта территория представляла собой заболоченные угодья, где обитали некоторые виды утконосых динозавров (Hadrosauridae), длинноногие тираннозавры (Tyrannosaurus) и коауилацератопсы (Coahuilaceratops), чьи рога достигали более метра в длину.

Исследованием уникальной находки занялась команда палеонтологов под руководством Эктора Риверы-Сильвы (Hector Rivera-Sylva) из Мексиканского музея пустыни в Сальтильо. Ученые определили, что черепная коробка принадлежала небольшому динозавру из группы троодонтидов (Troodontidae) — пернатых, птицеподобных тероподов. Эти существа славились относительно крупным мозгом, большими, направленными вперед глазами и всеядным рационом.

Окаменелость, найденная в Мексике / © Lucia Alfaro

Однако строение этой конкретной черепной коробки поставило ученых в тупик. На ее передней части красовался массивный бугор — утолщенный купол в области лобных и теменных костей, а поверхность черепа над куполом имела бугристую, шероховатую текстуру. Иными словами, находка сочетала черты, нехарактерные для мелких теропод. Это была настоящая эволюционная головоломка.

Чтобы разобраться в устройстве черепа, палеонтологи провели компьютерную томографию окаменелости. Сканирование показало, что швы между костями черепа были тесно сцеплены и образовывали выраженные зигзагообразные узоры. Это указало на прочное соединение между отдельными костями, формирующими купол динозавра.

Внутри костей располагалась губчатая структура, которая, по-видимому, должна была смягчать удары. По мнению исследователей, такая анатомия черепа вряд ли давала динозаврам преимущество во время охоты. Скорее всего, она подходила лишь для одной цели — амортизации при ударах.

Ривера-Сильва и его коллеги отнесли носителя черепа к новому виду и дали ему название Xenovenator espinosai, что означает «странный охотник Эспиносы». Ученые пришли к выводу, что костяной бугор на голове динозавра служил своего рода оружием для внутривидовых конфликтов.

Вероятно, эти небольшие динозавры, чьи размеры не превышали габаритов современного казуара (Casuarius) — нелетающей птицы высотой до двух метров и массой почти 80 килограммов — использовали бугор во время поединков за территорию, социальный статус или внимание самок. Их поведение могло напоминать ритуальные бодания современных овцебыков, баранов или жирафов.

Интересно, что строение черепа Xenovenator espinosai похоже на строение черепа некоторых современных животных. Губчатая структура внутри костей напоминает структуру, расположенную внутри костяных «шлемов» птиц-носорогов (Bucerotidae), которые сталкиваются в воздухе во время брачных игр.

Однако не все палеонтологи согласны с выводами команды Риверы-Сильвы. Американский ученый Дэвид Варриккио (David Varricchio) из Университета штата Монтана, не участвовавший в исследовании, призвал с осторожностью относиться к результатам исследования. Он отметил, что находка представляет собой изолированную черепную коробку, без остального скелета, которая, по его мнению, могла принадлежать более крупному динозавру, чей полный череп имел бы другие пропорции.

Тем не менее, Варриккио не отрицает саму возможность конфликтов среди троодонтидов. Результаты его собственного исследования показали, что эти динозавры были склонны к филопатрии — склонности животных возвращаться для размножения в ту же местность, где они сами родились. Такое поведение легко могло приводить к стычкам за лучшие участки.

Научная работа опубликована в журнале Diversity.

