Жизнь в городах сделала муравьев менее разборчивыми в еде
Урбанизация сильно влияет на жизнь всех живых организмов, обитающих в городах. Ученые выяснили, что жизнь в городских условиях заставила муравьев изменить пищевые привычки, значительно снизив требования к потребляемым углеводам.
Городская среда кардинально меняет условия жизни — не только для людей, но и других живых организмов. Урбанизация представляет собой мощный стрессовый фактор, ведущий к потере биоразнообразия. Однако некоторые виды демонстрируют удивительную способность адаптироваться к подобным условиям. Особенно интересно, как этот процесс проходит у животных с ограниченной подвижностью, тесно связанных с местными условиями, — таких как муравьи.
Ученые исследовали, как городская жизнь повлияла на пищевые привычки обычного черного садового муравья (Lasius niger). Результаты их работы опубликованы в журнале Urban Ecosystems. Этот вид идеально подошел для изучения, поскольку он доминирует во многих городских зонах, а его благополучие напрямую зависит от качества углеводных ресурсов.
Основу их рациона составляет падь тлей — сладкие выделения, богатые сахарами и аминокислотами. Качество этой пади напрямую зависит от состояния растения-хозяина. Поскольку в городах растения страдают от жары, загрязнения почвы, уплотненного грунта и светового шума, ученые предположили, что это сказывается и на питательной ценности пади для муравьев.
Чтобы проверить гипотезу, исследователи находили активные муравьиные тропы, ведущие к деревьям, и предлагали выходящим из гнезда рабочим особям капли растворов сахарозы разной концентрации — от очень слабого до очень насыщенного. Реакция каждой муравьиной особи фиксировалась по трехбалльной шкале: полное принятие, частичное принятие или полный отказ.
Муравьи из городских популяций показали значительно более высокую готовность принимать слабые, низкоконцентрированные растворы сахарозы по сравнению с сельскими сородичами. Разница была особенно заметной на самых разбавленных растворах. При этом на высоких, энергетически ценных концентрациях разница стиралась — и те, и другие охотно их пили.
Результат иллюстрирует феномен «отрицательного контраста». Он заключается в том, что животные, привыкшие к высококачественному корму, с пренебрежением отвергают худший. Именно такое поведение продемонстрировали сельские муравьи, привыкшие к богатой пади со здоровых растений. Городские же муравьи, сталкивающиеся с дефицитом качественных углеводов, утратили эту избирательность. Их поведенческая стратегия сместилась в сторону «бери что дают», что служит прямым признаком пищевого стресса в урбанизированной среде.
Таким образом, ученые показали, что урбанизация действует не только на сообщество в целом, но и на отдельных его представителей. Город формирует новую пищевую реальность, где даже неприхотливые организмы вроде черного садового муравья вынуждены довольствоваться менее качественными ресурсами и менять свои врожденные поведенческие программы.
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
В нервной системе пациентов с этим заболеванием обнаружили значительные скопления иммунных клеток, нацеленных на вирус. Это может свидетельствовать о том, что вирус Эпштейна — Барр способен активно провоцировать иммунную систему.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
