10 февраля, 14:53
Андрей Серегин
1

Жизнь в городах сделала муравьев менее разборчивыми в еде

❋ 4.8

Урбанизация сильно влияет на жизнь всех живых организмов, обитающих в городах. Ученые выяснили, что жизнь в городских условиях заставила муравьев изменить пищевые привычки, значительно снизив требования к потребляемым углеводам.

Биология
# адаптация
# города
# муравьи
# углеводы
# урбанизация
Муравьи рода Lasius Niger / © Lennart Tange

Городская среда кардинально меняет условия жизни — не только для людей, но и других живых организмов. Урбанизация представляет собой мощный стрессовый фактор, ведущий к потере биоразнообразия. Однако некоторые виды демонстрируют удивительную способность адаптироваться к подобным условиям. Особенно интересно, как этот процесс проходит у животных с ограниченной подвижностью, тесно связанных с местными условиями, — таких как муравьи.

Ученые исследовали, как городская жизнь повлияла на пищевые привычки обычного черного садового муравья (Lasius niger). Результаты их работы опубликованы в журнале Urban Ecosystems. Этот вид идеально подошел для изучения, поскольку он доминирует во многих городских зонах, а его благополучие напрямую зависит от качества углеводных ресурсов.

Основу их рациона составляет падь тлей — сладкие выделения, богатые сахарами и аминокислотами. Качество этой пади напрямую зависит от состояния растения-хозяина. Поскольку в городах растения страдают от жары, загрязнения почвы, уплотненного грунта и светового шума, ученые предположили, что это сказывается и на питательной ценности пади для муравьев.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи находили активные муравьиные тропы, ведущие к деревьям, и предлагали выходящим из гнезда рабочим особям капли растворов сахарозы разной концентрации — от очень слабого до очень насыщенного. Реакция каждой муравьиной особи фиксировалась по трехбалльной шкале: полное принятие, частичное принятие или полный отказ.

Муравьи из городских популяций показали значительно более высокую готовность принимать слабые, низкоконцентрированные растворы сахарозы по сравнению с сельскими сородичами. Разница была особенно заметной на самых разбавленных растворах. При этом на высоких, энергетически ценных концентрациях разница стиралась — и те, и другие охотно их пили.

Результат иллюстрирует феномен «отрицательного контраста». Он заключается в том, что животные, привыкшие к высококачественному корму, с пренебрежением отвергают худший. Именно такое поведение продемонстрировали сельские муравьи, привыкшие к богатой пади со здоровых растений. Городские же муравьи, сталкивающиеся с дефицитом качественных углеводов, утратили эту избирательность. Их поведенческая стратегия сместилась в сторону «бери что дают», что служит прямым признаком пищевого стресса в урбанизированной среде.

Таким образом, ученые показали, что урбанизация действует не только на сообщество в целом, но и на отдельных его представителей. Город формирует новую пищевую реальность, где даже неприхотливые организмы вроде черного садового муравья вынуждены довольствоваться менее качественными ресурсами и менять свои врожденные поведенческие программы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
43 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Биология
# адаптация
# города
# муравьи
# углеводы
# урбанизация
