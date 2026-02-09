Физические упражнения перезагрузили ответ мозга на страх

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Паническое расстройство представляет собой распространенное и тяжелое психическое заболевание, характеризующееся внезапными и мучительными приступами страха, которые сопровождаются выраженными физиологическими симптомами: сердцебиением, одышкой, головокружением и ощущением утраты контроля. Ключевой механизм расстройства — катастрофическая интерпретация этих телесных сигналов как признаков надвигающейся смерти, потери рассудка или инфаркта.

Стандартным методом борьбы с паническим расстройством считается интероцептивная экспозиция — намеренное и повторяющееся вызывание пугающих симптомов в безопасных условиях для снижения их угрожающего значения. Однако часто пациенты могут воспринимать такие клинические процедуры как искусственные и неприятные, что может ограничивать вовлеченность в терапию и снижать ее эффективность. В связи с этим специалисты ищут более естественные и приемлемые, но при этом терапевтически действенные методы.

Ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) проверили гипотезу о том, что интенсивная физическая нагрузка может служить высокоэффективной формой интероцептивной экспозиции. Они сравнили две группы пациентов с паническим расстройством. Одна из них в течение 12 недель проходила программу кратких интервальных интенсивных упражнений, включавшую ходьбу с 30-секундными спринтерскими ускорениями, количество которых постепенно увеличивалось. Вторая группа занималась по курсу прогрессивной мышечной релаксации — комплексу упражнений на напряжение и расслабление основных групп мышц. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychiatry.

Согласно Шкале паники и агорафобии, тяжесть симптомов ослабла в обеих группах. Однако в группе физических упражнений это снижение было более выраженным и устойчивым — в среднем на 36%. Уже к 12-й неделе разница между группами стала статистически и клинически значимой, а на контрольном визите через 24 недели это преимущество не только сохранилось, но и усилилось. Кроме того, в группе упражнений исследователи зафиксировали на 53% меньше панических атак, их меньшую интенсивность, а также более выраженное снижение сопутствующих депрессивных симптомов.

Таким образом, ученые доказали, что физические упражнения создают естественную, повторяющуюся и контролируемую «тренировку» тех самых телесных ощущений, которых боятся пациенты, но в позитивном контексте. Это способствует переоценке симптомов, разрыву порочного круга страха и повышению толерантности к внутренним ощущениям.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Андрей Серегин 42 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.