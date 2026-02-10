  • Добавить в закладки
10 февраля, 11:01
СГМУ им. В.И. Разумовского
Саратовский врач объяснила, можно ли лечить железодефицит одной диетой

❋ 4.5

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

# анемия
# гемоглобин
# железо
# здоровье
# питание
# ферритин
© ИИ-генерация Freepik

По словам ассистента кафедры поликлинической терапии, общей врачебной практики и профилактической медицины СГМУ им. В.И. Разумовского Анны Семеновой, даже обогащенная диета не способна компенсировать дефицит железа, поскольку его биодоступность из пищи критически низка.

«Всасывание негемового железа из растительных источников в лучшем случае составляет 3-5%, а гемового из мяса — около 20-30%. Более того, мы нередко совмещаем употребление железосодержащих продуктов с чаем, кофе, молоком, а это все ухудшает усвоение железа», — отметила эксперт.

Ассистент кафедры поликлинической терапии, общей врачебной практики и профилактической медицины Анна Семенова / © Карина Далгатова, пресс-служба СГМУ им. В.И. Разумовского

Если у железодефицита есть конкретная причина, например в виде обильных менструальных, воспалительных заболеваний кишечника или повышенной потребности в железе при беременности, потери железа многократно превышают способность кишечника извлекать его из пищи. Поэтому одна лишь коррекция рациона не способна полностью восполнить дефицит, она лишь минимально сглаживает дисбаланс.

Что касается латентного железодефицита, который проявляется низким уровнем ферритина (запасов железа в организме) при сохранном уровне гемоглобина, изменения в рационе здесь тоже оказываются бесполезны.

«Диета, адекватная для поддержания нормогемоглобинового пула, не может эффективно и быстро восстановить резервы в депо (печень, селезенка, костный мозг). Это требует длительного «сверхпоступления» железа, чего невозможно достичь пищей», — предупредила Анна Семенова.

Как подчеркнула эксперт Саратовского медуниверситета, диета — обязательный компонент профилактики и сопровождения терапии, однако сама по себе не решает проблему нехватки микроэлементов. Именно поэтому врачи настоятельно советуют пациентам обращаться за консультацией и назначением специализированной терапии препаратами железа. Своевременное назначение препаратов позволяет купировать симптомы за недели и восполнить запасы железа за 3-6 месяцев.

