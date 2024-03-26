Медики выяснили, как увеличение объема мозга сказывается на здоровье

В последние десятилетия мозг человека увеличивается в объеме. Это может положительно сказаться на здоровье и на риске возрастных деменций, допустили ученые из США.

Объем мозга меняется как у конкретного человека, пока он живет, так и у людей в целом в ходе эволюции. В последние десятилетия, согласно масштабному исследованию, человеческий мозг увеличивается, и это сказывается на долгосрочном здоровье.

Исследователи из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) изучили результаты магнитно-резонансной томографии, которую прошли 3226 человек (53% женщин и 47% мужчин) 1930-1970 года рождения. В момент, когда участники исследования проходили МРТ, им было от 45 до 70 лет. Ученые сравнили показатели людей, которые относятся к разным поколениям, и опубликовали результаты работы в JAMA Neurology.

Авторы научной статьи обнаружили, что, чем моложе был участник исследования, тем более заметным у него было увеличение нескольких структур головного мозга. Например, внутричерепной объем устойчиво увеличивался от десятилетия к десятилетию. Его среднее значение у тех, кто родился в 1930-е годы, составило 1234 кубических сантиметра, а у родившихся в 1970-е — 1321 кубический сантиметр, примерно на 6,6% больше.

Еще заметнее увеличивалась площадь поверхности коры головного мозга. У участников исследования, которые родились в 1970-е, она была равна 2104 квадратным сантиметрам, в то время как у «поколения» 1930-х — на 15% меньше, 2056 квадратных сантиметров. Аналогичные изменения зафиксировали и для других структур мозга: серого вещества, белого вещества и гиппокампа — области, которая участвует в обучении и запоминании.

По мнению авторов исследования, увеличение мозга в размере может привести к тому, что у человека станет больше так называемый мозговой резерв — количество здоровых участков мозга, которые смогут взять на себя хотя бы часть функций пострадавших областей. Как следствие — у людей снизится общий риск возрастных деменций:

«Более крупные структуры мозга, подобные тем, которые изучались в нашем исследовании, могут отражать улучшенное развитие и здоровье мозга. Более крупная структура мозга представляет собой больший мозговой резерв и может смягчать последствия возрастных заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера и связанные с ней деменции».

Говоря о причинах, которые могли привести к увеличению мозга, исследователи отметили, что дело не только в генетике. Ученые считают, что важную роль играют социальные и культурные факторы, а также образование.

В целом за последние 20 тысяч лет объем головного мозга людей существенно сократился. Кроманьонец той эпохи по объему мозга в среднем на 5-10% превосходил современного человека, и антропологи пока не пришли к единому мнению о причинах этого. Одна из возможных — падение качества питания. Люди 20 тысяч лет назад в значительной степени полагались на мясо. После перехода к земледелию доля мяса резко сократилась, а неурожаи стабильно начали приносить голод. Последний «сбивает» рост детей, поэтому средний уровень роста охотников палеолита до второй половины XX века был больше типичного для европейца земледельческой эпохи. Возможно, сходное влияние проблемы с питанием оказали не только на рост, но и на мозг. Однако окончательное прояснение этого вопроса требует серьезных дополнительных исследований.

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