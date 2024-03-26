В рукописях XVII века нашли клещей, патогенные бактерии и грибки

Итальянские исследователи изучили коллекцию писем XVII века с помощью различных методов микроскопии и обнаружили в старых рукописях разнообразную микробиоту — от колоний грибов и патогенных бактерий до клещей. Некоторые виды нашли в бумаге впервые.

Рукописные документы, книги, кодексы — крайне важные и ценные свидетельства прошлых эпох. До наших дней, например, дошла Великая хартия вольностей 1215 года, ключевой текст о политических свободах. Тем не менее бумага, на которой пишут эти важные документы, со временем стареет и становится хрупкой. На нее воздействует множество факторов: как физико-химические вроде влажности, света и температуры, так и механические — изнашивание, колонизация паразитами, грибками и тому подобное.

Сохранить ценные источники из прошлого — довольно сложная задача. Мало просто изолировать документ от внешней среды, например, под стеклом. Материал сначала нужно очистить от микроорганизмов и защитить от их повторного заселения. Споры некоторых грибков, проникая в структуру бумаги, могут оставаться в спящем состоянии долгие годы и «ждать» подходящих условий, чтобы прорасти. А продукты их жизнедеятельности, например карбоновые кислоты, могут продолжить химическое разрушение бумаги.

Группа специалистов из Итальянского технологического института (IIT) изучила воздействие микроорганизмов на рукописи XVII века, хранящиеся в музее Коррер в Венеции. Исследователи прибегли к различным методам микроскопии — от оптической и электронной до флуоресцентной, — чтобы выяснить, какие микробные культуры загрязнили старые бумаги. Статья с результатами опубликована в журнале Scientific Reports.

Оптическая микроскопия изображений, на которых видны: (a, b, c, d, e) пятна, повреждения и участки, локализованные на площади в несколько микрометров или распространяющиеся на большие площади от нескольких сотен микрометров до нескольких миллиметров, и (f, g, h) сферические отложения и споры, внедренные в бумажную матрицу. Масштабная линейка 100 микрометров / © Maria Stratigaki et al .

Первичный осмотр коллекции писем 1677 и 1684 годов показал выраженные повреждения бумаги: материал стал хрупким, поверхность растрескалась, на ней виднелись желтоватые, черные, красно- и оранжево-коричневые пятна, подтеки. На них авторы исследования обратили особое внимание. Они изучили бумажную структуру и обнаружили там споры грибов Chaetomium globosum, следы термобии домашней (Thermobia domestica) — насекомого семейства чешуйниц, которое любит темноту и питается целлюлозой, а также микроскопические структуры, похожие на протистов.

Другие бумажные фрагменты были заражены пекарскими дрожжами (Saccharomyces cerevisiae) и грибком Candida albicans, живущим в кишечной микрофлоре. Некоторые грибы распространили в бумажной структуре сеть гиф, из-за чего удалить такое загрязнение крайне трудно. Помимо этого, специалисты нашли в нескольких фрагментах патогенные шаровидные бактерии и тела пылевых и грибоядных клещей. Примечательно, что некоторые грибки прикрепляются к этим членистоногим и таким образом распространяются.

Всего авторы обнаружили в исследуемых документах 25 видов грибов, в том числе токсичных, из-за чего у библиотекарей и читателей могут возникнуть проблемы со здоровьем. Исследователи отметили, что такую «цветущую» и разнообразную микробиоту выявили впервые. Некоторые патогенные бактерии и грибы вроде Brucella и Histoplasma capsulatum, сохранившиеся в рукописных текстах, ранее не регистрировали.

В качестве мер борьбы с потенциально опасными для человека загрязнениями исследователи призвали к микробиологическому мониторингу воздуха в хранилищах.

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