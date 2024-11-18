Диабет второго типа и амилоидные белки ускорили атрофию мозга 

Международная команда ученых из Университета Джонса Хопкинса (США) провела уникальное исследование, наблюдая за 185 людьми на протяжении 20 лет. В результате команда определила ряд факторов, ускоряющих отмирание клеток головного мозга.

Болезнь Альцгеймера и другие типы деменции характеризуются постепенным отмиранием клеток головного мозга (атрофией) и накоплением амилоидных бляшек которые приводят к нарушению памяти, речи, двигательных и когнитивных функций. Недавно ученые выяснили, что недуг развивается в два этапа, а еще наблюдали ускоренное образование бета-амилоидов ((Aβ) неправильно свернутых белков), связанных с болезнью Альцгеймера.

К факторам риска, способствующим развитию этого нейродегенеративного заболевания, традиционно относят пожилой возраст, сердечно-сосудистые заболевания, генетическую предрасположенность и черепно-мозговые травмы, однако причины ускоренного развития деменции до сих пор оставались неясными. Теперь результаты 20-летнего исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, раскрыли влияние определенных факторов на ускоренную атрофию головного мозга у людей без признаков когнитивных нарушений.

Отметим, что долгосрочные исследования, отслеживающие изменения в мозге на протяжении многих лет, проводятся редко. Большинство научных работ, основанных на данных магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга ограничены периодом менее десяти лет. По этой причине ученые не могли четко определить влияние таких факторов, как сосудистые изменения, на снижение когнитивных способностей по мере старения.

Чтобы разобраться в ситуации, авторы нового исследования обратились к базе данных Национального института здравоохранения (США) «Биомаркеры для пожилых людей, подверженных риску развития деменции» (BIOCARD), которую вели там с 1 января 1995 года по 31 декабря 2005 года, а продолжили в Университете Джонса Хопкинса (с 1 января 2015 года по 31 октября 2023 года). В самом начале наблюдения у всех 185 участников когнитивные показатели были в норме.

Средний возраст испытуемых составил 55,4 года, из них 116 женщин (63 процентов), находились под наблюдением в течение максимум 27 лет. Результаты МРТ томографии и исследований спинномозговой жидкости (ликвора) всех участников исследования были доступны в базе более 10 лет. Общее состояние здоровья испытуемых оценивали по истории болезни.

Результаты показали, что у людей с диагностированным сахарным диабетом второго типа и повышенным уровнем бета-амилоидов в спинномозговой жидкости, наблюдалось ускоренное уменьшение объема белого вещества в мозге и увеличение желудочков. Эти изменения оказались связаны с более ранним развитием легких когнитивных нарушений (промежуточный этап между нормальным старением и такими формами деменции, как болезнь Альцгеймера), а их совместное действие усиливало негативное воздействие на мозг.

«Наличие диабета второго типа и аномальный уровень бета-амилоидов в спинномозговой жидкости усиливают атрофию мозга», — заключили исследователи.

Команда отметила, что понимание факторов, ускоряющих переход к легким когнитивным нарушениям, может помочь в разработке стратегий ранней диагностики и профилактики этого нейродегенеративного недуга. Открытие также подчеркивает необходимость комплексного подхода к здоровью мозга, учитывающего как метаболические, так и биологические маркеры.

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