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Игорь Байдов
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Самки птиц повели себя как «джентльмены»

3.7

Орнитологи из Японии впервые зафиксировали у пернатых склонность к символическим жестам. Наблюдая за поведением японских синиц, ученые заметили, что те довольно часто начинают махать крыльями, когда оказываются рядом с гнездом вместе с партнером. Таким образом, предположили специалисты, самки проявляют вежливость, пропускают партнера вперед, как бы говоря ему «после вас». Японские синицы и, вероятно, другие виды птиц общаются между собой гораздо более сложным способом, чем считалось ранее.

Биология
# жесты
# животные
# птицы
# синица
# язык жестов
японская синица
Ученые обнаружили способность к символическим жестам у японских синиц / © Wiki

Люди и человекообразные обезьяны при невербальном общении в том числе используют жесты-символы вроде поднятого вверх пальца руки или прощального взмаха. Долгое время считалось, что символические жесты — прерогатива приматов.

Конечно, наблюдения за другими животными показали, что простейшими жестами, например, указывающими на конкретный объект, могут пользоваться собаки, кошки, волки, вороны, рыбы. Но это так называемые указательные жесты, а не символические. Последние требуют сложных когнитивных способностей, поэтому в животном мире, кроме людей и обезьян, подобное поведение не встречается, считали ученые.

Группа орнитологов под руководством Тошитаки Сузуки (Toshitaka Suzuki) из Токийского университета показала, что это не совсем так. Они обнаружили способность к символическим жестам у японских синиц (Parus minor). Результаты работы опубликованы в журнале Current Biology.

Каждую весну японские синицы образуют пары и гнездятся в дуплах деревьев с узким входом, через который они могут проникнуть только по одной. Чтобы детально изучить поведение этих птиц, Сузуки и его коллеги установили специальные скворечники, имитировавшие дупла. Ученые разместили в лесу недалеко от города Каруидзава сотни скворечников с отверстием шириной 7,5 сантиметра — достаточно, чтобы в него могла протиснуться только одна птица.

В течение сезона размножения японские синицы посещали скворечники 321 раз — эти визиты приходились на восемь гнездящихся пар. Причем птицы часто брали с собой пищу, чтобы накормить своих птенцов.

Сузуки и его команда заметили, что, возвращаясь к скворечнику, пары часто садятся на ветку у входа и начинают быстро махать крыльями, «обращаясь» к партнеру. Причем чаще это делали самки.

Наблюдая за поведением японских синиц, ученые заметили, что те довольно часто начинают махать крыльями, когда оказываются рядом с гнездом вместе с партнером

Примерно в 40 процентах случаев самка поворачивалась грудью к самцу и несколько секунд махала крыльями, после чего вначале кавалер проскальзывал в гнездо, а затем его «избранница».

Однако в 44 процентах случаев, когда никто их партнеров не взмахивал крыльями, в первую очередь в гнездо попадала самка. За время наблюдений ученые зафиксировали только несколько случаев использования этого жеста самцами, после чего в гнездо первой проникала самка. Когда же птицы садились на ветку возле скворечника поодиночке, крыльями они вообще не махали.

«Нам впервые удалось показать, что птицы могут использовать движения крыльев для передачи определенного значения. Полученные данные говорят о том, что японские синицы и, возможно, другие виды птиц общаются гораздо более сложным способом, чем считалось», — пояснил Сузуки.

По мнению авторов работы, такое поведение японских синиц вполне можно отнести к символическим жестам, поскольку птицы начинают жестикулировать только в присутствии партнера, прекращают после того, как тот проникнет в гнездо, и пропускают самца вперед без физического контакта, то есть без прикосновения к нему.

Согласно одной из гипотез, прямохождение позволило человеку освободить руки для большей мобильности, что, в свою очередь, привело к появлению жестов. Сузуки считает, что подобным образом, когда птицы сидят на ветке, их крылья как бы «освобождаются» и используются для общения через жесты. Результаты исследования помогут понять, как происходила эволюция сложной коммуникации у птиц, подытожили ученые.

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Биология
# жесты
# животные
# птицы
# синица
# язык жестов
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