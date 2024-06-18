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1 минута назад
Юлия Трепалина
3

Сидячий образ жизни в сочетании с питьем кофе оказался менее вредным, чем без кофе

4.1

Хотя полезным свойствам кофе посвящено много исследований, ученые продолжают делать открытия по этой теме. Недавняя работа китайских медиков показала, что регулярное употребление бодрящего напитка способно в некоторой мере снизить вероятность смерти при малоподвижном образе жизни.

Медицина
# здоровье
# кофе
# малоподвижность
# риск смерти
# сердечно-сосудистые болезни
# сидячий образ жизни
пара чашек кофе
© Michael Kai, Сorbis

Разобраться в том, как длительное ежедневное сидение и питье кофе совместно влияют на риск смерти от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), взялась команда из Университета Сучжоу (провинция Цзянсу, КНР). Для этого ученые проанализировали данные американской национальной программы National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Она проводится каждые два года и включает физиологические исследования и опросы, которые позволяют оценить состояние здоровья и питания жителей США.

В выборку вошли более 10 тысяч человек, которые участвовали в проекте NHANES с 2007 по 2018 год. Информацию о продолжительности ежедневного сидения люди предоставили в анкетах самостоятельно, а данные об употреблении кофе у них собрали во время ретроспективных интервью о питании за сутки. Сведения сопоставили со статистикой смертности по состоянию на 31 декабря 2019 года, а для расчета коэффициентов риска применили регрессию Кокса.

За период наблюдений, продолжительность которого доходила до 13 лет, у 10 639 участников зарегистрировали 945 смертей. Из этого числа 284 человека умерли от болезней сосудов и сердца. Анализ с учетом множественных переменных показал, что сидение более восьми часов в день сочеталось с повышенным риском смерти. Вероятность умереть от всех причин и ССЗ при таком сценарии была на 46% и 79% выше, чем в случае, когда время ежедневного сидения не превышало четырех часов.

У любителей кофе, выпивавших более двух чашек в день, риск смерти от всех причин и ССЗ оказался на 33% и 54% ниже, чем у тех, кто не употреблял этот напиток. По результатам совместного анализа всех факторов исследователи установили, что у непьющих кофе, которые просиживали шесть и более часов в сутки, вероятность смерти от всех причин была почти в 1,6 раза выше, чем у пьющих кофе и проводящих в сидячем положении менее шести часов.

Кроме того, по запросу издания The Washington Post один из исследователей отдельно подсчитал, что у малоподвижных людей, употреблявших кофе, риск смерти был на 24% ниже, чем у тех, кто просиживал более шести часов в день и не пил этот напиток.

По словам авторов работы, которую опубликовал научный журнал BMC Public Health, их результаты подтверждают вред сидячего образа жизни и пользу употребления кофе.

Подводя итог, китайские медики добавили, что кофе представляет собой сложное соединение, поэтому необходимо продолжать изучение этого «чудодейственного средства».

Ранее ученые установили, что любители кофе меньше рискуют пострадать от диабета второго типа. В другом исследовании ежедневное потребление кофе — как без сахара, так и подслащенного — коррелировало с пониженным риском смерти в течение семи лет.

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Медицина
# здоровье
# кофе
# малоподвижность
# риск смерти
# сердечно-сосудистые болезни
# сидячий образ жизни
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