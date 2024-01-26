Киви улучшили настроение всего за четыре дня

Польза киви — плодов тропических растений из рода актинидий — хорошо известна. Это источник витаминов С, B, К, антиоксидантов и пищевых волокон. Прошлые эксперименты показывали, что употребление киви улучшает настроение и заряжает энергией. Теперь по результатам рандомизированного плацебо-контролируемого испытания выяснилось, что положительный эффект может наступить уже через четыре дня.

Плоды киви — чемпионы по содержанию витамина C. Особенно им богат сорт Gold kiwi («золотое», или «желтое», киви), который удовлетворяет дневную потребность в аскорбиновой кислоте на 200%.

Ученые знают, что нехватка витамина С в организме коррелирует с угнетением настроения и когнитивными расстройствами. И наоборот, включение в рацион пищевых добавок или продуктов с аскорбиновой кислотой ассоциируется с улучшением настроения, жизненного тонуса, самочувствия и снижением депрессии. Однако вопрос, как быстро можно добиться такого действия у людей с дефицитом витамина С, изучен в меньшей степени. Восполнить пробел решили новозеландские исследователи.

Для этого профессор Тэмлин Коннер (Tamlin Conner) из Университета Отаго (Новая Зеландия) совместно с коллегами из своего вуза и Оклендского университета организовал эксперимент. В нем участвовали 155 испытуемых от 18 до 35 лет с пониженным уровнем витамина С в плазме крови (менее 40 микромоль на литр).

Добровольцев, из которых 63% составили женщины, разделили на три группы. На протяжении восьми недель участники одной ежедневно получали витамин С — 250 миллиграммов в виде жевательной таблетки, другой — плацебо, а третьей — два киви сорта SunGold kiwi.

Кроме того, с помощью смартфонов участники через день проходили опрос, в котором оценивали свои жизненный тонус, настроение, психологическое благополучие, сон и физическую активность. Также у испытуемых раз две в недели измеряли концентрацию витамина С в плазме.

Лабораторные анализы показали, что прием аскорбиновой кислоты и употребление киви позволили насытить организм витамином С за две недели. При этом испытуемые, в рацион которых включили киви, почувствовали положительное действие на жизненный тонус и настроение всего через четыре дня. Устойчивый ежедневный эффект наступил на 14-16-й день. К этому же времени повысилась оценка психологического благополучия.

В группе, принимавшей аскорбиновую кислоту в таблетках, настроение участников ощутимо улучшилось только с 12-го дня исследования.

С помощью метода iAUC (incremental Area Under Curve) исследователи обнаружили, что киви сильнее улучшили жизненный тонус и настроение испытуемых в сравнении с плацебо, чем прием таблеток с аскорбиновой кислотой. Правда, после поправок на ковариаты этот эффект не сохранился.

Добавим, что участники эксперимента получили денежное вознаграждение, а одним из его спонсоров была компания Zespri International Ltd. — крупнейший в мире поставщик киви.

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