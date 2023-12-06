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36 минут назад
Юлия Трепалина
46

Веганство угрожает беременным в богатых странах дефицитом витаминов

4.1

Нехватка витаминов у будущих матерей распространена не только в экономически слаборазвитых государствах. Новое исследование показало, что проблема актуальна и в странах с высоким уровнем доходов. Причем по мере усиления моды на веганство она может стать еще острее.

Медицина
# беременность
# веганство
# витамины
# здоровое питание
# развитые страны
беременная женщина
© University of Southampton

В работе, опубликованной в журнале PLOS Medicine, ученые из Саутгемптонского университета (Великобритании) совместно с новозеландскими и сингапурскими исследователями оценили уровень витаминов у женщин до наступления и во время беременности, а также понаблюдали за влиянием витаминных добавок. В эксперименте участвовали 1729 будущих матерей от 18 до 38 лет из трех упомянутых стран — Великобритании, Сингапура и Новой Зеландии.

Более чем у 90% испытуемых медики выявили низкий уровень таких важных для здоровья веществ, как витамины B12, B6 и D, фолиевая кислота и рибофлавин. Они присутствуют в мясе и молочных продуктах и необходимы для полноценного развития плода в утробе матери.

Месячный прием усиленной добавки позволил снизить уровни маркеров дефицита витаминов в плазме крови участниц по сравнению с женщинами из контрольной группы, которые принимали стандартную добавку.

«Наше исследование показало, что практически у каждой женщины, которая пыталась зачать ребенка, наблюдалась нехватка одного или нескольких витаминов. Этот показатель будет только ухудшаться в условиях, когда мир все больше сдвигается в строну растительного рациона питания», — заявил ведущий автор исследования, профессор эпидемиологии Кит Годфри (Keith Godfrey) из Саутгемптонского университета.

По словам ученого, стремление к нулевому углеродному следу и отказ из этих соображений от молока и мяса, скорее всего, приведут к дальнейшему истощению жизненно важных питательных веществ в организмах будущих матерей, что чревато долгосрочными последствиями для их детей.

Дополняя британского специалиста, другой соавтор — профессор детской эндокринологии Уэйн Катфилд (Wayne Cutfield) из Оклендского университета — подчеркнул, что состояние матери до зачатия и во время беременности напрямую влияет на здоровье ребенка, его физическое развитие и способность к обучению на протяжении всей жизни.

Экоактивисты настойчиво продвигают идею сокращения потребления животного белка как способ снизить индивидуальный вклад в ускорение глобального потепления. Такие призывы порой можно слышать и на государственном уровне. Например, в 2021 году на тот момент министр предпринимательства Великобритании Квази Квартенг говорил, что распространение веганства должно помочь стране достичь ее целей по снижению уровня выбросов.

Однако медики предупредили, что бездумный переход на такого рода рацион ведет к снижению потребления микроэлементов, необходимых для внутриутробного формирования ребенка. Если мода на веганство продолжится, проблема дефицита витаминов в экономически развитых странах будет расти. Повлиять на ситуацию можно, если женщины начнут принимать больше витаминных добавок и станут получать специальные рекомендации по питанию, заключили исследователи.

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Медицина
# беременность
# веганство
# витамины
# здоровое питание
# развитые страны
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