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Веганство угрожает беременным в богатых странах дефицитом витаминов
Нехватка витаминов у будущих матерей распространена не только в экономически слаборазвитых государствах. Новое исследование показало, что проблема актуальна и в странах с высоким уровнем доходов. Причем по мере усиления моды на веганство она может стать еще острее.
В работе, опубликованной в журнале PLOS Medicine, ученые из Саутгемптонского университета (Великобритании) совместно с новозеландскими и сингапурскими исследователями оценили уровень витаминов у женщин до наступления и во время беременности, а также понаблюдали за влиянием витаминных добавок. В эксперименте участвовали 1729 будущих матерей от 18 до 38 лет из трех упомянутых стран — Великобритании, Сингапура и Новой Зеландии.
Более чем у 90% испытуемых медики выявили низкий уровень таких важных для здоровья веществ, как витамины B12, B6 и D, фолиевая кислота и рибофлавин. Они присутствуют в мясе и молочных продуктах и необходимы для полноценного развития плода в утробе матери.
Месячный прием усиленной добавки позволил снизить уровни маркеров дефицита витаминов в плазме крови участниц по сравнению с женщинами из контрольной группы, которые принимали стандартную добавку.
«Наше исследование показало, что практически у каждой женщины, которая пыталась зачать ребенка, наблюдалась нехватка одного или нескольких витаминов. Этот показатель будет только ухудшаться в условиях, когда мир все больше сдвигается в строну растительного рациона питания», — заявил ведущий автор исследования, профессор эпидемиологии Кит Годфри (Keith Godfrey) из Саутгемптонского университета.
По словам ученого, стремление к нулевому углеродному следу и отказ из этих соображений от молока и мяса, скорее всего, приведут к дальнейшему истощению жизненно важных питательных веществ в организмах будущих матерей, что чревато долгосрочными последствиями для их детей.
Дополняя британского специалиста, другой соавтор — профессор детской эндокринологии Уэйн Катфилд (Wayne Cutfield) из Оклендского университета — подчеркнул, что состояние матери до зачатия и во время беременности напрямую влияет на здоровье ребенка, его физическое развитие и способность к обучению на протяжении всей жизни.
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Однако медики предупредили, что бездумный переход на такого рода рацион ведет к снижению потребления микроэлементов, необходимых для внутриутробного формирования ребенка. Если мода на веганство продолжится, проблема дефицита витаминов в экономически развитых странах будет расти. Повлиять на ситуацию можно, если женщины начнут принимать больше витаминных добавок и станут получать специальные рекомендации по питанию, заключили исследователи.
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