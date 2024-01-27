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Оползни из-за сжатие Луны назвали угрозой для будущих космических баз
Регионы южного полюса Луны, включая районы, которые NASA предложило для будущей высадки людей, испытывают регулярные сейсмические толчки, вызванные постепенным сжатием спутника. Размещение баз в пределах этих зон может стать катастрофическим для колонистов и поставить усилия человека по исследованию спутника под вопрос. Это выяснила группа ученых из США.
В конце 60-х — начале 70-х годов астронавты миссий «Аполлон» изучили Луны с помощью сейсмометров и узнали, что она сейсмически активна — экипаж регистрировал сейсмические колебания лунной поверхности. Выяснилось, что на спутнике Земли происходят лунотрясения, подобно земным землетрясениям. Только на Луне они гораздо слабее земных, но при этом продолжительнее. Могут длиться часами и даже на протяжении дня, на нашей же планете землетрясения обычно длятся от несколько секунд до нескольких минут.
Чуть позже ученые узнали, что лунотрясения могут возникать по нескольким причинам:
— Из-за резкого перепада температур лунной поверхности во время восхода и заката Солнца (термальные);
— Из-за падения метеоритов (метеоритные);
— Из-за воздействия приливных сил Солнца и Земли (приливные).
Еще одна причина — толчки, происходящие вблизи поверхности. Это так называемые тектонические лунотрясения, вызванные подвижками в неглубоких слоях лунной коры (от 100 до 160 километров). Во времена «Аполлонов» астронавты зарегистрировали 28 тектонических лунотрясений, одно из них мощное — магнитудой 5,5 баллов по шкале Рихтера. Этого достаточно, чтобы повредить здания, оборудование и другие сооружения, созданные человеком.
В 2010 году камера зонда NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) зафиксировала на поверхности нашего спутника 14 ранее не известных образований рельефа — так называемых лопастных уступов. Они возникли в результате тектонических разломов в лунной коре, отдельные участки которой надвигались на соседние. Тогда ученые предположили, что уступы появились менее миллиарда лет назад, вследствие медленного остывания и сжатия спутника Земли.
В последующих исследованиях, специалисты показали, что эти уступы встречаются повсеместно на Луне, включая южную полярную область, в том числе планируемое место посадки астронавтов миссии «Артемида 3» (Artemis III), и даже районы вокруг него.
В новой работе группа ученых из Мэрилендского университета (США) провела серию моделирований, чтобы выявить регионы на Луне, представляющие наибольшую опасность для будущих колонистов, и спрогнозировать угрозы, с которыми люди могут столкнуться на месте. Результаты работы опубликованы в журнале Planetary Science.
Ученые выяснили — сжатие Луны продолжается до сих пор, что приводит к заметному изменению формы лунного рельефа. Например, исследователи определили, что группа лопастных уступов, расположенная в некоторых регионах южного полюса Луны, в том числе и там, где планируется высадить астронавтов, — это результат одного из самых мощных лунотрясений, зарегистрированных сейсмометрами «Аполлонов» более 50 лет назад.
«Наше моделирование показало что толчки, происходящие вблизи поверхности, способны вызвать сильное лунотрясение в южной полярной области, возможно, в результате сдвигов существующих тектонических разломов, или образования новых», — пояснил ведущий автор исследования Томас Уотерс (Thomas Watters).
Команда Уотерса узнала, что подповерхностные толчки окажут наибольшее воздействие на крутые склоны, вызывая оползни реголита и падение валунов, особенно со стен ударных кратеров. Все это может сильно навредить будущим лунным поселенцем и сделать исследования Луны человеком затруднительным.
Авторы отметили, что при планировании строительства лунных баз, инженерам необходимо учитывать распределение молодых тектонических разломом и их потенциальную опасность. Чтобы обладать такими знаниями, необходимо составить подробную карту геологии Луны и ее сейсмической активности, чем группа Уотерс сейчас и занимается.
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