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Ученые-урбанисты предложили ООН установить контроль над расширением городов
Группа профессоров из Бристольского, Йельского и Оксфордского университетов предложила создать структуру при ООН, которая будет контролировать развитие городской среды. Изменения климата, проблемы биоразнообразия, гидросферы и другие экосистемные изменения активно обсуждают экологи. Однако роль городов в этих трансформациях не исследовали так подробно. Исправить это, как считают эксперты, можно с помощью отдельного консультативного органа с многопрофильным составом участников.
Стремительный рост и развитие городов изменяют облик нашей планеты. Глобально они влияют на все стороны жизни на Земле: гидросферу, биосферу, литосферу и атмосферу. Например, на городские районы приходится от 65 до 75% всех выбросов парниковых газов. Автомагистрали и дороги дробят ареалы обитания животных, нарушая их естественную среду, а строительство новых городов требует гигантского количества сырья вроде древесины, песка и металлов. Эти и множество других факторов могут сильно изменить экосистемный баланс, что вызовет непредсказуемые последствия.
Группа ведущих ученых из Бристольского, Йельского и Оксфордского университетов выдвинули предложение о создании консультативной системы для контроля роста городов. Их работа опубликована в журнале Science.
Больше половины населения планеты проживает в городах, а к 2050 году эта доля увеличится до двух третей. Но авторы новой статьи подчеркнули, что, несмотря на глобальность влияния городской среды, серьезных исследований в литературе по урбанистике мало. По крайней мере, их гораздо меньше, чем научных работ о климатических изменениях. В то же время расширение городских территорий, утилизация отходов и промышленные выбросы — большая проблема для биоразнообразия и целостности экосистем.
«Мировым лидерам пора задуматься и осознать, что борьба с изменением климата невозможна, если мы не переосмыслим то, как проектируем, строим, финансируем и управляем городами мира», — отметил руководитель программы PEAK Urban в Оксфордском университете и соавтор исследования Майкл Кит.
Новая консультативная система может быть похожа на Межправительственную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК, IPCC), но вряд ли будет столь же мощной и богатой. Главной целью такой структуры авторы статьи обозначили превращение существующей науки о городах из коллекции технических знаний в практическое руководство для разработки международной политики. Предполагается, что этот орган будет работать вместе с Генассамблеей ООН. В составе системы должны быть как ученые-урбанисты, так и эксперты из других областей, например биологи и экологи.
«Это не обязательно должно быть крупное и дорогостоящее мероприятие такого масштаба, как МГЭИК, возможны и другие модели. Что остается очевидным и все более ясным, так это то, что изменения должны произойти сейчас, чтобы мы не проспали очередную планетарную катастрофу», — объяснила профессор Школы географических наук Бристольского университета Сьюзан Парнелл.
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