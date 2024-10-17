Naked Science трижды вошел в шорт-лист премии «За верность науке» 2024 года

В 2024 году организаторы ежегодной премии получили в полтора раза больше заявок на участие, чем в 2023-м. Лучших кандидатов отбирали научные журналисты, ученые, представители государственных органов, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, пресс-служб вузов и научно-исследовательских институтов. Награды победителям вручат в этом октябре.

Всероссийскую премию «За верность науке» ежегодно присуждают за популяризацию науки и поддержку ее престижа. Организатор — Минобрнауки, при поддержке Российской академии наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ. Премия существует с 2015 года и на сегодня является крупнейшей в российском научпопе. На этой неделе опубликовали ее шорт-лист за 2024 год.

Naked Science попал в него трижды. В номинации «Автор цифрового контента» отмечен наш издатель Руслан Зораб. В номинации «Специальный приз имени Христофора Леденцова» издание вошло сразу в двух подноминациях: «Специальный приз за популяризацию атомной отрасли» (за материал «На границе возможного: технологии, определяющие будущее») и «Специальный приз за популяризацию газовой отрасли» (за материал («Космос под ногами»).

Христофор Леденцов — русский купец первой гильдии, после смерти в 1907 году завещавший личный капитал Леденцовскому обществу, которое поощряло ученых и тех, кто воплощал их открытия на практике. Хотя средств от завещателя фонд получил больше, чем Нобелевская премия — от Нобеля, его премии были менее известны, поскольку сразу после победы советской власти фонд национализировали, а затем тут же ликвидировали. Соответственно, выдачу из него премий ученым прекратили. Возродили его только в 2002 году.

«Премия „За верность науке“ поощряет журналистов, блогеров, популяризаторов, которые в том числе помогают повысить престиж профессии ученого и привлечь в сферу новые кадры для технологического лидерства нашей страны. В этом году на премию подано более 1,8 тысячи заявок из 80 регионов России — почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом», — отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Лауреаты получат не только денежные премии, но и специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов, экскурсию на одном из высокотехнологичных объектов ПАО «Газпром», а также экскурсию на авиастроительное предприятие с возможностью попробовать себя на пилотно-тренажерном комплексе MC-21.

В 2021 и 2023 годах Naked Science также входил в шорт-листы премии «За верность науке». При этом в 2023 году в номинации «Наука – миру» издание получило первое место за свой проект Атомный квиз на 11 языках (Global Atomic Quiz).

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