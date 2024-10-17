Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Naked Science трижды вошел в шорт-лист премии «За верность науке» 2024 года
В 2024 году организаторы ежегодной премии получили в полтора раза больше заявок на участие, чем в 2023-м. Лучших кандидатов отбирали научные журналисты, ученые, представители государственных органов, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, пресс-служб вузов и научно-исследовательских институтов. Награды победителям вручат в этом октябре.
Всероссийскую премию «За верность науке» ежегодно присуждают за популяризацию науки и поддержку ее престижа. Организатор — Минобрнауки, при поддержке Российской академии наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ. Премия существует с 2015 года и на сегодня является крупнейшей в российском научпопе. На этой неделе опубликовали ее шорт-лист за 2024 год.
Naked Science попал в него трижды. В номинации «Автор цифрового контента» отмечен наш издатель Руслан Зораб. В номинации «Специальный приз имени Христофора Леденцова» издание вошло сразу в двух подноминациях: «Специальный приз за популяризацию атомной отрасли» (за материал «На границе возможного: технологии, определяющие будущее») и «Специальный приз за популяризацию газовой отрасли» (за материал («Космос под ногами»).
Христофор Леденцов — русский купец первой гильдии, после смерти в 1907 году завещавший личный капитал Леденцовскому обществу, которое поощряло ученых и тех, кто воплощал их открытия на практике. Хотя средств от завещателя фонд получил больше, чем Нобелевская премия — от Нобеля, его премии были менее известны, поскольку сразу после победы советской власти фонд национализировали, а затем тут же ликвидировали. Соответственно, выдачу из него премий ученым прекратили. Возродили его только в 2002 году.
«Премия „За верность науке“ поощряет журналистов, блогеров, популяризаторов, которые в том числе помогают повысить престиж профессии ученого и привлечь в сферу новые кадры для технологического лидерства нашей страны. В этом году на премию подано более 1,8 тысячи заявок из 80 регионов России — почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом», — отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Лауреаты получат не только денежные премии, но и специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов, экскурсию на одном из высокотехнологичных объектов ПАО «Газпром», а также экскурсию на авиастроительное предприятие с возможностью попробовать себя на пилотно-тренажерном комплексе MC-21.
В 2021 и 2023 годах Naked Science также входил в шорт-листы премии «За верность науке». При этом в 2023 году в номинации «Наука – миру» издание получило первое место за свой проект Атомный квиз на 11 языках (Global Atomic Quiz).
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В России стремительно, опережая все прогнозируемые темпы, развивается сфера пассажирских авиаперевозок. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Сегодня у российских специалистов есть целый ряд проектов, направленных на развитие отрасли. В частности, большое внимание уделяется развитию сверхзвукового авиатранспорта. Но когда его введут в эксплуатацию и насколько это безопасно? Ответы на животрепещущие вопросы дал доцент кафедры «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ Михаил Тяглик.
На полученных изображениях — примерно 100 миллионов объектов, и это лишь сотая доля предстоящей работы. По этим снимкам ученые в итоге составят самую большую трехмерную карту Вселенной и даже попытаются понять природу темной энергии.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Микробы — реальные и виртуальные. Разговор за жизнь с микробиологом Елизаветой Бонч-Осмоловской
«Вся эта пустыня — искусственное образование, которое возникло только из-за человека». Разговор за жизнь с палеоэкологом Аркадием Савинецким
Вопросы читателей (ч. 10)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии