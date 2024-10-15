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15 минут назад
Алиса Гаджиева
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На месте съемок «Индианы Джонса» нашли чашу, похожую на святой Грааль

4.7

В древней Петре, под храмом Эль-Хазне, археологи обнаружили потайную гробницу с останками по крайней мере 12 человек. Еще там находился артефакт, напоминающий Грааль из фильма Стивена Спилберга.

История
# археология
# гробница
# Индиана Джонс
# Набатейское царство
# реликвии
# Святой Грааль
# христианство
Раскопки в Петре
Американские археологи на раскопках в Петре / © Josh Gates, Discovery’s Expedition Unknown

Эль-Хазне — одно из самых известных и в то же время загадочных сооружений Иордании. Легенды гласят, что храм создали с помощью магии во времена Моисея. Но ученые считают, что все было гораздо позже и без колдовства: его построил Арета IV Филопатрис, царь Набатеи (части территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии) с девятого года до нашей эры по 40 год нашей эры.

Набатейский царь возводил Эль-Хазне как собственную будущую усыпальницу. Его преемники, видимо, решили, что здание великовато для одного царя: там устроили еще несколько гробниц — вероятно, для знатных людей. Здание вырезано из песчаниковой скалы. Его фасад имеет 40 метров высоты и 25 метров ширины.

Эль-Хазне
Набатейский храм Эль-Хазне / © Khalil MAZRAAWI, AFP

На протяжении двух тысячелетий храм непрерывно грабили все желающие — от бедуинов до английских солдат. В промежутках между грабежами Эль-Хазне выполнял функцию сакрального места для представителей разных религий — от зороастрийцев до мусульман.

В начале XIX века Петра стала туристическим местом и в Эль-Хазне потекли любопытствующие иностранцы. Некоторые из них тоже старались прихватить себе на память кусочек истории, к тому же их свечи оставляли на стенах белые пятна стеариновой кислоты. А в 1988 году фасад храма снял для фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» режиссер Стивен Спилберг. В фильме это внешний вид храма святого Грааля (внутренние помещения снимали в павильонах).

Уже в начале нашего тысячелетия иорданские ученые нашли под храмом несколько гробниц. Но из-за недостатка финансирования археологические работы прекратили. В августе 2024 года американские археологи под руководством Пирса Пола Крисмана (Pearce Paul Creasman) из Американского центра исследований (ACOR) провели раскопки нескольких гробниц.

археологические раскопки
Раскопки начали, опираясь на данные георадара, который нашел под храмом неизвестные пустоты / © Josh Gates, Discovery’s Expedition Unknown

Сначала они обследовали усыпальницы, обнаруженные в 2003 году. Сейчас эти гробницы пусты (ограблены) и расположены на четыре-шесть метров ниже уровня земли. Но в момент сооружения они возвышались над поверхностью — то есть не были тайными захоронениями.

Георадар показал наличие дополнительных камер в правой части Эль-Хазне. Археологи обратились к правительству Иордании за разрешением на дальнейшие исследования, в процессе которых они раскопали ранее неизвестную гробницу, наполненную человеческими останками и артефактами из бронзы, железа и керамики.

По предварительной оценке, в гробнице похоронили 12 человек с небольшими временными разрывами между погребениями. Судя по богатому погребальному инвентарю, эти люди относились к верхушке набатейского общества. Крисман считает, что останкам примерно две тысячи лет. Если он прав, то это современники Ареты IV — строителя храма, правившего Набатеей в момент ее наивысшего расцвета.

Самым загадочным артефактом археологи сочли небольшой керамический кубок. Дело в том, что он очень похож на святой Грааль, каким его показал Спилберг в своем фильме. Это простая, слегка обожженная глиняная чаша, без дополнительных украшений.

Святой Грааль
Чаша удивительно похожа на Грааль из фильма Стивена Спилберга / © Josh Gates, Discovery’s Expedition Unknown

Святой Грааль, согласно популярному мифу, — чаша, из которой Христос пил на Тайной вечере и в которую иудейский старейшина Иосиф Арифамейский собрал кровь из ран распятого Спасителя. По легенде, испившие из Грааля получали какие-либо немыслимые блага: вечную жизнь, вечную молодость, всезнание, а то и все перечисленное разом.

Первый всплеск интереса к материальным свидетельствам земной жизни Христа историки обычно относят к IX веку. В XIII веке Людовик Святой привез во Францию из Константинополя ряд орудий Страстей. Для их хранения на острове Сите построили Святую Капеллу. Подлинность реликвий почему-то не вызывала сомнения у современников.

Позже представители папства обратили внимание, что среди реликвий, хранящихся в Европе, нет чаши с Тайной вечери. И почти моментально она появилась — но не в реальной жизни, а в легендах и рыцарских романах. Святой Грааль присутствует как магический артефакт в некоторых романах артуровского цикла.

Иногда вместо чащи под тем же именем появляется камень, грудь Магдалины или еще более странные версии. Альбигойцы утверждали, что нашли чашу и хранят ее в Монсегюре, под руинами которого она и осталась. В ряде легенд и романов хранителями реликвии назначены тамплиеры.

Мы далеки от мысли о магических возможностях кубка из Эль-Хазне, но, согласитесь, совпадение с фантазией кинематографистов просто невероятное.

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История
# археология
# гробница
# Индиана Джонс
# Набатейское царство
# реликвии
# Святой Грааль
# христианство
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