Археологи выяснили, как возводили мегалиты Менга

Дольмен Менга (Dolmen de Menga) находится в Андалусии (Испания), недалеко от города Антекера, и представляет собой самое крупное в Европе мегалитическое сооружение. Это длинный погребальный курган, так называемый тумулус. Датирован дольмен первой половиной IV тысячелетия до нашей эры.

Его длина составляет 27,5 метра, ширина — шесть метров, высота — 3,5 метра. Он состоит из 32 мегалитов, масса самого крупного — примерно 180 тонн. Для сравнения: самые тяжелые элементы Стоунхенджа весят около 25 тонн.

Внутреннее устройство тумулуса / © wikipedia.org

Эту мегалитическую гробницу открыли еще в XIX веке, и, по воспоминаниям работавших там археологов, из погребальных камер извлекли множество человеческих скелетных останков. До наших дней они не дошли, поэтому ученые могут лишь предполагать, что в огромном кургане хоронили правителей региона.

Единственное, что доступно для исследования нашим современникам, — камни дольмена. И это не так уж мало. Ведь геологические характеристики камней показывают, из какого карьера их добывали, как далеко от места строительства этот карьер находится. Из этого следует, насколько сложной была задача по добыче и транспортировке камней, что в итоге дает информацию о культурных и технических возможностях доисторических обществ.

В журнале Scientific Reports вышла работа с результатами исследования камней дольмена Менга группой археологов, историков и геологов. Чтобы узнать больше о составе камней, исследователи использовали методы петрографического и стратиграфического анализа.

Авторы выяснили, что в основном камни дольмена — это калькарениты, иными словами — известняки. Такие камни, с одной стороны, хорошо поддаются обработке, но с другой — они очень хрупкие, поэтому их тяжело транспортировать. Видимо, первая характеристика для людей, живших на юге Испании почти шесть тысяч лет назад, была важнее.

Ученые обследовали местность вокруг дольмена Менга в радиусе трех километров. Исследователи взяли образцы известняковых пород там, где они были доступны, и сравнили их с материалом мегалита. В итоге ученые пришли к выводу, что камни для дольмена были взяты в расположенном выше по горному склону карьере Серро-де-ла-Крус.

Если их выводы верны, то камни перемещали по местности с уклоном в 22 градуса (очень большой) на расстояние в один километр. По мнению исследователей, сделать это без значительных инженерных сооружений невозможно.

Авторы работы считают, что по этому склону перемещали камни для строительства дольмена / © José Antonio Lozano Rodríguez et al.

Устройство гробницы довольно сложное: она состоит из собственно погребальных камер и большого открытого коридора. Мегалит построен так, что в день летнего равноденствия наблюдатель, находящийся на террасе дольмена, видит, как солнце восходит из-за самой высокой горы в окрестностях. Предыдущие исследования отдельно отмечали этот факт как доказательство астрономических наблюдений в неолитических сообществах.

По мнению авторов новой работы, процесс строительства дольмена говорит о развитии общества гораздо больше, чем красивый вид с террасы. Добыча и транспортировка массивных камней из Серро-де-ла-Крус к месту возведения гробницы потребовали интенсивного планирования, точной логистики и огромных трудозатрат.

Ученые считают, что древние строители использовали большое количество деревянных конструкций, которые не были типичными: их продумывали и строили под конкретные работы в этом месте. Они полагают, что под разные камни возводили разные пандусы. Без них транспортировка камней до 180 тонн под значительным углом была бы не только опасной для строителей, но и неизбежно вела к разрушению перемещаемых фрагментов породы.

Учитывая конструкцию пандусов, а также размер, количество (более 30) и хрупкость камней, строительство дольмена Менги, отметили авторы работы, представляет собой уникальное достижение, отражающее состояние мегалитической инженерии в доисторической Иберии и, возможно, в Европе.

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