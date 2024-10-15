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2 часа назад
Полина Меньшова
194

Психологи изучили, как на отношения влияет внимание других людей к одному из партнеров

5.3

Существует мнение, что если любимый человек начал воспринимать отношения как должное, то исправить ситуацию поможет ревность: партнер увидит, что может потерять возлюбленного или возлюбленную, и постарается этого не допустить. Однако ученые из США и Израиля обнаружили совсем другую закономерность.

Психология
# измена
# отношения
# психология отношений
# ревность
Кадр из сериала «Эйфория»
Кадр из сериала «Эйфория» / © HBO

Психологии отношений посвящены многие современные исследования. В одной из недавних работ определили, в какой момент романтические партнеры решают расстаться, в другой — обнаружили, что мужчины в парах чаще женщин сталкиваются с манипуляцией, в третьей — выявили тип поведения, который снижает удовлетворенность сексом.

Специалисты из Университета имени Райхмана в Израиле и Рочестерского университета в США проверили популярное мнение о том, что ревность из-за интереса других людей к романтическому партнеру заставляет человека усиленно поддерживать отношения. Результаты их исследования опубликовал The Journal of Sex Research.

Авторы научной статьи провели три эксперимента, в которых участвовали 244 жителя Израиля от 20 до 53 лет — 126 женщин и 118 мужчин. Сначала их просили представить ситуацию, в которой незнакомый человек проявляет интерес к их партнеру, не получая взаимности, или нейтрально общается с ним. Например, одна участница описала эту сцену так: «Мы были в баре, и вдруг сногсшибательная девушка начала пялиться на моего парня. Я была сбита с толку и спросила его, кто она. Он сказал: “Понятия не имею”. Но это как-то странно, понимаете? Такие вещи просто так не случаются. Кто она такая и что их связывает?»

Далее исследователи предложили каждому из участников надеть очки виртуальной реальности, «перенестись» в полный людей бар и наблюдать, как романтический партнер общается с виртуальным незнакомцем, который либо флиртует, либо ведет себя нейтрально. В третьем эксперименте люди должны были описать реальный эпизод из жизни, когда кто-то незнакомый невзаимно был заинтересован в их возлюбленном или общался с ним без романтического подтекста.

«Мы были в Тель-Авиве, и вдруг к нам подошел парень и попросил номер телефона моей девушки. Я был раздражен: кем он себя возомнил?! Моя девушка быстро отшила его, но я уже начал думать о другом. Что если бы он ей понравился? Могу ли я потерять ее? Может, она была бы счастливее?» — рассказал один из участников исследования.

Ученые также попросили людей оценить, хотелось ли им в реальных или вымышленных ситуациях прикладывать дополнительные усилия для поддержания отношений и насколько сильным было сексуальное влечение к партнеру. Оказалось, что фокус внимания у большинства участников исследования смещался с сохранения отношений на противостояние потенциальному сопернику. Такие изменения приводят к тому, что связь между партнерами ослабевает, а не становится крепче.

По словам исследователей, когда отношения достаточно крепкие, человек иначе реагирует на интерес других к его возлюбленному. Если при выборе потенциального партнера чужое внимание, скорее, усилит заинтересованность, то для сформировавшейся пары будет восприниматься как угроза. В результате могут возникнуть различные защитные реакции: чтобы вероятное расставание не стало слишком болезненным, человек может перестать активно поддерживать отношения, отдалиться. Даже противостояние потенциальным соперникам будет продиктовано не столько желанием сохранить пару, сколько местью.

Таким образом, подчеркнули авторы статьи, если человек хочет почувствовать себя более желанным, не стоит пытаться привлечь чужое внимание, чтобы заставить партнера ревновать. Вопреки распространенному убеждению, эта тактика с большей вероятностью ослабит связь с любимым человеком, а не поможет ее укрепить.

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Психология
# измена
# отношения
# психология отношений
# ревность
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