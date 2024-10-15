Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи изучили, как на отношения влияет внимание других людей к одному из партнеров
Существует мнение, что если любимый человек начал воспринимать отношения как должное, то исправить ситуацию поможет ревность: партнер увидит, что может потерять возлюбленного или возлюбленную, и постарается этого не допустить. Однако ученые из США и Израиля обнаружили совсем другую закономерность.
Психологии отношений посвящены многие современные исследования. В одной из недавних работ определили, в какой момент романтические партнеры решают расстаться, в другой — обнаружили, что мужчины в парах чаще женщин сталкиваются с манипуляцией, в третьей — выявили тип поведения, который снижает удовлетворенность сексом.
Специалисты из Университета имени Райхмана в Израиле и Рочестерского университета в США проверили популярное мнение о том, что ревность из-за интереса других людей к романтическому партнеру заставляет человека усиленно поддерживать отношения. Результаты их исследования опубликовал The Journal of Sex Research.
Авторы научной статьи провели три эксперимента, в которых участвовали 244 жителя Израиля от 20 до 53 лет — 126 женщин и 118 мужчин. Сначала их просили представить ситуацию, в которой незнакомый человек проявляет интерес к их партнеру, не получая взаимности, или нейтрально общается с ним. Например, одна участница описала эту сцену так: «Мы были в баре, и вдруг сногсшибательная девушка начала пялиться на моего парня. Я была сбита с толку и спросила его, кто она. Он сказал: “Понятия не имею”. Но это как-то странно, понимаете? Такие вещи просто так не случаются. Кто она такая и что их связывает?»
Далее исследователи предложили каждому из участников надеть очки виртуальной реальности, «перенестись» в полный людей бар и наблюдать, как романтический партнер общается с виртуальным незнакомцем, который либо флиртует, либо ведет себя нейтрально. В третьем эксперименте люди должны были описать реальный эпизод из жизни, когда кто-то незнакомый невзаимно был заинтересован в их возлюбленном или общался с ним без романтического подтекста.
«Мы были в Тель-Авиве, и вдруг к нам подошел парень и попросил номер телефона моей девушки. Я был раздражен: кем он себя возомнил?! Моя девушка быстро отшила его, но я уже начал думать о другом. Что если бы он ей понравился? Могу ли я потерять ее? Может, она была бы счастливее?» — рассказал один из участников исследования.
Ученые также попросили людей оценить, хотелось ли им в реальных или вымышленных ситуациях прикладывать дополнительные усилия для поддержания отношений и насколько сильным было сексуальное влечение к партнеру. Оказалось, что фокус внимания у большинства участников исследования смещался с сохранения отношений на противостояние потенциальному сопернику. Такие изменения приводят к тому, что связь между партнерами ослабевает, а не становится крепче.
По словам исследователей, когда отношения достаточно крепкие, человек иначе реагирует на интерес других к его возлюбленному. Если при выборе потенциального партнера чужое внимание, скорее, усилит заинтересованность, то для сформировавшейся пары будет восприниматься как угроза. В результате могут возникнуть различные защитные реакции: чтобы вероятное расставание не стало слишком болезненным, человек может перестать активно поддерживать отношения, отдалиться. Даже противостояние потенциальным соперникам будет продиктовано не столько желанием сохранить пару, сколько местью.
Таким образом, подчеркнули авторы статьи, если человек хочет почувствовать себя более желанным, не стоит пытаться привлечь чужое внимание, чтобы заставить партнера ревновать. Вопреки распространенному убеждению, эта тактика с большей вероятностью ослабит связь с любимым человеком, а не поможет ее укрепить.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Не любые продукты, которые призваны заменить вредные компоненты питания, однозначно идут на пользу организму. Авторы исследований о сахарозаменителях и биологически активных добавках к пище приходили к разным выводам. Ученые из Японии в новой работе изучили, как на здоровье человека влияют продукты, обогащенные различными питательными веществами.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Чем вреден фастфуд
Недолгий первый век Великих географических открытий: Виноградная страна викингам не понравилась
Технарь вместо мемолога, или Какое наследство досталось новому главе «Роскосмоса»
Черные дыры, Наполеон Бонапарт и русские поселения в Америке – что может быть общего?
Когда не станет нефти
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии