Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
У Сатурна впервые нашли троянский астероид
Тысячи таких небольших небесных тел сопровождают Юпитер, а вот на орбите Сатурна подобной процессии не наблюдают: крупнейшая планета Солнечной системы, похоже, перетягивает их к себе. Впрочем, как теперь выясняется, не всех.
Троянские астероиды — это на самом деле целых два отдельных «лагеря», которые назвали в честь героев Троянской войны «греками» и «троянцами». Если рассмотреть систему «звезда — планета», то они будут вращаться вокруг звезды, но находиться все время примерно на орбите планеты, на определенном расстоянии: впереди от нее («греки») и позади («троянцы»).
Так происходит потому, что в этих местах гравитация звезды и планеты друг друга уравновешивает, и там астероид может удерживаться относительно долго. Эти места известны как точки Лагранжа. В любой системе их всего пять. «Греки» и «троянцы» располагаются в четвертой (L4) и пятой (L5) соответственно.
У Юпитера как крупнейшей планеты в системе они составляют самые многочисленные «армии»: в общей сложности — более 13 тысяч. Между тем Сатурн ими явно обделен: до сих пор у него не наблюдали ни одного подтвержденного троянца или грека. Астрономы пришли к выводу, что этого не допускает гравитация Юпитера.
В 2019 году в окрестностях Сатурна нашли астероид 2019 UO14. По оценкам, его диаметр может быть примерно от шести до 13 километров. Тогда исследователи не могли сразу определить, обретается ли он в одной из точек Лагранжа. Но недавно команда ученых из Канады, США, Австралии и Макау сообщила, что астероид действительно расположен в точке L4. То есть это «грек», всегда впереди Сатурна. Подготовленная о нем научная работа выложена на сервере препринтов arxiv.
Исследователи предположили, что изначально это был астероид-кентавр: один из десятков тысяч астероидов, разбросанных между орбитами Юпитера и Нептуна на нестабильных орбитах из-за притяжения газовых гигантов. По мнению астрономов, Сатурн захватил 2019 UO14 в одну из своих точек Лагранжа всего пару тысяч лет назад, а еще через тысячу лет его «отпустит». Стоит отметить, что статус «троянца» и «грека» вообще по большей части недолговечен по космическим меркам.
Любопытно, что ученые заподозрили в этом необычном небесном теле большое количество летучих веществ, а значит, астероид может проявлять кометную активность. Если это подтвердится, 2019 UO14 станет первым активным «троянцем» (а точнее — «греком») в Солнечной системе.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Не любые продукты, которые призваны заменить вредные компоненты питания, однозначно идут на пользу организму. Авторы исследований о сахарозаменителях и биологически активных добавках к пище приходили к разным выводам. Ученые из Японии в новой работе изучили, как на здоровье человека влияют продукты, обогащенные различными питательными веществами.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Сад должен быть красивым». Разговор за жизнь с директором ботанического сада Павлом Крестовым
Аллегория бессмертия
Живем ли мы в голограмме
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии