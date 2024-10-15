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20 минут назад
Елизавета Александрова
31

У Сатурна впервые нашли троянский астероид

4.3

Тысячи таких небольших небесных тел сопровождают Юпитер, а вот на орбите Сатурна подобной процессии не наблюдают: крупнейшая планета Солнечной системы, похоже, перетягивает их к себе. Впрочем, как теперь выясняется, не всех.

Астрономия
# астероиды
# космос
# Сатурн
# троянские астероиды
Троянские астероиды Юпитера
Троянские астероиды Юпитера / © Nature

Троянские астероиды — это на самом деле целых два отдельных «лагеря», которые назвали в честь героев Троянской войны «греками» и «троянцами». Если рассмотреть систему «звезда — планета», то они будут вращаться вокруг звезды, но находиться все время примерно на орбите планеты, на определенном расстоянии: впереди от нее («греки») и позади («троянцы»).

Так происходит потому, что в этих местах гравитация звезды и планеты друг друга уравновешивает, и там астероид может удерживаться относительно долго. Эти места известны как точки Лагранжа. В любой системе их всего пять. «Греки» и «троянцы» располагаются в четвертой (L4) и пятой (L5) соответственно.

У Юпитера как крупнейшей планеты в системе они составляют самые многочисленные «армии»: в общей сложности — более 13 тысяч. Между тем Сатурн ими явно обделен: до сих пор у него не наблюдали ни одного подтвержденного троянца или грека. Астрономы пришли к выводу, что этого не допускает гравитация Юпитера.

В 2019 году в окрестностях Сатурна нашли астероид 2019 UO14. По оценкам, его диаметр может быть примерно от шести до 13 километров. Тогда исследователи не могли сразу определить, обретается ли он в одной из точек Лагранжа. Но недавно команда ученых из Канады, США, Австралии и Макау сообщила, что астероид действительно расположен в точке L4. То есть это «грек», всегда впереди Сатурна. Подготовленная о нем научная работа выложена на сервере препринтов arxiv.

Серия снимков астероида 2019 UO14 / © arxiv

Исследователи предположили, что изначально это был астероид-кентавр: один из десятков тысяч астероидов, разбросанных между орбитами Юпитера и Нептуна на нестабильных орбитах из-за притяжения газовых гигантов. По мнению астрономов, Сатурн захватил 2019 UO14 в одну из своих точек Лагранжа всего пару тысяч лет назад, а еще через тысячу лет его «отпустит». Стоит отметить, что статус «троянца» и «грека» вообще по большей части недолговечен по космическим меркам.

Любопытно, что ученые заподозрили в этом необычном небесном теле большое количество летучих веществ, а значит, астероид может проявлять кометную активность. Если это подтвердится, 2019 UO14 станет первым активным «троянцем» (а точнее — «греком») в Солнечной системе.

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Астрономия
# астероиды
# космос
# Сатурн
# троянские астероиды
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