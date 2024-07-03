Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые рассказали, как отучить кошку драть мебель
Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.
В свежем исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Veterinary Science, авторы использовали данные своей предыдущей работы, в которой рассматривалось отучение кошек от нежелательного царапанья с помощью синтетических феромонов. Теперь специалисты сосредоточили внимание на факторах среды, социального окружения и индивидуальных особенностях животных, которые могут усугублять проблему.
В основу новой работы легла информация о 1211 кошках и котах, собранная с помощью онлайн-опроса хозяев. Анкета состояла из трех разделов: первый касался сведений о владельцах, второй — распорядка дня, социальных взаимодействий, окружения, поведения и темперамента кошек. В третьем участники сообщали о частоте и интенсивности случаев нежелательного царапанья.
Ученые установили, что некоторые внешние факторы, определенные виды игр и повышенная ночная активность способствовали проблемному поведению животных. Однако главную причину исследователи увидели в стрессе. Нервозность, ощущение угрозы или неуверенности побуждают кошек активнее точить когти и метить территорию, пояснила в комментарии изданию Ars Technica Ясемин Салгирли Демирбас (Yasemin Salgirli Demirbas), одна из авторов работы и ветеринар из Университета Анкары (Турция).
Исследование показало, что основным источником такого стресса могут быть дети. Присутствующие в доме малыши часто двигаются порывисто и непредсказуемо, производят громкие звуки, что способно напугать и нервировать животных. Также дети часто не знают, как правильно общаться с кошками. Грубое обращение может вызывать у них стресс и ощущение угрозы. Плюс во время игр дети могут вторгаться в укромные места, где кошки чувствуют себя в безопасности.
Стрессогенность контактов с детьми для каждой кошки индивидуальна и во многом зависит от ее характера и прошлого опыта. Хорошо социализированные животные обычно лучше переносят присутствие ребенка, отметили исследователи. Специалисты также предупредили, что связь между кошачьей привычкой драть мебель и наличием в доме детей еще недостаточно изучена и требует дополнительных исследований.
Негативно влиять на поведение усатых питомцев способны нехватка игр или, наоборот, их избыток и неправильный характер. По словам исследователей, для кошек очень важны структурированные и регулярные игры, имитирующие успешную охоту.
Предлагаемые авторами стратегии по коррекции проблемного поведения направлены на устранение стрессовых факторов и создание для кошек более гармоничных и комфортных условий. Ученые советуют устанавливать когтеточки вблизи предметов, которые кошки часто царапают, обеспечить животным безопасные укрытия и места для наблюдений на возвышении.
Кроме того, разнообразные игрушки, правильные игры, не провоцирующие перевозбуждение и фрустрацию, и дополнительные средства вроде синтетических кошачьих феромонов тоже помогают отвлечь от нежелательных действий и сделать активность кошек менее разрушительной, заключили исследователи.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Недавний опрос в Австралии с участием более 4700 человек показал, что рискованная сексуальная практика — удушение во время интимной близости — распространена среди молодежи. При этом многие респонденты не знали, что использование такого приема даже по обоюдному согласию может серьезно навредить здоровью.
В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Бетон — один из самых распространенных в строительстве материалов. Инженеры пытаются найти все новые способы повысить его прочность, чтобы постройки сохранялись долгие годы. Исследователи из Америки и Швейцарии предложили вариант упрочнить бетон с помощью углекислого газа.
В новой работе математики из Великобритании предположили, что отсутствие мужской лактации и грудного вскармливания у плацентарных млекопитающих — эволюционная стратегия, не связанная с неопределенностью биологического отцовства и конкуренцией. По их мнению, причинами такого разделения обязанностей родителей могут быть живорождение и опасность передачи микробиома молока, которые вместе генерируют соответствующее эволюционное давление отбора.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Почему кинетическое противоспутниковое оружие устарело, толком не успев увидеть свет
Чубайс призвал Россию стать водородной энергодержавой. Вот пять причин, почему это плохая идея
Летопись на коже: зачем древние люди наносили на тело татуировки и что они означают?
Сатурн в деталях: как много вы знаете о самой фотогеничной планете Солнечной системы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии