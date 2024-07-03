Ученые рассказали, как отучить кошку драть мебель

Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.

В свежем исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Veterinary Science, авторы использовали данные своей предыдущей работы, в которой рассматривалось отучение кошек от нежелательного царапанья с помощью синтетических феромонов. Теперь специалисты сосредоточили внимание на факторах среды, социального окружения и индивидуальных особенностях животных, которые могут усугублять проблему.

В основу новой работы легла информация о 1211 кошках и котах, собранная с помощью онлайн-опроса хозяев. Анкета состояла из трех разделов: первый касался сведений о владельцах, второй — распорядка дня, социальных взаимодействий, окружения, поведения и темперамента кошек. В третьем участники сообщали о частоте и интенсивности случаев нежелательного царапанья.

Ученые установили, что некоторые внешние факторы, определенные виды игр и повышенная ночная активность способствовали проблемному поведению животных. Однако главную причину исследователи увидели в стрессе. Нервозность, ощущение угрозы или неуверенности побуждают кошек активнее точить когти и метить территорию, пояснила в комментарии изданию Ars Technica Ясемин Салгирли Демирбас (Yasemin Salgirli Demirbas), одна из авторов работы и ветеринар из Университета Анкары (Турция).

Исследование показало, что основным источником такого стресса могут быть дети. Присутствующие в доме малыши часто двигаются порывисто и непредсказуемо, производят громкие звуки, что способно напугать и нервировать животных. Также дети часто не знают, как правильно общаться с кошками. Грубое обращение может вызывать у них стресс и ощущение угрозы. Плюс во время игр дети могут вторгаться в укромные места, где кошки чувствуют себя в безопасности.

Стрессогенность контактов с детьми для каждой кошки индивидуальна и во многом зависит от ее характера и прошлого опыта. Хорошо социализированные животные обычно лучше переносят присутствие ребенка, отметили исследователи. Специалисты также предупредили, что связь между кошачьей привычкой драть мебель и наличием в доме детей еще недостаточно изучена и требует дополнительных исследований.

Негативно влиять на поведение усатых питомцев способны нехватка игр или, наоборот, их избыток и неправильный характер. По словам исследователей, для кошек очень важны структурированные и регулярные игры, имитирующие успешную охоту.

Предлагаемые авторами стратегии по коррекции проблемного поведения направлены на устранение стрессовых факторов и создание для кошек более гармоничных и комфортных условий. Ученые советуют устанавливать когтеточки вблизи предметов, которые кошки часто царапают, обеспечить животным безопасные укрытия и места для наблюдений на возвышении.

Кроме того, разнообразные игрушки, правильные игры, не провоцирующие перевозбуждение и фрустрацию, и дополнительные средства вроде синтетических кошачьих феромонов тоже помогают отвлечь от нежелательных действий и сделать активность кошек менее разрушительной, заключили исследователи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.